Exclusif - Biden envisage de nouveaux moyens d'empêcher la Chine de s'emparer des données américaines.

La proposition, qui est en cours d'examen par les agences gouvernementales, ordonnerait également au Département de la santé et des services sociaux (HHS) d'empêcher les fonds fédéraux de soutenir le transfert de données de santé américaines à des adversaires étrangers, selon les extraits.

Le projet de décret reflète un effort de l'administration pour répondre de manière plus agressive aux menaces pour la sécurité nationale prétendument posées par les entreprises chinoises qui acquièrent des rames de données personnelles américaines, après l'échec des tentatives de l'administration Trump d'interdire aux Américains d'utiliser les plateformes de médias sociaux populaires TikTok et Wechat.

L'ancien président Donald Trump a tenté d'interdire les apps en 2020 en alléguant que les données collectées par celles-ci pourraient être données à Pékin et utilisées pour suivre les utilisateurs et censurer le contenu. La Chine et les apps ont nié toute utilisation inappropriée des données américaines.

Mais les tribunaux ont interrompu la mise en œuvre des interdictions et le président américain Joe Biden a fini par les révoquer.

Les porte-parole de la Maison Blanche, du ministère de la Justice et du ministère du Commerce ont refusé de commenter. Le HHS n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le document est un projet initial qui n'inclut pas les contributions des agences gouvernementales et qui peut changer, selon une autre personne familière avec le sujet.

S'il est mis en œuvre, le projet d'ordonnance accorderait au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, l'autorité d'examiner et d'interdire potentiellement les transactions commerciales impliquant la vente ou l'accès à des données si elles présentent un risque excessif pour la sécurité nationale, a déclaré l'une des personnes.

La proposition chargerait également le ministère de la Santé et des Services sociaux de commencer à rédiger une règle "pour s'assurer que l'aide fédérale, telle que les subventions et les bourses, ne soutient pas le transfert de données sanitaires, liées à la santé ou biologiques de personnes américaines... à des entités appartenant à, contrôlées par, ou soumises à la juridiction ou à la direction d'adversaires étrangers", selon un extrait.

Les services de renseignement américains ont mis en garde contre les risques posés par les entreprises chinoises qui collectent les données personnelles des Américains en investissant dans des entreprises américaines qui traitent des informations sensibles sur la santé. La société chinoise BGI a acheté la société américaine de séquençage génomique Complete Genomics en 2013 et en 2015, la société chinoise WuXi Pharma Tech a acquis la société américaine NextCODE Health, a noté le National Counterintelligence and Security Center dans une fiche d'information de 2021 https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/SafeguardingOurFuture/NCSC_China_Genomics_Fact_Sheet_2021revision20210203.pdf.

Le projet d'ordonnance survient alors que les responsables de l'administration sont de plus en plus frustrés par le département du Commerce en raison des retards dans le déploiement des règles et des enquêtes sur les menaces en vertu de pouvoirs similaires accordés à ce département par Trump en 2019, selon trois personnes familières avec le processus.

Ces pouvoirs permettent au département du Commerce d'interdire ou de restreindre les transactions entre les entreprises américaines et les entreprises d'Internet, de télécommunication et de technologie des nations "adversaires étrangères", dont la Russie et la Chine.

Mais jusqu'à présent, le département n'a pas publié les règles attendues depuis longtemps, qui définissent un processus de sphère de sécurité pour les entreprises, ni annoncé les résultats des enquêtes menées sur des entreprises telles que la société russe Kaspersky et la société chinoise Alibaba, comme l'a précédemment rapporté Reuters.

Le département du commerce a également été explicitement chargé par un décret de juin d'utiliser les nouveaux outils pour protéger les données sensibles des Américains contre les adversaires étrangers via des transactions impliquant des applications, mais il n'a rendu public aucun progrès lié à cette mesure.

Le nouveau projet de décret donne au ministère de la Justice l'autorité expresse de "surveiller le respect et l'application de toute interdiction, licence ou accord d'atténuation" émis en vertu des décrets précédents, "soutenant ainsi l'autorité donnée au secrétaire du Commerce."

Il charge également le secrétaire au commerce d'établir quelles catégories de transactions sont carrément interdites et lesquelles sont exemptées, selon un autre extrait.