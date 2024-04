Le président Joe Biden cherche à raviver l'intérêt pour le projet de construction du premier train à grande vitesse aux États-Unis en utilisant des trains à grande vitesse japonais, et des sources indiquent qu'il devrait discuter du projet avec le premier ministre japonais à Washington cette semaine.

Les deux dirigeants pourraient exprimer publiquement leur soutien au projet texan de plusieurs milliards de dollars après les entretiens de mercredi, qui ont été en partie éclipsés par l'opposition des États-Unis à un autre investissement japonais, le projet d'achat de U.S. Steel par Nippon Steel.

La visite d'État du Premier ministre Fumio Kishida à Washington, la première d'un dirigeant japonais depuis neuf ans, vise à mettre en évidence le resserrement des liens sécuritaires et économiques entre les deux alliés.

Le projet de liaison entre Dallas et Houston sera à l'ordre du jour des discussions, ont déclaré trois sources au fait des préparatifs du sommet, qui ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Il est probable qu'il soit mentionné dans les déclarations conjointes qui suivront les discussions, ont précisé deux de ces sources.

Toutefois, un haut fonctionnaire de l'administration Biden a déclaré que le projet ne semblait pas avoir mûri au point que les dirigeants annoncent publiquement les progrès réalisés.

Toutes les sources ont averti que les détails des accords finaux pourraient changer avant la visite.

Le ministère japonais des affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire, déclarant que les gouvernements étaient encore en train de coordonner les déclarations communes issues des discussions. La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Le soutien des dirigeants pourrait débloquer de nouveaux fonds de la part de la Federal Railroad Administration et d'autres fonds du ministère des transports.

Mais le projet, dont le coût est estimé entre 25 et 30 milliards de dollars, se heurte encore à des obstacles potentiels au Texas et au Congrès américain.

Le secrétaire aux transports de Joe Biden, Pete Buttigieg, a exprimé son soutien au projet.

"Nous y croyons", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée dimanche à la chaîne NBC 5. "Il est évident qu'il doit se transformer en une conception et une vision plus spécifiques, mais tout ce que j'ai vu me rend très enthousiaste.

En raison des distances considérables qui séparent les grandes villes, de l'importance de la population qui fait la navette et de la pénurie de transports publics, les États-Unis ont fait l'objet de nombreuses propositions de lignes ferroviaires à grande vitesse.

Mais aucun n'a jamais vu le jour, bloqué par des querelles politiques, des problèmes de propriété foncière et des coûts qui montent en flèche.

Un train reliant Houston et Dallas, les quatrième et cinquième agglomérations des États-Unis en termes de population, est à l'étude depuis les années 1980. Les tentatives précédentes se sont heurtées aux objections des propriétaires privés situés le long de l'itinéraire.

Selon les défenseurs du projet, le soutien de M. Biden et de Mme Kishida permettra d'attirer des fonds d'investisseurs privés pour un plan "prêt à l'emploi".

La liaison ferroviaire de 380 km, qui sera construite et exploitée par Texas Central Partners et Amtrak, devrait réduire les temps de trajet entre les deux villes à environ 90 minutes, contre 3 heures et demie en voiture.

Les bailleurs de fonds publics japonais, dont la Japan Bank for International Corporation, ont accordé des prêts pour contribuer au développement du projet, qui fait appel à la technologie du train à grande vitesse shinkansen de la Central Japan Railways Company.

L'avancement du projet serait une victoire pour l'administration Biden, qui a encouragé les politiques respectueuses de l'environnement et les investissements dans le secteur ferroviaire.

Mais il est probable qu'il suscite des critiques, en particulier de la part des législateurs républicains les plus intransigeants de la Chambre des représentants des États-Unis, qui se sont opposés à l'utilisation de fonds publics pour des projets ferroviaires dans le passé, et qui s'opposent aujourd'hui à leur utilisation pour reconstruire le pont Francis Scott Key de Baltimore, qui a été détruit par un cargo le mois dernier.

Le projet d'un éventuel signe de soutien de la part des dirigeants fait suite à l'opposition de M. Biden au projet de rachat de U.S. Steel Corp par Nippon Steel, qui estime que l'entreprise doit rester entre les mains des Américains.

M. Biden, qui a signé en 2021 une loi sur les infrastructures d'un montant de 1 000 milliards de dollars, dont 66 milliards de dollars pour des projets ferroviaires, affrontera Donald Trump lors de la revanche de l'élection présidentielle de novembre.

Les électeurs plaçant l'économie au premier rang de leurs préoccupations, le président démocrate Biden a encouragé les projets de construction soutenus par le gouvernement qui, selon ses collaborateurs, pourraient créer des emplois et atténuer les pressions inflationnistes.