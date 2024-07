Barclays gagne du terrain sur ses principaux rivaux de Wall Street dans le domaine du courtage de premier ordre, un champ de bataille lucratif pour les banques d'investissement où les prêteurs se battent pour servir les fonds spéculatifs dans une gamme de transactions de plus en plus complexes.

La banque britannique est passée de la septième place il y a cinq ans à la cinquième place dans le tableau des revenus du courtage de premier ordre pour l'année qui s'est achevée fin juin, selon les données du cabinet d'études BCG Expand, consultées par Reuters.

Un deuxième fournisseur, qui n'a pas souhaité être nommé en raison des données sensibles de ses clients, a confirmé la cinquième place.

Cette réussite intervient alors que le PDG C.S. Venkatakrishnan s'apprête à dévoiler ses résultats semestriels le 1er août.

Les performances de la banque d'investissement de Barclays sont au centre de l'attention, alors que l'on craint qu'une décision de transférer les risques vers d'autres activités n'entrave la capacité de l'unité à faire face à la concurrence.

Mike Webb, responsable mondial des financements liquides chez Barclays, a déclaré à Reuters que son équipe était désormais un véritable "perturbateur" de l'activité de courtage de premier ordre.

M. Webb a déclaré que la différenciation du prêteur britannique provient de l'investissement dans sa plateforme numérique et d'une offre qui combine les produits à revenu fixe et les produits d'actions là où les rivaux ont tendance à les séparer, un modèle qu'il a fallu huit ans pour mettre au point.

"Nous pensons être le fournisseur de financement le plus intégré de la place", a-t-il déclaré.

"Le grand fonds multi-stratégies peut s'adresser à nous et avoir une conversation unique sur la mise en pension d'obligations d'État, le crédit, les contrats à terme, etc. Dans d'autres banques, il s'agit d'une conversation sur les titres à revenu fixe et sur les actions", a déclaré M. Webb lors d'une interview accordée à Reuters.

Selon le cabinet d'études Coalition Greenwich, le prime brokerage, dans lequel les banques offrent aux fonds spéculatifs des services tels que le financement, le prêt de titres, la garde et l'exécution des transactions, représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards de dollars pour les banques.

Ce chiffre est passé de 15 milliards de dollars en 2020, selon les données, malgré un secteur relativement mature dans lequel les nouveaux entrants sont relativement rares.

Mais le portefeuille s'élargit, selon M. Webb, car les clients exigent des services plus sophistiqués.

"Une entreprise de premier plan apporte des revenus et des rendements stables, reproductibles, cohérents et à fort rendement, centrés sur le client", a déclaré M. Webb.

Barclays a développé l'activité à un taux de croissance annuel composé de 6% depuis 2016, a déclaré Webb, et vise un taux élevé à un chiffre à partir de maintenant.

Mollie Devine, responsable de l'analyse des concurrents des marchés chez Coalition Greenwich, a déclaré que le courtage de premier ordre était le champ de bataille le plus chaud dans les activités d'actions des banques mondiales, en particulier depuis qu'un effondrement des transactions a écrasé les honoraires de conseil.

"Un certain nombre de banques ont résolu différentes équations et ont fini par considérer le prime comme l'endroit où elles voulaient investir dans les actions", a-t-elle déclaré.

Il sera difficile pour Barclays de se hisser plus haut dans le classement.

Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley dominent le secteur, détenant une part de marché de près de 50 % sur le marché primaire avec près de 1 000 milliards de dollars de soldes clients chacun, selon Amrit Shahani, partenaire du cabinet d'études BCG Expand.

Les rivaux américains, notamment Citigroup et Bank of America, ainsi que les Européens comme BNP Paribas, qui a acquis en 2019 les activités de courtage de la Deutsche Bank, tentent également de développer leurs activités.

La poussée de Barclays dans les services de premier ordre n'est pas sans risque.

Accepter des clients plus importants avec des ambitions de trading de plus en plus sophistiquées n'est pas une voie sûre vers le profit, les problèmes de Credit Suisse avec la société d'investissement privé en faillite Archegos étant encore frais dans les mémoires.

La concurrence s'est également intensifiée depuis la disparition du Credit Suisse, a déclaré George Evans, président et cofondateur de la société de recherche Convergence Inc.

"Il y a près de 300 prime brokers nommés dans les dossiers de la SEC (Securities and Exchange Commission), soit autant qu'il y a 12 ans, lorsque nous avons commencé", a-t-il déclaré.

Le courtage de premier ordre est intéressant pour les banques car, à la différence de la négociation, il fournit un flux de revenus réguliers et prévisibles, a déclaré M. Evans.

Barclays, un client de Convergence, a développé ses activités en se concentrant sur les fonds à cibler, a ajouté M. Evans.

La banque a ajouté 69 relations avec des fonds au cours de l'année qui s'achève en mars 2024, selon des données de Convergence qui n'avaient pas été publiées auparavant, ce qui la place au neuvième rang des courtiers principaux en termes de nombre total de clients.

Selon M. Webb de Barclays, l'écart entre les revenus et le nombre de clients s'explique par le fait que Barclays a ciblé des fonds plus importants, plus globaux, avec des exigences plus complexes.

"Ils brûlent des calories sur les bons noms du marché", a déclaré Evans de Convergence.