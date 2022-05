Exclusif - Biden devrait signer un nouveau paquet d'armes de 100 millions de dollars pour l'Ukraine, selon des responsables.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, les États-Unis ont envoyé pour 3,4 milliards de dollars d'armements à l'Ukraine, dont des obusiers, des systèmes antiaériens Stinger, des missiles antichars Javelin, des munitions et des drones "Ghost" récemment divulgués.

Les responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que le dernier paquet comprendrait probablement davantage de munitions pour des systèmes tels que les obusiers. Le Pentagone affirme avoir déjà envoyé environ 184 000 munitions d'artillerie.

L'annonce pourrait intervenir dès les prochaines 24 heures, ont déclaré deux des responsables.

La nouvelle tranche de transferts d'armes proviendrait des 250 millions de dollars restants de la Presidential Drawdown Authority, qui permet au président d'autoriser le transfert d'armes excédentaires des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.

Le mois dernier, M. Biden a proposé un programme d'aide de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire.

Les États-Unis ont formé certaines forces ukrainiennes à l'utilisation de systèmes tels que les obusiers, en dehors de l'Ukraine.

Les dirigeants du Groupe des Sept (G7), dont M. Biden, tiendront un appel vidéo dimanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en signe d'unité, la veille de la fête de la Victoire en Russie, a déclaré la Maison Blanche.

Le président russe Vladimir Poutine présente la guerre en Ukraine comme une bataille visant à protéger les russophones de la persécution par les nazis et à se prémunir contre ce qu'il appelle la menace que l'élargissement de l'OTAN fait peser sur la Russie.

L'Ukraine et l'Occident rejettent l'allégation de fascisme comme étant sans fondement et affirment que Poutine mène une guerre d'agression non provoquée.

L'Ukraine et ses alliés affirment qu'après avoir échoué à s'emparer de la capitale, Kiev, les forces russes ont progressé lentement dans leur objectif de capturer l'est et le sud du pays, mais que les bombardements ont touché de plus en plus de civils.

La Russie nie ces allégations et affirme qu'elle ne vise que les sites militaires ou stratégiques, pas les civils.