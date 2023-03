Bridgewater Associates a levé au moins 800 millions de dollars au cours des derniers mois pour une nouvelle stratégie de fonds, selon les dépôts réglementaires, une offre supplémentaire qui intervient alors que le gestionnaire de fonds spéculatifs réorganise ses activités après que le fondateur Ray Dalio ait cédé le contrôle.

Bridgewater, basé dans le Connecticut, qui gère 145 milliards de dollars, a lancé la stratégie "Defensive Alpha" en juillet de l'année dernière, selon les dépôts réglementaires. Une source proche de Bridgewater a déclaré que la stratégie, qui n'a pas été signalée auparavant, est conçue pour aider à surmonter les marchés baissiers des actions et générer des rendements négativement corrélés aux actions, ce qui signifie que les bénéfices du fonds augmenteront si les actions chutent.

Selon Convergence Inc, un fournisseur de données sur les fonds alternatifs qui a analysé les documents de Bridgewater à la demande de Reuters, deux véhicules de fonds sous le nom de cette stratégie ont collecté 836,4 millions de dollars auprès des investisseurs depuis leur lancement en juillet, selon les documents réglementaires déposés fin octobre.

Bridgewater a refusé de commenter les 836,4 millions de dollars collectés.

Au départ, Bridgewater a invité un petit groupe de clients, notamment des investisseurs d'amorçage qui fournissent de l'argent pour les nouveaux lancements, et propose désormais sa stratégie à davantage d'investisseurs, a déclaré une source familière avec la question. Il y a 10 investisseurs jusqu'à présent, selon les documents déposés, selon Convergence.

La nouvelle stratégie s'ajoute aux autres offres du fonds spéculatif de 48 ans, plus connu pour ses fonds All Weather et Pure Alpha. Le lancement le plus récent de Bridgewater avait été un fonds axé sur la durabilité en 2021.

Les investisseurs ont essayé de naviguer dans un marché et des perspectives économiques incertains après que les banques centrales soient soudainement passées d'une politique monétaire accommodante à des hausses agressives des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Le S&P 500 a dégringolé de 19,4 % en 2022, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a plongé de 33,1 %, soit la plus forte baisse annuelle en pourcentage pour ces deux indices depuis 2008.

Sur ce marché l'année dernière, le fonds phare de Bridgewater, Pure Alpha, a gagné environ 9,5 % et a surperformé les indices d'actions mondiales. Mais cela s'est produit après un début d'année beaucoup plus fort, et ses rendements ont été inférieurs à ceux des fonds macro concurrents. Pure Alpha parie activement sur l'orientation de divers types de titres - dont les actions, les obligations, les matières premières et les devises - en prédisant les tendances macroéconomiques.

La nouvelle stratégie souligne la façon dont Bridgewater se transforme rapidement sous l'impulsion d'une nouvelle génération d'investisseurs après que Dalio, son fondateur, ait cédé le contrôle l'année dernière. Mercredi, le directeur général Nir Bar Dea a annoncé un remaniement majeur du fonds spéculatif, y compris la restriction des investissements dans Pure Alpha et des plans pour lancer de nouveaux produits.

Une stratégie comme Defensive Alpha pourrait séduire les fonds de pension, dont les portefeuilles sont déjà chargés de paris sur les actions et qui n'ont pas trouvé dans les fonds spéculatifs la meilleure protection contre les baisses du marché des actions, selon un investisseur de fonds spéculatifs qui a refusé d'être nommé.