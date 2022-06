Exclusif - Codelco, le géant du cuivre, voit un prix du cuivre "très ferme" pour l'avenir malgré la récente baisse - son président

La société minière publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de métal rouge, prévoit un prix du cuivre ferme pour l'avenir, malgré la forte baisse récente, a déclaré le président du conseil d'administration Mximo Pacheco dans une interview à Reuters à Santiago.

Ces commentaires interviennent alors que les prix du cuivre ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un an, les investisseurs craignant que les efforts des banques centrales pour endiguer l'inflation n'étouffent la croissance économique mondiale et ne réduisent la demande de métaux.

"Nous sommes peut-être dans des turbulences temporaires à court terme, mais ce qui est important ici, ce sont les fondamentaux, l'équilibre entre l'offre et la demande semble très favorable à ceux d'entre nous qui ont des réserves de cuivre", a déclaré M. Pacheco.

"Dans un monde où le cuivre est le conducteur par excellence et où il n'y a pas beaucoup de nouveaux gisements non plus, le prix du cuivre semble très ferme parce que l'avenir semble très électrique."

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,5 % à 8 367 dollars la tonne vendredi après avoir touché 8 122,50 dollars, soit une baisse de 25 % par rapport à un pic en mars et le plus bas niveau depuis février 2021. D'autres métaux industriels ont également dégringolé.

M. Pacheco, ancien ministre de l'énergie nommé plus tôt cette année, a déclaré que l'objectif de production annuelle serait maintenu à 1,7 million de tonnes pendant qu'il était en charge, y compris pour cette année. Il a déclaré que les coûts devaient être maîtrisés

"Dans cette industrie, nous nous battons avec les coûts et c'est pourquoi nous devons être compétitifs", a-t-il déclaré.

Le gouvernement chilien a déclaré cette semaine qu'il autoriserait Codelco, qui donne tous ses bénéfices à l'État, à conserver 30 % de ses bénéfices de l'année dernière pour aider à financer un ambitieux plan d'investissement de 40 milliards de dollars jusqu'à la fin de la décennie.

"Nous avons ce portefeuille de très grands projets et l'État chilien a décidé de modifier la politique de dividendes précisément pour pouvoir financer ces projets stratégiques non seulement avec des amortissements et des dettes, mais aussi avec des réinvestissements", a-t-il déclaré.

Le dirigeant a déclaré que l'injection de ressources permettrait à la dette de l'entreprise de rester "relativement stable", se situant actuellement à quelque 18 milliards de dollars, bien qu'elle cherche toujours des occasions d'aller sur les marchés de la dette pour améliorer sa courbe de maturité.