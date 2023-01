Exclusif - Binance a transféré 346 millions de dollars pour l'échange de crypto saisis Bitzlato, selon les données.

Le 18 janvier, le ministère de la Justice a déclaré qu'il accusait le cofondateur et actionnaire majoritaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe vivant en Chine, d'avoir exploité une entreprise d'échange d'argent non autorisée qui "alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité" en traitant 700 millions de dollars de fonds illicites. Bitzlato avait vanté le laxisme de ses vérifications des antécédents de ses clients, a déclaré le ministère de la Justice, ajoutant que lorsque la bourse demandait aux utilisateurs des informations d'identification, "elle les autorisait à plusieurs reprises à fournir des informations appartenant à des inscrits "hommes de paille"".

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, figurait parmi les trois principales contreparties de Bitzlato en fonction de la quantité de bitcoins reçue entre mai 2018 et septembre 2022, a indiqué la semaine dernière le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.

Binance était la seule grande bourse de crypto-monnaies parmi les principales contreparties de Bitzlato, a déclaré FinCEN. Il a déclaré que les autres à effectuer des transactions avec Bitzlato étaient la place de marché de drogues darknet en langue russe Hydra, un petit échange appelé LocalBitcoins et un site Web d'investissement en crypto appelé Finiko, qu'il a décrit comme "un prétendu système de Ponzi en crypto basé en Russie". Le FinCEN n'a pas détaillé l'ampleur des interactions des entités avec Bitzlato.

Bitzlato, enregistré à Hong Kong, était une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" liée au financement illicite russe, a ajouté FinCEN. Il interdira la transmission de fonds à Bitzlato par les institutions financières américaines et autres à partir du 1er février. a déclaré FinCEN. Elle n'a pas nommé Binance ou d'autres entreprises individuelles parmi celles soumises à l'interdiction.

Un porte-parole de Binance a déclaré par courriel que la société avait "fourni une assistance substantielle" aux forces de l'ordre internationales pour soutenir leur enquête sur Bitzlato. La société s'est engagée à "travailler en collaboration" avec les forces de l'ordre, ont-ils ajouté, refusant de donner des détails sur ses relations avec Bitzlato ou la nature de sa coopération avec ces agences.

Bitzlato, dont le site Web indique qu'il a été saisi par les autorités françaises, n'a pu être joint par Reuters. Legkodymov, n'a fait aucun commentaire public depuis son arrestation à Miami la semaine dernière et n'a pas répondu aux demandes de commentaires par e-mail.

L'opérateur d'Hydra, qui a été inculpé aux États-Unis, et un avocat représentant le fondateur de Finiko n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. LocalBitcoins, basé en Finlande, n'a pas non plus répondu.

Reuters n'a aucune preuve que les transactions de Binance, LocalBitcoins ou Finiko avec Bitzlato, que le ministère de la Justice a décrit comme un "refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles", aient enfreint des règles ou des lois.

Cependant, un ancien régulateur bancaire américain et un ancien responsable de l'application de la loi ont déclaré que le statut de Binance comme l'une des principales contreparties concentrerait l'attention du ministère de la Justice et du Trésor américain sur les contrôles de conformité de Binance avec Bitzlato.

"Je n'appellerais pas cela un coup de semonce sur l'arc, je l'appellerais un missile guidé", a déclaré Ross Delston, un avocat américain indépendant et ancien régulateur bancaire qui est également un témoin expert sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent, faisant référence à la citation de Binance et LocalBitcoins par FinCEN.

Le ministère de la Justice et FinCEN ont refusé de commenter.

Binance a déplacé plus de 20 000 bitcoins, d'une valeur de 345,8 millions de dollars au moment de leur transaction, à travers quelque 205 000 transactions pour Bitzlato entre mai 2018 et sa fermeture la semaine dernière, selon un examen de données non déclarées auparavant. Les chiffres ont été compilés par Chainalysis, chercheur américain de premier plan dans le domaine de la blockchain, et vus par Reuters.

Des bitcoins d'une valeur d'environ 175 millions de dollars ont été transférés à Binance depuis Bitzlato au cours de cette période, faisant de Binance sa plus grande contrepartie réceptrice, selon les données.

Environ 90 millions de dollars du total des transferts ont eu lieu après août 2021, date à laquelle Binance a déclaré qu'elle exigerait des utilisateurs qu'ils présentent des pièces d'identité pour lutter contre la criminalité financière, selon les données de Chainalysis, qui a refusé de commenter. De tels contrôles, a déclaré Binance dans un blog l'année dernière, s'attaquent "au financement et au blanchiment d'argent provenant d'activités illicites." Reuters n'a pas pu déterminer si Binance appliquait ses exigences d'identification avec Bitzlato.

LE MARCHÉ DARKNET

Chainalysis, qui est utilisé par les autorités américaines pour suivre les flux de crypto-monnaies illicites, avait averti en février de l'année dernière que Bitzlato était à haut risque. Dans un rapport, Chainalysis a déclaré que près de la moitié des transferts de Bitzlato entre 2019 et 2021 étaient "illicites et risqués", identifiant près d'un milliard de dollars de transactions de ce type.

L'action américaine contre Bitzlato intervient alors que le ministère de la Justice enquête sur Binance pour de possibles violations de blanchiment d'argent et de sanctions. Certains procureurs fédéraux ont conclu que les preuves recueillies justifient le dépôt de charges contre des cadres, y compris le fondateur et PDG Changpeng Zhao, a rapporté Reuters en décembre.

Reuters n'a pas pu établir si les transactions de Binance avec Bitzlato font l'objet d'un examen.

Binance, qui ne révèle pas l'emplacement de sa bourse principale, a traité au moins 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, a découvert Reuters dans une série d'articles l'année dernière, en se basant sur les données de la blockchain, les dossiers des tribunaux et des entreprises.

Les articles ont également montré que Binance a intentionnellement maintenu des contrôles anti-blanchiment faibles et a comploté pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs, selon d'anciens cadres et des documents de l'entreprise.

Binance a contesté les articles, qualifiant les calculs de fonds illicites d'inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité de "dépassées". La bourse a déclaré l'année dernière qu'elle "pousse les normes de l'industrie plus élevées" et qu'elle cherche à améliorer sa capacité à détecter les activités cryptographiques illégales.

Binance et Bitzlato étaient toutes deux des contreparties importantes de la plus grande place de marché de drogues du darknet au monde, Hydra. Le site en langue russe a été fermé par les autorités américaines et allemandes l'année dernière. Le ministère de la Justice a déclaré que Bitzlato avait échangé plus de 700 millions de dollars en crypto avec Hydra, soit directement, soit par le biais d'intermédiaires.

Dans un article publié en juin dernier, Reuters a examiné les données blockchain qui ont montré que les acheteurs et les vendeurs sur Hydra ont utilisé Binance pour effectuer et recevoir des paiements en crypto d'une valeur d'environ 780 millions de dollars entre 2017 et 2022. Un porte-parole de Binance a déclaré à l'époque que le chiffre d'Hydra était "inexact et exagéré."