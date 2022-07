Exclusif-Binance a servi des crypto-échangistes en Iran pendant des années malgré les sanctions américaines, selon des clients.

En 2018, les États-Unis ont réimposé des sanctions qui avaient été suspendues trois ans plus tôt dans le cadre de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. En novembre de cette année-là, Binance a informé les traders en Iran qu'il ne les servirait plus, leur demandant de liquider leurs comptes.

Mais dans des interviews accordées à Reuters, sept traders ont déclaré avoir contourné l'interdiction. Les traders ont déclaré avoir continué à utiliser leurs comptes Binance jusqu'en septembre de l'année dernière, ne perdant l'accès qu'après que la bourse ait renforcé ses contrôles anti-blanchiment un mois plus tôt. Jusqu'à ce moment-là, les clients pouvaient négocier en s'inscrivant avec une simple adresse e-mail.

"Il y avait quelques alternatives, mais aucune d'entre elles n'était aussi bonne que Binance", a déclaré Asal Alizade, un trader à Téhéran qui dit avoir utilisé la bourse pendant deux ans jusqu'en septembre 2021. "Il n'y avait pas besoin de vérification d'identité, alors nous l'avons tous utilisé".

Onze autres personnes en Iran, en plus de celles interrogées par Reuters, ont déclaré sur leur profil LinkedIn qu'elles avaient elles aussi échangé des crypto chez Binance après l'interdiction de 2018. Aucune d'entre elles n'a répondu aux questions.

La popularité de la bourse en Iran était connue à l'intérieur de l'entreprise. Les employés supérieurs connaissaient les rangs croissants d'utilisateurs iraniens de la bourse et en plaisantaient, selon 10 messages qu'ils se sont envoyés en 2019 et 2020 et qui sont rapportés ici pour la première fois. "IRAN BOYS", a écrit l'un d'eux en réponse à des données montrant la popularité de Binance sur Instagram en Iran.

Binance n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant l'Iran. Dans un billet de blog publié en mars en réponse aux sanctions occidentales contre la Russie, Binance a déclaré qu'elle "suit strictement les règles internationales en matière de sanctions" et qu'elle avait réuni un "groupe de travail mondial sur la conformité, comprenant des experts en sanctions et en application de la loi de renommée mondiale." Binance a déclaré qu'elle utilisait des "outils de qualité bancaire" pour empêcher les personnes ou entités sanctionnées d'utiliser sa plateforme.

La mission de l'Iran auprès des Nations Unies à New York n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le commerce iranien sur la bourse pourrait susciter l'intérêt des régulateurs américains, ont déclaré à Reuters sept avocats et experts en sanctions.

Binance, dont la société holding est basée dans les îles Caïmans, affirme ne pas avoir de siège social unique. Elle ne donne pas de détails sur l'entité derrière son principal échange Binance.com qui n'accepte pas de clients aux États-Unis. Au lieu de cela, les clients américains sont dirigés vers un échange distinct appelé Binance.US, qui - selon un dépôt réglementaire de 2020 - est contrôlé en dernier ressort par le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao.

Selon les avocats, cette structure signifie que Binance est protégé des sanctions américaines directes qui interdisent aux entreprises américaines de faire des affaires en Iran. Cela est dû au fait que les traders en Iran ont utilisé la bourse principale de Binance, qui n'est pas une société américaine. Mais Binance court un risque de sanctions dites secondaires, qui visent à empêcher les entreprises étrangères de faire des affaires avec des entités sanctionnées ou d'aider les Iraniens à échapper à l'embargo commercial américain. En plus de causer des dommages à la réputation, les sanctions secondaires peuvent également bloquer l'accès d'une entreprise au système financier américain.

L'exposition de Binance dépendrait du fait que les parties sanctionnées effectuent des transactions sur la plateforme et que les clients iraniens échappent à l'embargo commercial américain grâce à leurs transactions, ont déclaré quatre avocats. Les bourses non américaines "peuvent subir des conséquences pour avoir facilité une conduite sanctionnable, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exposées pour avoir permis le traitement de transactions pour des parties sanctionnées, ou si elles accueillent ces types d'utilisateurs", a déclaré Erich Ferrari, avocat principal du cabinet Ferrari & Associates à Washington.

Reuters n'a pas trouvé de preuves que des individus sanctionnés utilisaient Binance.

Interrogé sur les traders en Iran utilisant Binance, un porte-parole du Trésor américain a refusé de commenter.

Binance a maintenu des contrôles de conformité faibles sur ses utilisateurs jusqu'à l'année dernière, malgré les préoccupations soulevées par certains hauts responsables de la société, a rapporté Reuters en janvier, en s'appuyant sur des entretiens avec d'anciens employés de haut niveau, des messages internes et la correspondance avec les régulateurs nationaux. La bourse a déclaré en réponse qu'elle poussait les normes du secteur plus haut. Le nouveau rapport de Reuters montre pour la première fois comment les lacunes du programme de conformité de Binance ont permis aux traders en Iran de faire des affaires sur la bourse.

Binance domine le secteur des crypto-monnaies, évalué à 950 milliards de dollars, proposant à ses 120 millions d'utilisateurs une panoplie de pièces numériques, de produits dérivés et de jetons non fongibles, traitant des transactions d'une valeur de centaines de milliards de dollars par mois. La bourse s'oriente de plus en plus vers le grand public. Son fondateur milliardaire, Zhao - connu sous le nom de CZ - a étendu cette année sa portée dans les affaires traditionnelles en promettant 500 millions de dollars au rachat prévu de Twitter par le patron de Tesla, Elon Musk. Musk a depuis déclaré qu'il se retirait de l'opération. Le mois dernier, Binance a engagé la star du football portugais Cristiano Ronaldo pour promouvoir son activité NFT.

" BINANCE PERSE "

Depuis la révolution islamique de 1979, l'Occident et les Nations Unies ont imposé des sanctions à l'Iran en réponse à son programme nucléaire, ainsi qu'à des violations présumées des droits de l'homme et au soutien au terrorisme. L'Iran a longtemps affirmé que son programme nucléaire était destiné à des fins pacifiques.

Dans le cadre de l'accord de 2015 entre l'Iran et six puissances mondiales, Téhéran a freiné son programme nucléaire en échange d'un allègement de certaines sanctions. En mai 2018, le président Donald Trump a abandonné l'accord et a ordonné la réimposition des sanctions américaines qui avaient été assouplies dans le cadre de l'accord. Les restrictions sont revenues en vigueur en août et en novembre de la même année.

Après la décision de Trump, Binance a ajouté l'Iran à une liste de ce qu'elle appelle les "pays sanctionnés" dans son accord sur les conditions d'utilisation, affirmant qu'elle pourrait "restreindre ou refuser" les services dans ces régions. En novembre 2018, elle a averti par courriel ses clients en Iran de retirer leurs crypto de leurs comptes "dès que possible."

Publiquement, certains dirigeants de Binance ont loué son programme de conformité. Son directeur financier de l'époque a déclaré dans un blog de décembre 2018 qu'elle avait beaucoup investi dans la lutte contre l'argent sale, affirmant adopter une "approche proactive pour détecter et écraser le blanchiment d'argent." En mars de l'année suivante, elle a embauché une plateforme de conformité américaine pour l'aider à dépister les risques de sanctions.

En août 2019, Binance a jugé que l'Iran - ainsi que Cuba, la Syrie, la Corée du Nord et la Crimée - était une juridiction "SANCTIONNÉE HARD 5", où la bourse ne ferait pas d'affaires, selon un document interne vu par Reuters. Le document de mai 2020 inclut l'Iran dans une liste de pays portant la mention "strictement non", citant le Chief Compliance Officer Samuel Lim.

Même si la position de Binance sur l'Iran se durcit, son profil parmi les légions d'utilisateurs de crypto-monnaies du pays se développe, ont déclaré des traders, citant leur connaissance de l'industrie locale.

Les cryptomonnaies y ont gagné en attractivité alors que les sanctions ont fait payer un lourd tribut à l'économie. Depuis la naissance du bitcoin en 2008, les utilisateurs ont été attirés par la promesse de liberté économique hors de portée des gouvernements qu'offre la crypto-monnaie. Coupés des services financiers mondiaux, de nombreux Iraniens se sont appuyés sur le bitcoin pour faire des affaires sur Internet, selon les utilisateurs.

"Les cryptomonnaies sont un bon moyen de contourner les sanctions et de gagner beaucoup d'argent", a déclaré Ali, un trader qui s'est exprimé à condition de n'être identifié que par son prénom. Ali a déclaré avoir utilisé Binance pendant environ un an. Il a partagé avec Reuters des messages avec des représentants du service clientèle de Binance qui montrent que la bourse a fermé son compte l'année dernière. Ils ont déclaré que Binance n'était pas en mesure de servir les utilisateurs d'Iran, citant les recommandations des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

D'autres traders de la bourse ont cité ses faibles vérifications des antécédents des clients, ainsi que sa plateforme de trading facile à utiliser, sa liquidité profonde et un grand nombre de cryptomonnaies pouvant être échangées comme raisons de sa croissance en Iran.

Pooria Fotoohi, qui vit à Téhéran et dit diriger un fonds spéculatif en crypto-monnaies, a déclaré avoir utilisé Binance de 2017 à septembre de l'année dernière. Binance a conquis les Iraniens en raison de ses contrôles "simples" de connaissance du client, a-t-il dit, en notant comment les traders pouvaient ouvrir des comptes simplement en fournissant une adresse e-mail.

"Ils ont réussi à gagner un énorme volume de transactions, avec de nombreuses paires de devises, en peu de temps", a déclaré Fotoohi.

Les Angels de Binance - des bénévoles qui partagent des informations sur la bourse à travers le monde - ont également contribué à faire passer le mot.

En décembre 2017, les Angels ont annoncé le lancement d'un groupe appelé "Binance Persian" sur l'application de messagerie Telegram. Le groupe n'est plus actif. Reuters n'a pas pu déterminer combien de temps il a fonctionné, mais a identifié au moins un Iranien qui était un Ange actif après la réimposition des sanctions par Washington.

Mohsen Parhizkar a été un Ange de novembre 2017 à septembre 2020, gérant le groupe persan et aidant ses utilisateurs, selon son profil LinkedIn. Une personne ayant travaillé avec Parhizkar a confirmé son rôle et a partagé les messages qu'ils ont échangés. Contacté par Reuters, Parhizkar a déclaré que Binance avait annulé les programmes en Iran en raison des sanctions. Il n'a pas donné de détails.

Après son interdiction en 2018, au moins trois employés supérieurs de Binance étaient conscients que l'échange restait populaire en Iran et était utilisé par des clients là-bas, 10 messages de chat Telegram et de l'entreprise entre les employés qui ont été vus par Reuters montrent.

En septembre 2019, Téhéran figurait parmi les premières villes pour les adeptes de la page Instagram de Binance, devançant New York et Istanbul, montre un message du même mois. Les employés ont ensuite pris cela à la légère. L'un d'entre eux a suggéré en plaisantant de faire de la publicité pour la popularité de Binance en Iran, en disant : "Poussez ça sur le Twitter de Binance U.S.".

Dans un autre échange datant d'avril 2020, un employé senior a également noté que des traders iraniens utilisaient Binance, sans dire comment il le savait. Un document de conformité de Binance de la même année, examiné par Reuters, a donné à l'Iran la note de risque la plus élevée de tous les pays pour la finance illégale.

"GUIDE DES DÉBUTANTS POUR LES VPN

Selon les traders, la croissance de Binance en Iran s'explique par la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent contourner les restrictions grâce aux réseaux privés virtuels (VPN) et aux outils permettant de dissimuler les adresses de protocole Internet (IP) qui peuvent relier l'utilisation d'Internet à un lieu. Des pirates nord-coréens ont utilisé des VPN pour masquer leur emplacement alors qu'ils créaient des comptes sur Binance pour blanchir des crypto-monnaies volées en 2020, a rapporté Reuters en juin.

Mehdi Qaderi, un travailleur en développement commercial, a déclaré avoir utilisé un VPN pour échanger environ 4 000 dollars de crypto sur Binance au cours de l'année jusqu'en août 2021. "Tous les Iraniens l'utilisaient", a déclaré Qaderi à propos de Binance.

Dans un guide de 2021 sur la façon dont les sanctions s'appliquent aux sociétés de crypto-monnaies, le Trésor américain a déclaré qu'il existait des outils analytiques sophistiqués capables de détecter l'obscurcissement des adresses IP. Les entreprises de crypto pourraient également recueillir des informations pour les alerter sur les utilisateurs dans un pays sanctionné, a-t-il dit, comme à partir des adresses électroniques.

"On s'attendrait à ce que les bourses cryptographiques aient mis en place ce type de mesures afin de se conformer aux sanctions", a déclaré Syedur Rahman, directeur juridique du cabinet d'avocats Rahman Ravelli à Londres.

Binance elle-même avait soutenu l'utilisation des VPN.

Zhao, le PDG de Binance, a tweeté en juin 2019 que les VPN étaient "une nécessité, pas une option." Il a supprimé la remarque à la fin de 2020. Interrogé sur le tweet, Binance n'a pas fait de commentaire. En juillet de l'année suivante, Binance a publié sur son site Web un "Guide des VPN pour les débutants". L'un de ses conseils : "Vous pourriez vouloir utiliser un VPN pour accéder à des sites qui sont bloqués dans votre pays".

Zhao était conscient que les utilisateurs de crypto-monnaies contournaient les contrôles de Binance en général. Il a déclaré aux enquêteurs en novembre 2020 que "les utilisateurs trouvent parfois des moyens intelligents de contourner notre blocage et nous devons simplement être plus intelligents dans notre façon de bloquer."