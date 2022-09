Exclusif-Cheniere va réparer l'usine de GNL de Louisiane après avoir échoué au test de pollution

Une série de tests a montré qu'au moins une des turbines de Cheniere à son terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en Louisiane ne répondait pas aux nouvelles normes, tandis que les turbines au Texas, dans la seule autre installation de GNL de la société aux États-Unis, répondaient aux règles, selon les documents obtenus des régulateurs de l'État par le biais d'une série de demandes d'information et examinés par Reuters.

Il s'agit d'une règle de l'U.S. Clean Air Act appelée National Emissions Standards for Hazardous Pollutants, qui impose des restrictions sur les émissions de substances cancérigènes connues comme le formaldéhyde et le benzène, et qui a été réintroduite en février pour s'appliquer à un type de turbine à gaz utilisé uniquement dans l'industrie du GNL par Cheniere.

Cheniere, le principal fournisseur américain de GNL à l'Europe, a demandé au début de l'année à l'administration Biden une exemption des nouvelles règles, arguant qu'elles pourraient compromettre les efforts américains pour augmenter les expéditions vers les alliés occidentaux afin de compenser les réductions d'approvisionnement de la Russie. L'Agence de protection de l'environnement a rejeté cette demande.

Cheniere a indiqué aux régulateurs de Louisiane, dans un courriel daté du 8 septembre, que ses premiers tests ont montré qu'une des huit turbines du générateur de son installation de GNL de Sabine Pass n'avait pas satisfait à la nouvelle exigence imposée, et qu'elle allait effectuer des réparations sur la turbine pour réduire les émissions.

"Nos ingénieurs de turbine ont déterminé qu'une réparation pourrait améliorer la performance de la turbine en matière d'émissions", a écrit Robert Gray, coordinateur environnemental principal pour l'usine de Sabine Pass.

Dans le même courriel, Cheniere a demandé l'approbation de l'État pour tester à nouveau huit turbines de compresseur et a déclaré qu'elle en remplaçait quatre autres, mais n'a pas détaillé les résultats des tests initiaux sur ces pièces d'équipement. La société avait effectué des tests initiaux sur 44 turbines stationnaires de l'installation, selon le courriel.

Le porte-parole de Cheniere, Eben Burnham-Snyder, a déclaré à Reuters cette semaine que la société "continuait à tester et à analyser les données à Sabine Pass afin d'acquérir des connaissances et de développer des solutions qui garantissent la conformité". Il a ajouté que les mesures n'auront aucun impact matériel sur les opérations.

Tim Carroll, porte-parole de l'EPA, a déclaré que "l'agence travaillera avec Cheniere pour s'assurer qu'ils respectent les obligations du Clean Air Act".

Un porte-parole du département de la qualité de l'environnement de Louisiane, Gregory Langley, a déclaré dans un e-mail que l'agence s'attendait à recevoir des résultats officiels de Cheniere au début du mois d'octobre et d'autres pendant le reste du mois.

L'installation de Cheniere à Corpus Christi au Texas a soumis des documents de test à l'État la semaine dernière qui montrent que les émissions de l'ensemble de ses 18 turbines de réfrigération étaient bien en dessous du seuil de l'EPA, selon une copie des documents vus par Reuters.

Un porte-parole de la Commission texane de la qualité de l'environnement a déclaré que l'agence n'avait pas encore terminé l'examen des résultats des tests, qui est nécessaire pour confirmer la conformité.

Les régulateurs de la Louisiane et du Texas sont chargés de superviser la conformité aux lois et réglementations fédérales sur l'air pur pour les installations de leurs États respectifs.

L'EPA a annoncé en février que la règle des National Emissions Standards for Hazardous Pollutants s'appliquera à deux types de turbines à gaz qui avaient été laissées en dehors de la réglementation pendant près de deux décennies.

En vertu de cette règle, ces turbines doivent se conformer d'ici septembre à une limite d'émissions de 91 parties par milliard de formaldéhyde, un niveau qui vise à contrôler également d'autres produits chimiques dangereux.

Cheniere est la seule société de GNL qui utilise ce type de turbines et dont les installations sont touchées, selon une liste fournie par l'EPA et rapportée précédemment par Reuters.

Il y a plusieurs années, l'EPA avait fait part de ses inquiétudes à Cheniere concernant sa décision d'installer des turbines à gaz plus polluantes dans ses terminaux GNL de la côte du Golfe, des années avant qu'ils ne commencent à fonctionner, a précédemment rapporté Reuters.