Exclusif-Bullard : L'inflation de septembre justifie une "préalimentation", mais ne nécessite peut-être pas une hausse des taux globaux

Dans une interview accordée à Reuters, M. Bullard a déclaré que les données de l'indice des prix à la consommation américain pour le mois de septembre publiées cette semaine montraient que l'inflation était devenue "pernicieuse" et difficile à arrêter, et que par conséquent "il est logique que nous continuions à agir rapidement."

Après une augmentation attendue de trois quarts de point lors de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre, M. Bullard a déclaré que, bien qu'il soit "trop tôt pour préjuger" de ce qui sera fait lors de la réunion de décembre, "si c'était aujourd'hui, j'irais de l'avant" avec une autre augmentation de trois quarts de point, qui marquerait la cinquième d'affilée.

La Fed a augmenté son taux directeur de cette ampleur lors de ses trois dernières réunions, et deux autres hausses de trois quarts de point d'ici la fin de l'année porteraient son taux à une fourchette de 4,50 %-4,75 %, contre 3,00 %-3,25 % actuellement.

Mais dans des remarques tempérées pour l'une des voix les plus virulentes de la Fed, M. Bullard a déclaré qu'à ce stade, il laisserait les nouvelles augmentations dépendre des données entrantes.

"Je pense vraiment que 2023 devrait être une sorte d'année dépendante des données. C'est un risque à double tranchant. Il est très possible que les données arrivent d'une manière qui force le comité à augmenter le taux directeur. Mais il est également possible que vous obteniez une bonne dynamique désinflationniste et dans cette situation, le comité pourrait maintenir le taux directeur et le garder stable", a déclaré M. Bullard un jour après que le rapport sur l'IPC de septembre ait montré que l'inflation se maintenait au-dessus de 8 %.

La possibilité d'une cinquième augmentation plus importante que d'habitude en décembre est "un peu plus avancée que ce que j'ai dit dans le passé", a déclaré M. Bullard.