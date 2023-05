Bain Capital cherche à lever 4 milliards de dollars pour un nouveau fonds mondial de "situations spéciales", la société américaine voyant une opportunité d'acquérir des investissements en difficulté dans une large gamme de classes d'actifs, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet.

Bain Capital a lancé la collecte de fonds au début de l'année et a déjà réuni environ 2 milliards de dollars pour le nouveau fonds, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

L'entreprise vise une clôture finale du fonds d'ici la fin de l'année, ont ajouté les sources.

Bain Capital s'est refusé à tout commentaire.

En 2020, Bain Capital a mis en place un précédent fonds mondial après avoir décroché 3,2 milliards de dollars d'engagements. Le programme s'appelait auparavant Bain Capital Distressed and Special Situations Fund et faisait partie de l'activité de crédit de Bain Capital.

La stratégie de Bain Capital en matière de situations spéciales est désormais une activité autonome, après avoir été séparée de l'unité de crédit par une équipe indépendante.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Bain Capital a adopté une plus grande flexibilité dans le déploiement du capital et investit dans diverses catégories d'actifs, notamment les actions, les actifs en difficulté, les portefeuilles de prêts, les investissements dans les entreprises et l'immobilier.

Alors que les transactions impliquant des sociétés de rachat ont chuté cette année en raison d'un environnement difficile, les fonds en difficulté ont accéléré leurs efforts de collecte de fonds au cours des dernières années en prévision d'un ralentissement après une période prolongée d'expansion économique.

Selon les données de Dealogic, les opérations de rachat au niveau mondial ont totalisé 139 milliards de dollars cette année, soit une baisse de 62 % par rapport à la même période de l'année précédente.

INVESTISSEMENTS EN DIFFICULTÉ

La hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la crise bancaire régionale font grimper les taux de défaillance, pèsent sur les marges et créent une pénurie de liquidités dans les services financiers, offrant ainsi des opportunités aux investisseurs en difficulté.

Selon PitchBook, une série d'investisseurs, dont Oaktree Capital Management et MidOcean Partners, commercialisent depuis l'année dernière de nouveaux fonds de situations spéciales, ciblant les secteurs en difficulté et les entreprises dont le crédit est limité.

En avril, Diameter Capital a clôturé un fonds de dette pour situations spéciales de 2,2 milliards de dollars, qui, selon le fournisseur de données Prequin, était à l'époque le plus important de ce type depuis le début de l'année.

Au niveau mondial, Bain Capital gère actuellement 16 milliards de dollars d'actifs dans le cadre de sa stratégie de situations spéciales.

Depuis le lancement de cette stratégie en 2002, Bain Capital Special Situations a investi plus de 28 milliards de dollars dans plus de 850 opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, selon son site web.

L'année dernière, Bain Capital a clôturé un "fonds de situations spéciales" de 2 milliards de dollars pour l'Asie-Pacifique afin de couvrir un éventail de types d'actifs, notamment dans le domaine de l'immobilier.

Reuters a rapporté vendredi que Bain Capital est également sur le point de clôturer son cinquième et plus grand fonds axé sur l'Asie, après avoir levé environ 6 milliards de dollars auprès d'investisseurs mondiaux.