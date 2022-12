Exclusif - Comment un changement de logiciel secret a permis à FTX d'utiliser l'argent des clients

Il a modifié le code pour exempter Alameda Research, un fonds spéculatif appartenant au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d'une fonction de la plateforme de négociation qui aurait automatiquement vendu les actifs d'Alameda s'il perdait trop d'argent emprunté.

Dans une note expliquant le changement, l'ingénieur, Nishad Singh, a souligné que FTX ne devrait jamais vendre les positions d'Alameda. "Faites très attention à ne pas liquider", a écrit Singh dans le commentaire du code de la plateforme, dont il a montré qu'il avait contribué à la rédaction. Reuters a examiné la base de code, qui n'a pas été signalée précédemment.

L'exemption permettait à Alameda de continuer à emprunter des fonds à FTX, quelle que soit la valeur de la garantie décrochant ces prêts. Cette modification du code a attiré l'attention de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui a accusé Bankman-Fried de fraude mardi. La SEC a déclaré que cette modification signifiait qu'Alameda disposait d'une "ligne de crédit virtuellement illimitée". En outre, les milliards de dollars que FTX a secrètement prêtés à Alameda au cours des deux années suivantes ne provenaient pas de ses propres réserves, mais plutôt des dépôts d'autres clients de FTX, a déclaré la SEC.

La SEC et un porte-parole de Bankman-Fried ont refusé de faire des commentaires pour cette histoire. Singh n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Le régulateur, qui a qualifié la bourse de "château de cartes", a allégué que Bankman-Fried a dissimulé que FTX détournait les fonds des clients vers Alameda afin de réaliser des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers de luxe et des dons politiques. Les procureurs américains et la Commodity Futures Trading Commission ont également déposé des accusations criminelles et civiles distinctes, respectivement.

Les plaintes - ainsi que des documents FTX précédemment non signalés vus par Reuters et trois personnes familières avec l'échange de crypto - fournissent de nouveaux aperçus sur la façon dont Bankman-Fried a puisé dans les fonds des clients et dépensé des milliards de plus que FTX faisait à l'insu des investisseurs, de ses clients et de la plupart des employés.

La police des Bahamas, où FTX était basé, a arrêté Bankman-Fried lundi soir, couronnant ainsi une étonnante chute de grâce pour l'ancien milliardaire de 30 ans. Sa société s'est effondrée en novembre après que les utilisateurs se soient précipités pour retirer leurs dépôts et que les investisseurs aient boudé ses demandes de financement supplémentaire. FTX a déclaré faillite le 11 novembre et Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général.

Bankman-Fried a présenté ses excuses aux clients, mais a déclaré qu'il ne pensait pas personnellement avoir une quelconque responsabilité pénale.

L'exemption d'auto-liquidation inscrite dans le code FTX a permis à Alameda d'augmenter continuellement sa ligne de crédit jusqu'à ce qu'elle "atteigne des dizaines de milliards de dollars et devienne effectivement illimitée", selon la plainte de la SEC. C'était l'une des deux façons dont Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda.

L'autre était un mécanisme par lequel les clients de FTX déposaient plus de 8 milliards de dollars en monnaie traditionnelle sur des comptes bancaires secrètement contrôlés par Alameda. Ces dépôts étaient reflétés dans un compte interne de FTX qui n'était pas lié à Alameda, ce qui dissimulait sa responsabilité, selon la plainte.

"SÛR, TESTÉ ET CONSERVATEUR"

Alors que Bankman-Fried faisait croître FTX pour en faire l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, la protection des consommateurs était un principe central de son argumentaire pour la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis. Bankman-Fried a souligné ce thème dans d'innombrables déclarations aux clients, investisseurs, régulateurs et parlementaires. Le logiciel d'auto-liquidation de FTX protégerait tout le monde, a-t-il expliqué.

Dans un témoignage au Congrès le 12 mai, il a qualifié le logiciel de FTX de "sûr, testé et conservateur".

"En dénouant rapidement les positions les plus risquées et les plus sous-collatéralisées, le moteur de risque empêche l'accumulation du risque de crédit qui pourrait autrement se propager en cascade au-delà de la plateforme, entraînant une contagion", a témoigné Bankman-Fried.

Il n'a pas informé les parlementaires du changement de logiciel pour exempter Alameda. En effet, il a dit aux investisseurs qu'Alameda n'avait reçu aucun traitement préférentiel de FTX, selon la plainte de la SEC.

Bankman-Fried avait ordonné à ses subordonnés de mettre à jour le logiciel à la mi-2020 pour permettre à Alameda de maintenir un solde négatif sur son compte, selon la plainte de la SEC. Aucun autre compte client chez Alameda n'était autorisé à le faire, ajoute la plainte. Cela permettrait à Alameda de continuer à emprunter davantage de fonds FTX sans avoir à fournir davantage de garanties.

Dans les modifications apportées au logiciel en août 2020, Alameda a été désigné comme le "Primary Market Maker" ou "PMM", selon un examen de sa base de code par Reuters. Les teneurs de marché sont des courtiers qui permettent la négociation d'un actif en se tenant prêts à l'acheter et à le vendre.

Pour expliquer le changement, Singh, l'ingénieur en chef, a inséré un commentaire dans le code : "Alameda serait en train de liquider, empêché". Il a inclus un avertissement "de ne pas liquider la PMM".

Seuls Singh, Bankman-Fried et quelques autres cadres supérieurs de FTX et d'Alameda étaient au courant de l'exemption dans le code, selon trois anciens cadres informés de la question. Un tableau de bord numérique utilisé par le personnel pour suivre les actifs et passifs des clients de FTX était programmé de manière à ne pas tenir compte du fait qu'Alameda avait retiré les fonds des clients, selon deux de ces personnes et une capture d'écran du portail que Reuters a déjà rapportée.

Le château de cartes de Bankman-Fried "a commencé à s'écrouler" en mai 2022, selon la plainte de la SEC.

Alors que la valeur des crypto-jetons s'effondrait ce mois-là, plusieurs des créanciers d'Alameda ont exigé un remboursement. Comme Alameda n'avait pas les fonds nécessaires pour répondre à ces demandes, Bankman-Fried a demandé à Alameda de puiser dans sa "ligne de crédit" avec FTX pour obtenir des milliards de dollars de financement, selon la plainte.

En fin de compte, lorsque les clients de FTX se sont précipités pour retirer leur argent en novembre dernier, effrayés par les rapports des médias sur la santé financière de la société, beaucoup ont découvert que leurs fonds n'étaient plus là.