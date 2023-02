Exclusif - Certains investisseurs proposent à l'Éthiopie une prolongation de l'échéance de ses obligations de 2024 - sources

La proposition implique l'extension de l'échéance de la dette jusqu'en 2029 ou 2030 ainsi qu'une structure d'amortissement pour éviter un gros paiement forfaitaire à la fin, avec des remboursements de 200 millions de dollars par an au cours des cinq dernières années, a déclaré l'une des sources, qui comme les autres a demandé à ne pas être nommée parce que les discussions sont privées.

"Il y a eu un certain nombre d'approches, mais jusqu'à présent sans obtenir aucune réponse" du gouvernement, a ajouté la source.

Le gouvernement éthiopien, qui jusqu'à présent n'a fait défaut à aucun paiement sur l'obligation libellée en dollars, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la proposition.

Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a demandé début 2021 un remaniement plus large de sa dette au titre du Cadre commun du Groupe des 20, une initiative de restructuration de la dette publique destinée aux pays à faible revenu. Mais les progrès ont été compliqués par une guerre civile de deux ans qui a éclaté en novembre 2020, faisant des milliers de morts et déplaçant des millions de personnes.

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré dans un communiqué faisant suite à une visite en juin dernier qu'un traitement de la dette au titre du Cadre commun du G20 était "essentiel pour réduire les vulnérabilités de la dette" de l'Éthiopie.

Le FMI a estimé que le ratio dette publique/PIB était de 46,4 % l'année dernière et que les réserves ne couvraient qu'environ trois semaines d'importations - bien en dessous des trois mois considérés comme un minimum sûr.

L'obligation internationale ne représente qu'une petite partie de la dette publique extérieure totale du pays, qui s'élevait à 27,4 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année dernière, selon les données de la Banque mondiale.

Les sources ont déclaré que la proposition d'extension de l'échéance de l'euro-obligation prévoit un coupon de 6,625 % - le même que celui actuellement en vigueur sur ce qui était à l'origine une obligation de 10 ans, qui est le seul billet international en circulation du pays.

Le prochain paiement de coupon sur l'obligation de 2024 est dû en juin, l'émission se négociant à environ 68 cents par dollar et offrant un rendement de plus de 30 %, selon les données de Refinitiv. Elle est notée CCC- à long terme par Fitch Ratings, ce qui signifie qu'elle présente un risque de crédit substantiel avec une réelle possibilité de défaut.

Les détenteurs d'obligations internationales n'ont pas formé de comité de créanciers privés pour la proposition d'extension car l'Éthiopie a continué à servir l'obligation normalement, ont ajouté deux des sources. Elles ont refusé de fournir des détails sur la composition du groupe informel.

Des dépôts récents montrent que Franklin Templeton Fixed Income Group et Allianz Global Investors U.S. LLC sont certains des détenteurs de l'obligation, selon les données EMAXX.

La guerre civile en Éthiopie a retardé les progrès avec les créanciers sur un plan de restructuration de la dette plus large. Un comité bilatéral de créanciers co-présidé par la France et le plus grand créancier bilatéral, la Chine, s'est engagé à accorder un allègement de la dette en août dernier, mais tout progrès supplémentaire nécessite un accord avec le FMI.

En novembre, le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré ont accepté de cesser les combats et ont signé une trêve établissant la feuille de route pour la mise en œuvre d'un accord de paix, ouvrant ainsi la voie à un programme de financement du FMI dont le pays a tant besoin.

Cette nation de 115 millions d'habitants a été l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde au cours des 15 dernières années, stimulée par de lourds investissements dans les infrastructures, mais la pandémie de COVID-19 et le conflit qui s'est maintenant apaisé ont ralenti l'expansion ces dernières années. Le FMI estime que l'économie éthiopienne connaîtra une croissance de 5,3 % cette année.