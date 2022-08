Exclusif - Dans la salle du jury d'Alex Jones : tensions, pizza et "hommes-lézards".

Alors que le jury du procès en diffamation d'Alex Jones s'est réuni dans une salle de conférence d'un palais de justice du Texas le 5 août pour décider de la somme que le théoricien américain de la conspiration devait à deux parents d'un élève de première année assassiné à Sandy Hook, les sommes ont d'abord oscillé entre 500 000 et 200 millions de dollars, a déclaré un juré à Reuters.

"Nous avons vu ces chiffres sur le tableau et quelqu'un a dit : 'Eh bien, je suppose que nous ne quitterons jamais cette pièce'", a déclaré Sharon, une jurée qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué car elle craint d'être harcelée par les partisans de Jones.

Sharon, la première jurée à parler publiquement de l'affaire, a écrit son numéro préféré sur une bande de papier et l'a passée à l'avant. Une femme a rassemblé les votes de tout le monde et les a écrits sur un tableau blanc. Sharon a refusé de partager son numéro avec Reuters.

Reuters a pu obtenir les coordonnées de deux autres membres du jury de 12 personnes. L'un d'eux a refusé de faire des commentaires et l'autre n'a pas répondu aux demandes de renseignements.

Étant donné que le juge chargé de l'affaire avait déjà déclaré en septembre Jones responsable de diffamation et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle pour avoir prétendu que le meurtre de 20 enfants et de six membres du personnel de l'école de Newtown, Connecticut, avait été mis en scène, la seule question à laquelle étaient confrontés les jurés lors de ce procès de deux semaines était de savoir combien d'argent il devait payer.

Le procès très médiatisé a été déclenché par les affirmations bidon de Jones selon lesquelles la fusillade faisait partie d'un complot du gouvernement visant à confisquer les armes à feu des Américains et que les familles des victimes étaient complices de ce stratagème. Il a diffusé ces affirmations à plusieurs reprises sur son média Infowars, qui appartient à Free Speech Systems LLC. Jones a depuis reconnu que la fusillade a eu lieu.

Le procès au Texas a été intenté par Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils de 6 ans, Jesse Lewis, a été tué lors de la fusillade. Jones est en attente de procès pour des dommages et intérêts dans deux autres affaires Sandy Hook dans lesquelles il a également été jugé responsable.

TROP NERVEUX POUR MANGER

La salle de délibération du palais de justice d'Austin, datant de la Dépression, était très exiguë, et certains jurés ont dû s'asseoir sur des chaises le long du mur, a déclaré Sharon. Autour d'une pizza Domino's, le jury a lutté pendant près de sept heures sur la question du montant des dommages et intérêts punitifs à accorder aux parents, a déclaré Sharon, bien qu'elle soit trop nerveuse pour manger. Le vote sur de tels dommages, qui visent à punir les défendeurs pour leur conduite, devait être unanime.

Les avocats des plaignants avaient demandé 150 millions de dollars.

La veille, le même panel, après environ cinq heures de délibérations, avait voté à 10 contre 2 que Jones devait payer 4,1 millions de dollars en dommages compensatoires. Ces dommages sont destinés à couvrir les souffrances et les pertes des plaignants et n'ont nécessité qu'une majorité de jurés pour être approuvés.

La juge, Maya Guerra Gamble, a demandé au jury de décider séparément des deux types de dommages.

Sharon, une mère de deux enfants qui travaille dans le secteur sans but lucratif, a déclaré qu'elle et ses pairs ont eu du mal à arriver à l'un ou l'autre chiffre. Il y a eu des tensions pendant les délibérations sur la question de savoir si des valeurs monétaires pouvaient même être attribuées au concept abstrait de la souffrance émotionnelle, a dit Sharon.

Au début, certains jurés étaient sceptiques quant au fait que Heslin et Lewis avaient droit à des dommages compensatoires. Les deux parents avaient témoigné que les adeptes de Jones et de son site Infowars les avaient harcelés et envoyés des menaces de mort pendant des années en croyant à tort qu'ils étaient des acteurs qui mentaient sur la mort de leur fils.

"Nous croyions tous que Neil et Scarlett étaient crédibles", a déclaré Sharon. "Il n'y avait tout simplement pas de choses tangibles derrière leur angoisse mentale, et on nous a demandé d'accorder entre 1 et 150 millions de dollars sans aucune orientation."

Heslin et Lewis ne pouvaient pas indiquer les pertes monétaires spécifiques qu'ils ont subies à cause de la conduite de Jones, et les avocats des deux parties n'ont pas proposé de conseils clairs sur la façon de quantifier la détresse émotionnelle que le théoricien de la conspiration leur a causée, a dit Sharon.

Par exemple, plutôt que des dommages financiers facilement quantifiables, dit-elle, les parents ont parlé de types d'angoisse moins mesurables, tels que des nuits sans sommeil et des flashbacks du jour de la fusillade.

Les jurés n'ont pas accordé beaucoup de crédit à la demande des avocats des parents : 1 $ pour chacun des 24% d'Américains qui doutent ou ne croient pas que Sandy Hook ait eu lieu, a dit Sharon. Le chiffre était basé sur un seul sondage, et les jurés n'ont pas pensé que c'était une preuve suffisante pour justifier les 150 millions de dollars que les parents demandaient, a dit Sharon.

Au lieu de cela, ils ont calculé les dommages en se basant sur leurs propres formules, et à la fin de l'après-midi, la salle ressemblait à une classe de mathématiques, a-t-elle dit.

Mark Bankston, un avocat des parents, a déclaré à Reuters dans un courriel dimanche que "dans une affaire sans pertes concrètes ni dommages économiques, le fait que le jury était prêt à accorder un verdict de plusieurs millions en dit long."

L'avocat de Jones, Federico Andino Reynal, a déclaré à Reuters dimanche qu'il était "satisfait" de la façon dont les jurés ont évalué les preuves, mais qu'il pensait toujours que la sentence était trop élevée.

VOIX ÉLEVÉES

Sharon a déclaré qu'elle connaissait peu de choses sur Jones avant le procès. Elle se décrit comme une modérée de gauche, mais dit ne pas suivre de près l'actualité politique.

Au début, elle a même été amusée par certains des clips de l'émission de Jones diffusés pendant le procès, comme ceux dans lesquels un Jones agité s'insurgeait contre les complots infâmes d'un groupe de méchants, y compris les "hommes-lézards", a-t-elle dit. Mais les conspirations vilipendant les parents d'élèves de première année tués sont différentes, a-t-elle dit.

"Dire ces choses à propos de cette terrible tragédie - des enfants d'une école primaire assassinés - c'est tout simplement différent que si vous voulez croire aux hommes-lézards", a-t-elle déclaré.

Les jurés ont réussi à garder la politique en dehors de la discussion, mais au fur et à mesure que la journée avançait, des voix se sont élevées et des tensions se sont manifestées pour savoir si l'on pouvait mettre un prix sur l'angoisse mentale.

Finalement, ils sont arrivés à un total de 4,1 millions de dollars en dommages compensatoires, répartissant des montants différents pour chaque parent selon l'évaluation du jury de leur souffrance passée et présente. Il y a eu un vote à main levée, et tous les jurés sauf deux se sont joints à eux, a dit Sharon.

Les dommages-intérêts punitifs ont été moins difficiles, dit-elle, car le groupe a immédiatement convenu que Jones et Infowars devaient être punis. Ils n'étaient cependant pas d'accord sur la sévérité de la punition.

Sharon a déclaré que les jurés ont décidé d'accorder des dommages punitifs d'une valeur de 10% de la valeur nette de Jones par parent. Jones vaut entre 130 et 270 millions de dollars, a déclaré un expert des plaignants. Le verdict des jurés pour les dommages punitifs était de 45,2 millions de dollars.

Ce montant pourrait être réduit par le juge à seulement 10% en raison d'une loi texane qui plafonne les dommages-intérêts punitifs, selon les experts juridiques.

Reynal a déclaré dimanche que les dommages-intérêts punitifs devraient être réduits à 1,5 million de dollars en vertu de ce plafond.

Les avocats des parents ont déclaré à Reuters qu'ils soutiendraient que le plafond ne s'applique pas.

Free Speech Systems a déposé son bilan au Texas à mi-chemin du procès. Un groupe de parents de Sandy Hook est intervenu dans l'affaire et a demandé à un juge de geler les actifs de la société pour empêcher Jones de canaliser l'argent vers différentes entités.

Le verdict a une valeur symbolique, mais il ne change pas les problèmes sociétaux sous-jacents qui rendent la pensée conspiratrice de Jones attrayante pour tant de personnes, a-t-elle déclaré.

"Personne n'en était super content", a-t-elle déclaré à propos du verdict.