Exclusif-Bankman-Fried's FTX, les parents ont acheté une propriété aux Bahamas d'une valeur de 121 millions de dollars

La plupart des achats de FTX étaient des maisons de luxe en bord de mer, y compris sept condominiums dans une communauté de villégiature coûteuse appelée Albany, coûtant près de 72 millions de dollars. Les actes de propriété montrent que ces propriétés, achetées par une unité de FTX, devaient être utilisées comme "résidence pour le personnel clé" de la société. Reuters n'a pas pu déterminer qui vivait dans ces appartements.

Les documents relatifs à une autre maison avec accès à la plage à Old Fort Bay -- une communauté fermée qui abritait autrefois un fort colonial britannique construit dans les années 1700 pour se protéger des pirates -- montrent les parents de Bankman-Fried, les professeurs de droit de l'Université de Stanford Joseph Bankman et Barbara Fried, comme signataires. La propriété, selon l'un des documents datés du 15 juin, est destinée à être utilisée comme "maison de vacances".

Interrogé par Reuters sur les raisons pour lesquelles le couple a décidé d'acheter une maison de vacances aux Bahamas et sur la manière dont elle a été payée - en espèces, avec une hypothèque ou par un tiers tel que FTX - un porte-parole des professeurs a seulement déclaré que Bankman et Fried avaient essayé de rendre la propriété à FTX.

"Depuis avant la procédure de faillite, M. Bankman et Mme Fried cherchent à rendre l'acte de propriété à la société et attendent des instructions supplémentaires", a déclaré le porte-parole, refusant de donner plus de détails.

Bien que l'on sache que FTX et ses employés ont acheté des biens immobiliers aux Bahamas, où ils ont établi leur siège social en septembre de l'année dernière, les registres de propriété vus par Reuters montrent pour la première fois l'ampleur de leur frénésie d'achat et l'utilisation prévue de certains de ces biens immobiliers.

FTX, qui a déposé le bilan au début du mois après une ruée de retraits de clients, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Bankman-Fried n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu'il vivait dans une maison avec neuf autres collègues. Pour ses employés, il a dit que FTX fournissait des repas gratuits et un service "interne de type Uber" autour de l'île.

L'effondrement de FTX, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, a laissé environ 1 million de créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars. Reuters a rapporté que Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir son entreprise de trading, et qu'au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts s'étaient volatilisés.

Dans un document déposé auprès du tribunal des faillites du district du Delaware au début du mois, John Ray, le nouveau directeur général de FTX, a déclaré qu'il avait compris que les fonds de l'entreprise du FTX Group étaient utilisés pour "acheter des maisons et d'autres articles personnels pour les employés et les conseillers."

Reuters n'a pas pu déterminer la source des fonds que FTX et ses cadres ont utilisés pour acheter ces propriétés.

ACHATS DE PROPRIÉTÉS

Reuters a effectué des recherches dans les registres de propriété du département du Registre général des Bahamas pour FTX, Bankman-Fried, ses parents et certains des principaux cadres de la société.

FTX Property Holdings Ltd, une unité de FTX, a acheté 15 propriétés d'une valeur de près de 100 millions de dollars en 2021 et 2022.

Son achat le plus cher était un penthouse de 30 millions de dollars à l'Albany, un complexe où Tiger Woods organise un tournoi de golf chaque année. Les documents relatifs à la propriété du penthouse, datés du 17 mars, étaient signés par Ryan Salame, le président de FTX Property, et montraient qu'il était destiné à servir de "résidence pour le personnel clé."

Salame n'a pas répondu à une demande de commentaire.

D'autres achats immobiliers haut de gamme comprennent trois condominiums à One Cable Beach, une résidence en bord de mer à New Providence. Les dossiers montrent que les condominiums ont coûté entre 950 000 $ et 2 millions de dollars et ont été achetés par Nishad Singh, l'ancien chef de l'ingénierie chez FTX, Gary Wang, un cofondateur de FTX, et Bankman-Fried pour un usage résidentiel.

Singh et Wang n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Deux des biens immobiliers de FTX Property ont été marqués pour un usage commercial - un groupe de maisons d'une valeur de 8,55 millions de dollars qui servait de siège social à FTX, et un terrain de 4,95 acres sur le littoral surplombant les eaux cyaniques qui devait également être développé en espace de bureaux pour la bourse de crypto-monnaies.

Le siège de FTX est désormais inoccupé, avec des meubles poussés contre certaines fenêtres. Sa signalétique a été retirée. Le terrain, qui a coûté 4,5 millions de dollars, est également vide.

Un agent de sécurité a déclaré que les employés ne sont pas revenus au siège après l'avoir quitté au début du mois.