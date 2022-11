Exclusif-Cheniere demande 18 mois pour mettre à niveau les turbines GNL qui ont échoué aux tests de pollution-document

La demande révèle un accroc potentiel à une installation de production de GNL essentielle alors que les producteurs américains tentent d'augmenter les exportations pour répondre à une demande mondiale en plein essor. Cette année, le gouvernement américain a refusé à Cheniere une dérogation aux règles limitant les émissions de substances potentiellement cancérigènes. La société avait fait valoir que de telles réparations pourraient ralentir les expéditions américaines vers l'Europe.

Les travaux de réparation n'auront pas d'impact matériel sur les finances ou les opérations de la société, a déclaré Eben Burnham-Snyder, porte-parole de Cheniere, dans un courriel. Il n'a pas proposé d'estimation du coût des mises à niveau, dont certaines ont déjà été effectuées.

Les turbines, qui compriment et refroidissent principalement le gaz naturel en un liquide, ont dépassé les limites de formaldéhyde en vertu des normes nationales d'émissions pour les polluants atmosphériques dangereux (NESHAP), selon les données des tests.

La NESHAP impose des limites aux émissions de substances cancérigènes comme le formaldéhyde et le benzène. Cheniere est l'un des deux seuls fournisseurs de GNL dont les turbines sont soumises à cette règle, selon les données de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

Maas Hinz, directeur général de l'usine de Cheniere à Sabine Pass, en Louisiane, a écrit que 21 des 44 turbines de l'installation avaient dépassé les limites d'émissions lors de tests préliminaires, selon une lettre du 12 octobre adressée à la division de l'application de la loi du Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ). Il a demandé à l'État un délai de 18 mois pour apporter des modifications aux turbines et les tester à nouveau.

L'agence de l'État, qui est chargée de faire appliquer la règle NESHAP, était fermée mardi. L'EPA n'était pas immédiatement disponible pour faire des commentaires.

Cheniere a proposé une approche en deux phases : La première durerait 90 jours et impliquerait de nouveaux tests après le remplacement de certains composants de combustion et de comptage de la turbine. La seconde nécessiterait "un processus d'ingénierie et d'analyse opérationnelle à plus long terme", a déclaré Cheniere, qui pourrait aboutir au remplacement des turbines existantes par une technologie différente.

Cheniere prévoit que les travaux seront terminés, et que toutes les turbines seront conformes aux normes fédérales, d'ici avril 2024, selon la lettre.

Dans l'intervalle, la société a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour minimiser les émissions de formaldéhyde, notamment en mettant une turbine hors service ou en remplaçant des composants.

Sabine Pass LNG effectuera l'année prochaine des travaux d'entretien réguliers qui proposeront des possibilités de réparation si nécessaire, a précisé Mme Burnham-Snyder.

"Nous continuons à croire que les émissions de nos turbines ne constituent pas une menace pour l'environnement ou la santé de nos travailleurs ou de nos communautés", a déclaré Burnham-Snyder, notant que plus de la moitié a passé les tests initiaux.

La production globale de la société l'année prochaine sera légèrement supérieure à celle de cette année, car l'expansion de Sabine Pass est quelque peu compensée par les arrêts de maintenance, a déclaré la société.

Son installation de Corpus Christi, au Texas, n'est pas affectée. En septembre, Cheniere a soumis aux régulateurs texans les résultats de tests montrant que les émissions de formaldéhyde de cette installation étaient bien inférieures au seuil fixé par l'EPA.

Cheniere a de grands projets d'expansion des usines du Texas et de la Louisiane dans les années à venir. La semaine dernière, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 8,85 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit plus du double de celui de l'année précédente, grâce à une forte augmentation des volumes et des prix de ses produits.