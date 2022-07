Exclusif-BC Partners explore la vente de 4 milliards de dollars de la société informatique Presidio -sources

BC Partners travaille avec une banque d'investissement pour un processus de vente de Presidio, basé à New York, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Presidio a généré 3,1 milliards de dollars de revenus et a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de plus de 350 millions de dollars en 2021, ont précisé les sources.

Un porte-parole de BC Partners s'est refusé à tout commentaire. Presidio n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Presidio fournit une technologie sécurisée basée sur le cloud à des organisations allant des agences gouvernementales à des entreprises telles que Amazon.com Inc, Cisco Systems Inc, Dell Technologies Inc et Intel Corp. Elle compte environ 8 000 clients dans le monde.

Comme de nombreuses entreprises technologiques, Presidio a bénéficié d'une hausse de la demande de services informatiques pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises ayant investi davantage pour s'adapter aux environnements de travail à distance et renforcer leurs capacités de cybersécurité.

Presidio a eu plusieurs propriétaires de capitaux privés depuis sa création en 2003. La société de rachat American Securities a acquis Presidio en 2011 pour un montant non divulgué. Elle a vendu la société à Apollo Global Management Inc trois ans plus tard pour environ 1,3 milliard de dollars, rapportait alors Reuters.

Apollo a rendu Presidio publique en 2017 et BC Partners l'a rendue privée en 2019 dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de dollars. Sous la propriété de BC Partners, Presidio a acquis plusieurs petits rivaux, notamment la société irlandaise de conseil en informatique Arkphire et ROVE, basée à Charlotte, en Caroline du Nord.

Basé à Londres, BC Partners a 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis dans les secteurs de la santé, des services financiers et des industries en Europe et en Amérique du Nord.