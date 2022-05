Exclusif-Citi va remanier l'équipe de trading de Londres liée au "flash crash" -sources

Ali Omari, qui était responsable EMEA de Delta One Forwards et Sectors, a quitté la banque américaine, ont déclaré deux personnes au courant de son départ, qui ont refusé d'être nommées.

Citi cherche maintenant à nommer un nouveau Head of Forward Trading basé à son siège européen à Londres, selon une offre d'emploi publiée sur le site de réseautage professionnel LinkedIn.

Omari, qui n'était pas joignable par les systèmes de communication de Citi, n'a pas répondu à une tentative de Reuters de le joindre via LinkedIn.

Deux des trois sources familières avec l'affaire ont déclaré que l'unité Delta One était liée, mais pas responsable, de la bévue de saisie des données qui a fait chuter l'indice de référence paneuropéen des actions STOXX 600 de plus de 2 points de pourcentage en deux minutes de négociation environ.

Citi a précédemment confirmé qu'un de ses employés était à l'origine de l'erreur qui a entraîné la chute du marché le 2 mai, mais n'a pas donné de détails sur les équipes qui ont joué un rôle.

Un porte-parole de Citi a refusé de commenter la nature et le calendrier des plans d'embauche dans ses opérations Delta One.

Les desks dits Delta One vendent des produits financiers structurés à des investisseurs sophistiqués, notamment des fonds de pension, des fonds spéculatifs et des entreprises de premier ordre.

L'annonce des changements dans l'unité de négociation intervient alors que Citi poursuit une refonte complète de ses systèmes de gestion des risques et de contrôle.

Citi est toujours soumise à au moins deux ordonnances de consentement des régulateurs américains concernant ses contrôles internes après que l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis ait levé une ordonnance vieille de 10 ans fin avril.