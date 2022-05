Exclusif - Brookfield fait appel aux banques pour lancer la vente de sa participation dans la société française de tours TDF -sources

Brookfield a fait appel à Citigroup et au Crédit Suisse pour travailler sur la vente qui pourrait valoriser TDF à plus de 5 milliards d'euros (5,30 milliards de dollars), ont déclaré trois sources, sous couvert d'anonymat.

TDF - une ancienne unité du premier opérateur de télécommunications français Orange - fournit des infrastructures stratégiques de diffusion et de télécommunications dans toute la France, ses antennes radio étant situées au sommet de la Tour Eiffel à Paris.

La décision de Brookfield de se retirer de TDF intervient à un moment où les investissements dans les sociétés de tours européennes sont frénétiques, les principaux opérateurs, dont Deutsche Telekom et Vodafone, étant actuellement en pourparlers avec des fonds d'investissement pour vendre tout ou partie de leurs joyaux d'infrastructure.

Brookfield et Credit Suisse ont refusé de commenter.

TDF et Citi n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Brookfield cherche à agir rapidement après que les discussions précédentes pour vendre tout ou partie de sa participation dans TDF aient échoué, ont indiqué les sources.

La société d'investissement canadienne a dirigé un consortium d'investissement qui a pris le contrôle de TDF en 2015 et se classe actuellement comme le plus grand investisseur de la société avec une participation de 45%.

Brookfield cherche à lancer un processus de vente aux enchères avant l'été, en ciblant les investisseurs en infrastructure aux poches profondes qui cherchent à déployer des capitaux sur les principaux marchés européens, ont indiqué les sources.

Trois autres sociétés d'investissement - PSP Investments, APG Asset Management NV et Arcus Infrastructure Partners - contrôlent une participation combinée de 45%, tandis que Crédit Agricole Assurances détient les 10% restants.

PSP a engagé Lazard pour décider s'il faut suivre les traces de Brookfield et vendre, a déclaré l'une des sources.

PSP et Lazard ont refusé de commenter.

APG a en revanche décidé de continuer à investir dans TDF, car elle voit la possibilité de récolter davantage de bénéfices de la société, qui a réalisé l'année dernière des bénéfices de base de 464 millions d'euros, a déclaré une autre source.

APG a refusé de commenter.

En mars, TDF a installé une antenne radio de 6 mètres de haut au sommet de la Tour Eiffel pour permettre l'accès à la radiodiffusion numérique DAB+ - une version améliorée de la radio numérique DAB pour une meilleure qualité de transmission - ce qui a permis à la Tour Eiffel d'atteindre une hauteur de 330 mètres.

Pourtant, l'activité de radiodiffusion de TDF est considérée comme moins intéressante par les investisseurs qui évaluent son réseau de tours de télécommunication à des multiples beaucoup plus élevés, car les téléspectateurs s'appuient de plus en plus sur la télévision par Internet pour diffuser du contenu vidéo en continu.

(1 $ = 0,9430 euros)