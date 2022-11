Exclusif - COP27 : Le chef du FMI affirme qu'un prix du carbone de 75 $/tonne est nécessaire d'ici 2030

S'exprimant en marge des négociations climatiques de la COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que le rythme des changements dans l'économie réelle était encore "beaucoup trop lent".

Selon une analyse récente du groupe affilié à la Banque mondiale, la somme totale des engagements nationaux mondiaux en matière de réduction des émissions nuisibles au climat ne permettrait de réduire ces dernières que de 11 % d'ici le milieu du siècle.

"Si nous ne fixons pas le prix du carbone de manière prévisible sur une trajectoire qui nous amène au moins à un prix moyen de 75 dollars par tonne de carbone en 2030, nous n'incitons tout simplement pas les entreprises et les consommateurs à changer de cap", a-t-elle déclaré.

Alors que certaines régions, comme l'Union européenne, fixent déjà le prix du carbone à un niveau supérieur - le prix de référence de l'UE est d'environ 76 euros la tonne - d'autres régions, comme l'État américain de Californie, voient les quotas de carbone se vendre à un peu moins de 30 dollars la tonne, tandis que certains n'ont pas de prix du tout.

"Le problème est que dans de nombreux pays, pas seulement dans les pays pauvres, à travers le monde, l'acceptation de la tarification de la pollution est encore faible", a-t-elle déclaré, une situation aggravée par le contexte actuel de coût élevé de la vie.

Mais Mme Georgieva a déclaré qu'il y avait différentes voies qu'un pays pouvait emprunter. Le deuxième plus grand émetteur mondial, les États-Unis, par exemple, a peu de chances d'établir un prix national du carbone étant donné la forte opposition politique aux taxes sur le carbone et aux systèmes de "cap-and-trade".

"Concentrez-vous sur l'équivalence. Que les États-Unis choisissent d'imposer un coût du carbone par le biais de la réglementation et des rabais plutôt que par la taxe ou le commerce, cela ne devrait pas importer. Ce qui devrait compter, c'est l'équivalent du prix."

Elle a cité la proposition du FMI pour un prix plancher du carbone et la proposition lancée par l'Allemagne d'un "club carbone" des plus grandes économies du monde, qui coordonnerait la manière dont les membres mesurent et fixent le prix des émissions de carbone et permettrait une coopération pour réduire les émissions dans les plus grands secteurs industriels.

"Qu'il y ait une percée lors de cette COP ou après, il faut que ce soit bientôt, car nous manquons pratiquement de temps pour réussir cette transition."