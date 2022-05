Exclusif : CATL envisage la production de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis et recherche des sites - sources

Contemporary Amperex Technology Co (CATL) est en pourparlers pour ouvrir des usines qui desserviraient BMW AG et Ford Motor Co. Les sites potentiels comprennent la Caroline du Sud et le Kentucky, où ces constructeurs automobiles ont des usines d'assemblage, selon les deux personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les pourparlers sont en cours et privés.

Dans le cas de l'usine potentielle de Caroline du Sud, l'objectif serait que la production de batteries commence en 2026, a déclaré l'une des sources. BMW est déjà un client de CATL.

CATL, qui compte parmi ses autres clients Tesla et Volkswagen, a refusé de commenter.

Le président Zeng Yuqun a déclaré jeudi que la société explorait les possibilités de localiser la production pour les constructeurs automobiles étrangers dans leurs pays.

Il a déclaré que CATL avait commencé la production de masse de batteries pour les marchés d'outre-mer en 2021 et qu'elle cherchait à consolider sa position de principal fournisseur de batteries aux constructeurs automobiles d'outre-mer "lors du prochain cycle de recherche de fournisseurs", qui, selon lui, débuterait en 2026.

L'entreprise basée à Ningde, dans le Fujian, augmente sa production et son approvisionnement en minéraux pour répondre à la demande croissante de VE. La société de conseil Wood Mackenzie a déclaré que CATL est en passe de plus que tripler sa capacité de fabrication de cellules d'ici 2025.

BMW a déclaré dans un communiqué qu'il "examinait intensivement la possibilité d'établir une usine de batteries" en Amérique du Nord et d'acheter des matériaux de batteries dans la région. "Nous sommes en pourparlers avec plusieurs partenaires à ce sujet", a déclaré l'entreprise.

Ford, qui s'est refusé à tout commentaire, a annoncé en septembre dernier son intention de construire deux usines de batteries, détenues conjointement avec SK, à Glendale, dans le Kentucky. Ford possède également deux usines d'assemblage de véhicules à Louisville, dans le Kentucky.

L'examen de l'investissement dans les batteries par CATL intervient alors que le gouvernement américain déploie des mesures pour encourager les investissements dans les VE et que d'autres fabricants asiatiques de batteries se préparent à construire des usines aux États-Unis.

Cette semaine, l'administration du président américain Joe Biden a déclaré qu'elle allouerait plus de 3 milliards de dollars de fonds d'infrastructure pour financer la fabrication de VE. Biden souhaite que la moitié des véhicules vendus aux États-Unis soient électriques d'ici 2030.

Parmi les autres entreprises asiatiques qui ont annoncé leur intention de construire des usines de batteries aux États-Unis, citons les coréens LG Energy Solution, SK Innovation et Samsung SDI. Le Japonais Panasonic Corp chercherait également à acheter des terrains pour une usine destinée à desservir Tesla.

BMW possède une usine d'assemblage à Spartanburg, en Caroline du Sud. CATL ouvrira sa première usine de batteries en dehors de la Chine plus tard cette année à Arnstadt, en Allemagne, pour servir BMW et d'autres constructeurs automobiles. CATL investira 1,8 milliard d'euros (1,89 milliard de dollars) dans cette usine, qui aura une capacité annuelle initiale de 8 gigawattheures (GWh) de batteries, a déclaré la société.

L'usine de BMW à Spartanburg, qui construit les véhicules utilitaires sport X3 et X5 les plus vendus ainsi que d'autres modèles, est l'une des plus grandes usines du constructeur automobile allemand et sert de grande plate-forme d'exportation.

Le directeur général de BMW, Oliver Zipse, a affirmé jeudi que le constructeur allemand avait l'intention d'atteindre des ventes de 2 millions de véhicules entièrement électriques d'ici 2025 et de faire en sorte que les VE représentent au moins la moitié des livraisons mondiales d'ici 2030. Il a déclaré que le facteur le plus important pour la production de VE est d'avoir des fournisseurs locaux.

En 2020, CATL a acheté une installation à Glasgow, dans le Kentucky, et les documents d'une réunion de juin 2020 avec les responsables du développement économique du Kentucky ont montré que le fabricant de batteries envisageait d'y établir une installation.

Les responsables du développement économique de la Caroline du Sud et du Kentucky ont refusé de commenter.

Il n'a pas été immédiatement précisé quelles incitations les agences gouvernementales de ces États proposeraient pour l'investissement ou si les usines prévues auraient une sorte de participation en coentreprise avec les constructeurs automobiles.

Le mois dernier, CATL a affiché sa première baisse de bénéfice trimestriel en deux ans en raison de la flambée des coûts des matières premières et des perturbations dues aux contrôles du COVID-19 en Chine. Elle a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une amélioration de ses marges bénéficiaires, car elle a augmenté ses prix au deuxième trimestre et les pressions sur les coûts des matières premières se sont atténuées.

(1 $ = 0,9507 euros)