Exclusif-Brigham Minerals explore la vente de la société-sources

Les actions de Brigham's ont augmenté de plus de 20 % cette année car elles ont bénéficié de la hausse des prix de l'énergie, ce qui a incité le fondateur et directeur général Bud Brigham à envisager une vente, selon les sources.

La société basée à Austin, au Texas, qui a une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars, travaille avec une banque d'investissement alors qu'elle évalue ses alternatives stratégiques, ont ajouté les sources, avertissant qu'aucun accord n'est certain.

Brigham, qui doit présenter ses résultats trimestriels jeudi, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les sociétés minières telles que Brigham signent des accords avec les propriétaires fonciers pour le droit de forer et de conserver les hydrocarbures qu'elles trouvent. Elles paient souvent un droit initial, puis des redevances permanentes au propriétaire foncier.

Brigham possède de tels droits dans quatre des principaux bassins de schiste américains, avec environ deux tiers de sa superficie dans le bassin Permien du Texas et du Nouveau-Mexique, et la formation Denver-Julesburg du Colorado et du Wyoming, selon une présentation de la société.

La société a été introduite en bourse en 2019.