ByteDance, le propriétaire chinois de l'application de vidéos courtes TikTok, va permettre aux employés américains d'acquérir leurs actions sans attendre l'entrée en bourse de l'entreprise, ce qui leur permettra d'encaisser leurs gains, selon des personnes au fait du dossier.

Cette mesure vise à apaiser les employés inquiets qui attendent une introduction en bourse pour profiter des actions qui leur ont été attribuées dans le cadre de leur rémunération.

Elle indique également que ByteDance, dont la valeur dépasse les 200 milliards de dollars, ce qui en fait la startup la plus précieuse au monde, n'est pas pressée de s'introduire en bourse alors que Pékin surveille de plus près les géants chinois de la technologie.

ByteDance autorisera désormais l'acquisition des actions restreintes des employés américains, à condition qu'un délai suffisant se soit écoulé, ont indiqué les sources. La société avait auparavant fixé un "événement de liquidité", tel qu'une introduction en bourse ou une vente de la société, comme condition pour que l'acquisition des actions ait lieu, ont ajouté les sources. Une fois acquises, les actions peuvent être échangées par les employés contre de l'argent dans le cadre d'un des programmes de rachat d'actions de ByteDance.

Les employés ont été informés des changements mardi, ont indiqué les sources. Un porte-parole de ByteDance a confirmé que la société avait modifié ses règles d'acquisition des actions, mais a refusé de commenter les détails.

"Notre objectif est d'offrir des récompenses compétitives à nos employés. Nous avons annoncé une solution interne qui rendra nos employés basés aux États-Unis éligibles pour participer aux futurs programmes de rachat d'actions", a déclaré le porte-parole.

Cette mesure s'applique aux employés américains de ByteDance, qui comprennent environ 7 000 employés de TikTok.

La modification des règles présente un inconvénient pour certains employés, selon les sources. L'acquisition des actions sera désormais considérée comme un événement imposable aux États-Unis, même pour les employés qui n'ont pas vendu leurs actions, selon les sources. Les employés devront payer l'impôt de leur poche ou vendre une partie de leurs actions pour couvrir cette dépense, ont indiqué les sources.

ByteDance lance généralement des programmes de rachat d'actions une fois par an pour les employés du monde entier, selon les sources. Ces programmes n'étaient pas accessibles auparavant aux employés américains qui ne possédaient pas d'actions entièrement acquises.

Les employés détiennent 20 % de ByteDance, tandis que 60 % sont détenus par des investisseurs internationaux et 20 % par ses fondateurs.

Les employés américains ont fait l'objet d'un examen politique et réglementaire approfondi en raison des inquiétudes des États-Unis quant à la possibilité que ByteDance partage les données des utilisateurs de TikTok avec les autorités chinoises.

TikTok, qui est utilisé par plus de 150 millions d'Américains, insiste sur le fait qu'il "n'a pas partagé, et ne partagerait pas, des données d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, et qu'il a pris des mesures substantielles pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs de TikTok".

Bien qu'elle ait été épargnée par l'interdiction fédérale envisagée, TikTok est confrontée à un blocage dans le Montana, qu'elle conteste. La Maison Blanche a interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement.