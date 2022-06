Exclusif - Biden va utiliser une action exécutive pour stimuler les projets solaires touchés par une enquête -sources

Ces mesures interviennent alors que l'on s'inquiète de l'impact de l'enquête menée depuis plusieurs mois par le département du Commerce pour savoir si les importations de panneaux solaires en provenance de quatre pays d'Asie du Sud-Est contournent les droits de douane sur les produits fabriqués en Chine.

M. Biden invoquera également la loi sur la production de défense pour stimuler la fabrication américaine de panneaux solaires et d'autres technologies propres à l'avenir, avec le soutien de prêts et de subventions, ont ajouté les sources.

"Il y aura une période d'attente pour la perception des droits de douane, et c'est ce qui permettra de sauver tous ces projets solaires et de garantir qu'ils se poursuivent", a déclaré une source au courant des plans de la Maison Blanche.

Les gouverneurs des États, les législateurs, les responsables de l'industrie et les écologistes ont exprimé leur inquiétude quant à l'enquête, qui pourrait entraîner des droits de douane rétroactifs allant jusqu'à 250 %.

Elle a essentiellement stoppé les importations en provenance du Cambodge, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Vietnam, qui représentent plus de la moitié des approvisionnements en panneaux solaires des États-Unis et 80 % des importations.

L'enquête a eu un effet paralysant sur l'industrie, affirment les groupes d'énergie propre, dont certains ont demandé à la secrétaire au commerce Gina Raimondo de l'écarter, bien qu'elle ait déclaré qu'elle n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour l'influencer.

La source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, a déclaré que l'action de M. Biden ramènerait la certitude sur le marché américain de l'énergie solaire et apaiserait les inquiétudes des entreprises qui craignent de devoir détenir des milliards de dollars de réserves pour payer d'éventuels tarifs douaniers.

L'enquête, annoncée à la fin du mois de mars, pourrait prendre 150 jours ou plus pour se terminer.

La question a créé un dilemme unique pour la Maison Blanche, qui est désireuse de montrer le leadership des États-Unis sur le changement climatique, en partie en encourageant l'utilisation des énergies renouvelables, tout en respectant et en gardant ses distances par rapport à la procédure d'enquête.

Le recours à l'action exécutive et l'invocation de l'APD, qui permet aux présidents d'exercer une certaine autorité sur les industries nationales, permettent à M. Biden de tirer parti des outils à sa disposition sans empiéter sur l'enquête tarifaire.