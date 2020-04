Exclusif-Coronavirus-La France va revoir le coût de la crise à 110 mds-sources

PARIS, 14 avril (Reuters) - Le gouvernement français va relever une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise en cours pour le porter à 110 milliards d'euros lorsqu'il présentera mercredi ses nouvelles prévisions budgétaires, a-t-on appris de deux sources au ministère des Finances.

Paris a déjà plus que doublé cette estimation jeudi dernier, à 100 milliards d'euros, mais le prolongement des mesures de confinement rend déjà ce montant caduc.

"On en est à environ 110 milliards", a dit une source au ministère des Finances. Une deuxième source a confirmé ce montant.

Les pertes de recettes fiscales sont désormais estimées à 43 milliards d'euros, soit six milliards de plus que jeudi, et le mécanisme public d'indemnisation du chômage partiel devrait coûter 24 milliards, soit quatre milliards de plus que prévu la semaine dernière.

Mardi, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, a annoncé que la contraction de l'économie française cette année devrait atteindre 8% contre 6% estimé auparavant. (Leigh Thomas, version française Marc Angrand)