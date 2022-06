Exclusif - Comment un milliardaire russe a protégé ses actifs des sanctions européennes

M. Melnichenko, qui a bâti sa fortune dans les années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique en 1991, a renoncé à ses participations dans le producteur de charbon SUEK AO et le groupe d'engrais EuroChem Group AG le 8 mars, jour de son 50e anniversaire, laissant à sa femme, Aleksandra Melnichenko, la propriété effective des sociétés, ont déclaré les personnes concernées.

Jusqu'au 8 mars, Melnichenko possédait les deux sociétés par le biais d'une chaîne de trusts et de sociétés s'étendant de Moscou et de la ville suisse de Zoug à Chypre et aux Bermudes, selon des documents juridiques examinés par Reuters.

Depuis 2006, l'épouse de Melnichenko était en deuxième position derrière son mari sur la liste des bénéficiaires effectifs des deux sociétés dans les documents fiduciaires, selon les trois personnes, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement des actifs du couple. Cela signifie qu'elle pouvait hériter de la propriété des sociétés en cas de décès de son mari, ont-elles ajouté.

Cependant, lorsque la guerre en Ukraine a commencé en février, M. Melnichenko a commencé à craindre d'être désigné sous le régime des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie, ont déclaré les personnes au courant de l'affaire. Le 8 mars, Melnichenko a informé les fiduciaires de sa retraite en tant que bénéficiaire, ont dit les personnes. Cela a déclenché la même chaîne de changements dans les dossiers de la fiducie qui se serait produite si l'homme d'affaires était décédé, et a fait de sa femme la bénéficiaire.

Reuters n'a pas pu joindre Melnichenko et sa femme pour un commentaire.

Un porte-parole de la société russe SUEK n'a pas répondu aux messages demandant un commentaire. La société EuroChem, basée en Suisse, a confirmé qu'Aleksandra Melnichenko avait remplacé son mari en tant que bénéficiaire effectif.

"Suite au départ de son fondateur, la propriété effective primaire d'un trust détenant une participation de 90% dans la société mondiale d'engrais est automatiquement passée à son épouse", a déclaré la société dans une déclaration à Reuters mercredi.

Le rôle de l'épouse de Melnichenko chez EuroChem a été rapporté pour la première fois par le journal suisse Tages-Anzeiger. Son rôle chez SUEK ainsi que le calendrier des changements de propriété et d'autres détails sont rapportés ici pour la première fois.

Melnichenko, qui a fondé SUEK et EuroChem il y a deux décennies, a été classé l'an dernier par Forbes comme le huitième homme le plus riche de Russie, avec une fortune estimée à 18 milliards de dollars.

L'Union européenne a sanctionné Melnichenko, citant sa proximité présumée avec le Kremlin, le 9 mars dans le cadre d'une tentative occidentale de punir le président russe Vladimir Poutine pour l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Les sanctions - qui comprennent le gel de ses avoirs, l'interdiction d'entrer dans l'Union européenne et l'interdiction aux entités de l'UE de lui fournir des fonds - ne s'appliquent pas à sa femme ni à la fille et au fils du couple.

La Grande-Bretagne a également inscrit Melnichenko, qui est russe mais est né au Belarus et a une mère ukrainienne, sur sa liste de sanctions le 15 mars. La Suisse a imposé des sanctions à son encontre le jour suivant.

L'homme d'affaires a déclaré dans une déclaration à Reuters en mars, après l'imposition des sanctions de l'UE, que la guerre en Ukraine était "vraiment tragique" et il a lancé un appel à la paix. Un porte-parole de Melnichenko a déclaré à ce moment-là qu'il n'avait "aucune affiliation politique".

Les gouvernements occidentaux ont imposé des sanctions radicales contre des entreprises et des individus russes dans le but de forcer Moscou à se retirer.

Mais certains hommes d'affaires russes sanctionnés, dont Roman Abramovich et Vladimir Yevtushenkov, ont transféré des actifs à des amis et des membres de leur famille, alimentant ainsi les doutes sur l'efficacité de ces tentatives de pression sur Moscou.

Melnichenko, dont la résidence était enregistrée dans la station alpine suisse de Saint-Moritz jusqu'à ce qu'il soit frappé par les sanctions, a donné ses instructions pour changer la propriété de ses sociétés depuis une retraite près du Mont Kilimandjaro où il fêtait son anniversaire, selon une personne familière de l'affaire. Un Boeing 737 portant la signature du milliardaire "A" sur le fuselage avait atterri en Tanzanie le 5 mars, en provenance de Dubaï, selon le service de suivi des vols Flightradar24.

Un avocat de Melnichenko n'a pas répondu aux questions concernant le voyage au Kilimandjaro.

Le transfert de propriété de Melnichenko au sein de SUEK et d'EuroChem a eu de profondes répercussions.

Après des examens qui ont duré plusieurs semaines, les autorités financières suisses ont conclu que les deux sociétés pouvaient continuer à fonctionner normalement au motif que Melnichenko n'y était plus impliqué. SUEK et EuroChem ont déclaré que les régulateurs financiers britanniques et allemands étaient parvenus à des conclusions similaires.

Les régulateurs britanniques et allemands n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une fois les examens terminés, à la fin du mois d'avril, SUEK et EuroChem - dont les revenus de l'année dernière s'élevaient respectivement à 9,7 et 10,2 milliards de dollars - ont pu reprendre la distribution de millions de dollars en paiements d'intérêts aux détenteurs d'obligations.

Ces dernières semaines, SUEK et EuroChem ont également approché des clients occidentaux, leur montrant des documents avec la nouvelle structure de propriété dans le but de les rassurer sur le fait qu'ils peuvent continuer à faire des affaires avec les anciennes sociétés de M. Melnichenko, ont déclaré deux personnes familières avec la question.

PLUS DE PAIEMENTS

En Suisse, le Secrétariat à l'économie (SECO) a déclaré que ni SUEK ni EuroChem n'étaient sous le coup de sanctions dans le pays.

Le SECO a déclaré que, pour autant qu'il le sache, M. Melnichenko n'était plus bénéficiaire du trust auquel appartenait EuroChem au moment de sa sanction par l'UE et la Suisse.

Le SECO a également déclaré avoir demandé à Eurochem de confirmer qu'elle ne fournirait plus de fonds à Melnichenko.

"La société et sa direction ont garanti par écrit au SECO que les mesures de sanction suisses seront pleinement respectées et en particulier qu'aucun fonds ou ressource économique ne sera mis à la disposition des personnes sanctionnées", a déclaré le SECO en réponse à une demande.

Les autorités suisses ont défendu leur décision de ne pas étendre les sanctions à l'épouse de Melnichenko ou à ses anciennes sociétés, en soulignant le fait que les autorités de l'UE ne les avaient pas non plus sanctionnées.

"Dans ce cas, nous avons fait exactement ce que l'UE a fait", a déclaré le ministre suisse de l'économie, Guy Parmelin, à la télévision suisse mercredi.

M. Parmelin a ajouté que la Suisse se méfiait également du fait que sanctionner EuroChem à un moment où les prix des engrais ont grimpé en flèche dans la plupart des régions du monde pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les marchés agricoles. EuroChem a déclaré avoir produit plus de 19 millions de tonnes métriques d'engrais l'année dernière, ce qui équivaut à peu près à 10 % de la production mondiale, selon les données de l'ONU.

La Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, a déclaré qu'elle ne disposait d'aucune information sur le transfert des actifs de Melnichenko à son épouse. La Commission a déclaré vouloir combler les lacunes permettant aux particuliers et aux entreprises d'échapper à ses sanctions. En début de semaine, elle a dévoilé des propositions visant à criminaliser les manœuvres visant à contourner les sanctions, notamment en transférant des avoirs à des membres de la famille, dans l'ensemble du bloc des 27 pays.

Dans le cadre de la structure fiduciaire, le contrôle de SUEK et d'EuroChem est exercé par des fiduciaires indépendants tandis que la propriété effective, qui était entre les mains de Melnichenko jusqu'au 8 mars, est passée à sa femme.

Mathématicien qui rêvait autrefois de devenir physicien, Melnichenko a abandonné ses études universitaires pour se plonger dans le monde chaotique - et parfois mortel - des affaires post-soviétiques.

Il a fondé la MDM Bank mais, dans les années 1990, il était encore trop mineur pour prendre part aux privatisations menées par le président Boris Eltsine, qui ont remis les actifs les plus précieux d'une ancienne superpuissance à un groupe d'hommes d'affaires qui allaient être connus sous le nom d'oligarques en raison de leur influence politique et économique.

Melnichenko a ensuite commencé à racheter des actifs de charbon et d'engrais souvent en difficulté, faisant de lui l'un des hommes les plus riches d'Europe.

L'UE a déclaré, lorsqu'elle a annoncé ses sanctions, que Melnichenko "appartient au cercle le plus influent des hommes d'affaires russes ayant des liens étroits avec le gouvernement russe".

Melnichenko faisait partie des dizaines de chefs d'entreprise qui ont rencontré M. Poutine le jour où la Russie a envahi l'Ukraine pour discuter de l'impact des sanctions, ce qui montre ses liens étroits avec le Kremlin, a déclaré l'UE dans son ordonnance de sanctions du 9 mars.

À l'époque, un porte-parole de Melnichenko a nié que l'homme d'affaires appartenait au cercle intime de Poutine et a déclaré qu'il contesterait les sanctions devant les tribunaux. Le 17 mai, Melnichenko a contesté les sanctions en déposant un recours auprès du Tribunal de l'UE, qui traite les plaintes contre les institutions européennes, selon les archives judiciaires.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

L'Italie a saisi le superyacht de Melnichenko - le Sailing Yacht A de 470 pieds, dont le prix s'élève à 530 millions d'euros - le 12 mars, trois jours après qu'il ait été placé sur une liste de sanctions de l'UE.

SUEK et EuroChem ont déclaré le 10 mars, un jour après l'annonce des sanctions de l'UE contre Melnichenko et 159 autres personnes liées à la Russie, que leur fondateur avait démissionné de son poste au conseil d'administration des sociétés.