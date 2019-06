Exclusif-Colombie-Près d'un tiers des Farc ont repris les armes-rapport

BOGOTA, 5 juin (Reuters) - Près d'un tiers des combattants des ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont repris les armes malgré la signature en 2016 d'un accord de paix avec Bogota et la mutation de l'ancien mouvement de guérilla en parti politique, montre un rapport confidentiel que Reuters a consulté.

Ce rapport rédigé par le renseignement militaire colombien estime qu'un groupe de 2.300 issus des Farc ont rebasculé dans la rébellion alors qu'il n'étaient plus que 300 combattants actifs en 2016.

Lorsque les accords de paix ont été conclus, plus de 13.000 rebelles ont rendu leurs armes et mis fin à un conflit qui a fait plus de 260.000 morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.

Selon le rapport consulté par Reuters, 31 groupes issus des Farc sont actifs dans les régions où la coca est cultivées et dans celles où les mines d'or sont exploitées. (Luis Jaime Acosta et Helen Murphy, Nicolas Delame pour le service français)