Exclusif - Comment un cimentier indien a acheté du charbon russe en utilisant des yuans.

Rien ne suggère que cet achat, dont les détails n'ont pas été rapportés auparavant, enfreigne de quelque manière que ce soit les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Mais le document montre une façon dont la Russie pourrait continuer à vendre des marchandises à l'étranger sans les régler en dollars américains malgré les restrictions visant à la geler des marchés financiers.

Selon la facture datée du 5 juin et une source familière avec la question, la HDFC Bank a soutenu l'achat par le cimentier Ultratech de charbon russe auprès du producteur et négociant SUEK pour 172,7 millions de yuans (25,74 millions de dollars).

La lettre de crédit pour la transaction a été émise par la succursale d'Andheri East de la HDFC Bank à Mumbai, selon la facture. Le dollar est la devise de choix pour le commerce mondial des matières premières, mais certains traders affirment que le yuan pourrait être de plus en plus utilisé pour régler les paiements des fournitures en provenance de Russie. Dans la facture, SUEK demande à Ultratech de verser les 172,7 millions de yuans sur le compte de SUEK à la succursale de Shanghai de la China Everbright Bank. SUEK indique la succursale de Hong Kong du créancier international HSBC comme banque correspondante. Une banque correspondante agit comme un intermédiaire dans le transfert d'argent d'une banque à une autre. Reuters n'a pas pu déterminer si un paiement avait été reçu par China Everbright ou si HSBC ou une autre banque était impliquée dans un transfert de fonds. HDFC Bank et HSBC ont refusé de commenter. Ultratech, SUEK et China Everbright Bank n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. La facture n'indique pas clairement quelles devises ont été utilisées pour effectuer le paiement en yuan. Le montant indiqué était en yuan chinois et Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Ultratech avait importé 157 000 tonnes de charbon de SUEK, société enregistrée en Suisse, et avait accepté de régler le paiement final dans cette devise.

LES ÉCHANGES EN YUAN RESTENT RARES

Pour l'Inde, ces méthodes de paiement pourraient devenir plus courantes car elle cherche à maintenir des liens commerciaux avec la Russie pour les produits de base, notamment le pétrole et le charbon, sans risquer de contrevenir aux sanctions occidentales.

L'Inde entretient des liens politiques et sécuritaires profonds avec la Russie et s'est abstenue de condamner la guerre en Ukraine, qui, selon la Russie, est une "opération militaire spéciale".

Les importations d'énergie de l'Inde en provenance de Russie ont grimpé en flèche récemment, car les négociants, incapables de vendre sur de nombreux marchés occidentaux, ont proposé des remises importantes.

New Delhi défend ses achats de produits russes, affirmant qu'ils sont légaux et qu'un arrêt soudain ferait gonfler davantage les prix et nuirait aux consommateurs.

Une plus grande utilisation du yuan pour régler les paiements pourrait contribuer à isoler Moscou des sanctions et à soutenir les efforts de Pékin pour internationaliser davantage le yuan et réduire la domination du dollar américain dans le commerce mondial.

Il est cependant encore rare qu'une entreprise indienne accepte de régler en yuan un commerce avec une entreprise non chinoise. En l'absence de sanctions, les paiements à l'étranger aux sociétés russes de matières premières et d'énergie seraient généralement effectués en dollars via SWIFT sur des comptes russes.

Pour les règlements de commerce indien utilisant le yuan, les créanciers enverraient potentiellement des dollars à des banques étrangères disposant de réserves de yuan suffisantes, ou à des banques chinoises avec lesquelles ils ont des liens, en échange de yuan pour régler le commerce.

La facture mentionnait les identifiants de transaction SWIFT de la succursale HSBC de Hong Kong et de la succursale China Everbright de Shanghai. Reuters n'a pas pu confirmer si un paiement avait été effectué en utilisant la plateforme SWIFT.

SWIFT est un système de messagerie sécurisé qui facilite les paiements transfrontaliers rapides, rendant le commerce international fluide. Plusieurs banques russes ont été coupées du système au cours des derniers mois.

"Par principe, SWIFT ne fait pas de commentaires sur les flux entre institutions", a déclaré un porte-parole.

Le commerce bilatéral de l'Inde avec la Chine, pour lequel les entreprises paient en grande partie en dollars, a prospéré même après un affrontement frontalier militaire meurtrier entre les deux pays en 2020 qui a fait monter en flèche des tensions qui ne sont toujours pas retombées.

New Delhi a renforcé la surveillance des investissements et des importations chinoises, et a interdit certaines applications mobiles pour des raisons de sécurité.

Le gouvernement indien et la banque centrale étaient au courant de paiements potentiels pour des cargaisons russes en yuan chinois, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière. Le gouvernement et la banque centrale n'ont pas fait de commentaires pour cet article.

(1 $ = 6,7096 yuan renminbi chinois)