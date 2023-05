Une économiste de haut rang de la Maison Blanche a déclaré mardi que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale visant à freiner l'inflation avaient un impact négatif sur le secteur bancaire, et a mis en garde les républicains contre l'aggravation de la situation en menaçant d'augmenter le plafond de la dette.

Heather Boushey, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré à Reuters que les républicains ne devraient pas "jouer à des jeux" avec l'économie américaine.

"L'économie reste forte. Vous ne voulez pas la faire dévier de sa trajectoire", a déclaré M. Boushey. "La Fed augmente les taux d'intérêt dans l'espoir de réduire l'inflation. Cela a un effet négatif sur le secteur bancaire. Pourquoi ajouterions-nous à cela ?

M. Boushey a déclaré que le Congrès pouvait facilement éliminer le risque de défaut de paiement en relevant le plafond de la dette, alors que la question plus large des taux d'intérêt et de leur impact sur les actifs bancaires était une question beaucoup plus complexe qu'aucune entité n'avait le pouvoir de résoudre à elle seule.

Les commentaires de M. Boushey interviennent alors que les gouverneurs de la Fed se réunissent pour une réunion de deux jours dont les analystes s'attendent à ce qu'elle aboutisse à une augmentation de 25 points de base du taux des fonds fédéraux mercredi.

La Maison Blanche a indiqué mardi que le président Joe Biden ne négocierait pas sur le plafond de la dette lors de sa rencontre avec quatre hauts responsables du Congrès le 9 mai, mais qu'il discuterait du lancement d'un "processus budgétaire distinct" pour discuter des priorités en matière de dépenses.

M. Biden a convoqué lundi les quatre chefs de file du Sénat et de la Chambre des représentants - deux démocrates et deux républicains - à la Maison-Blanche la semaine prochaine, après que le Trésor américain eut averti que le gouvernement pourrait manquer de liquidités pour payer ses factures dès le 1er juin.