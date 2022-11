Exclusif - Derrière la chute de FTX, des milliardaires en lutte et une tentative ratée de sauver la crypto-monnaie.

Par Angus Berwick et Tom Wilson

Reuters) - Mardi matin, Sam Bankman-Fried, propriétaire de la bourse de cryptomonnaies FTX, a pris ses employés au dépourvu avec un message sombre.

"Je suis désolé", leur a-t-il dit. "J'ai merdé."

La raison de ce mea culpa : Son annonce, une demi-heure plus tôt, que le grand rival de FTX, Binance, prévoyait d'organiser une prise de contrôle choc de sa principale plateforme de négociation pour la sauver d'une "crise de liquidité". Le fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, que le milliardaire avait accusé de sabotage, serait désormais son chevalier blanc.

Les graines de la chute de FTX ont été semées des mois plus tôt, découlant des erreurs commises par Bankman-Fried après qu'il soit intervenu pour sauver d'autres entreprises de crypto alors que le marché de la crypto s'effondrait dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, selon des entretiens avec plusieurs personnes proches de Bankman-Fried et des communications des deux entreprises qui n'ont pas été rapportées précédemment.

Certaines de ces transactions impliquant la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, ont entraîné une série de pertes qui ont fini par le perdre, selon trois personnes familières avec les opérations de la société.

Les interviews et les messages jettent également une nouvelle lumière sur l'âpre rivalité entre les deux milliardaires, qui, ces derniers mois, se sont disputés des parts de marché et se sont accusés publiquement de chercher à nuire aux entreprises de l'autre. Cette rivalité a culminé mercredi, lorsque Binance s'est retiré de l'accord et a plongé l'avenir de FTX dans l'incertitude.

Coincé sans acheteur, Bankman-Fried est maintenant à la recherche de bailleurs de fonds alternatifs, selon deux personnes proches de lui. Après le retrait de Binance, il a déclaré au personnel de FTX dans un message que Binance ne lui avait pas fait part de ses réserves sur l'accord et qu'il "explorait toutes les options".

Ni Binance ni FTX n'ont répondu aux demandes de commentaires. Bankman-Fried a déclaré à Reuters mardi que "je serai probablement trop débordé" pour accorder des interviews. Il n'a pas répondu à d'autres messages.

Binance a déclaré plus tôt qu'elle avait décidé de se retirer de la transaction à la suite de sa diligence raisonnable sur FTX et des rapports de presse sur les enquêtes américaines sur la société.

Le dévoilement par Zhao du projet de rachat a couronné un renversement de situation étonnant pour Bankman-Fried. Le jeune homme de 30 ans avait créé FTX, basé aux Bahamas, en 2019 et l'avait conduit à devenir l'une des plus grandes bourses, accumulant une fortune de près de 17 milliards de dollars.

La nouvelle de la crise de liquidité de FTX - évaluée en janvier à 32 milliards de dollars avec des investisseurs comme SoftBank et BlackRock - a envoyé des réverbérations dans le monde de la crypto.

Le prix des principales pièces a chuté, le bitcoin atteignant son plus bas niveau en près de deux ans, ce qui a aggravé la situation d'un secteur dont la valeur a chuté d'environ deux tiers cette année en raison du resserrement du crédit par les banques centrales.

En abandonnant l'accord, Binance a également évité l'examen réglementaire qui aurait probablement accompagné le rachat, dont Zhao avait signalé la probabilité dans un mémo aux employés qu'il a publié sur Twitter.

Les régulateurs financiers du monde entier ont émis des avertissements à propos de Binance pour avoir opéré sans licence ou avoir violé les lois sur le blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur Binance pour de possibles violations du blanchiment d'argent et des sanctions pénales. Reuters a rapporté le mois dernier que Binance avait aidé des entreprises iraniennes à échanger 8 milliards de dollars depuis 2018 malgré les sanctions américaines, dans le cadre d'une série d'articles publiés cette année par l'agence de presse sur la conformité de la bourse en matière de criminalité financière.

LA RELATION TOURNE MAL

La relation entre Zhao et Bankman-Fried a commencé en 2019. Six mois après le lancement de FTX, Zhao a acheté 20% de la bourse pour environ 100 millions de dollars, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la transaction. À l'époque, Binance a déclaré que l'investissement visait à "faire croître la cryptoéconomie ensemble."

En 18 mois, cependant, leur relation s'est dégradée.

FTX avait connu une croissance rapide et Zhao le considérait désormais comme un véritable concurrent ayant des aspirations mondiales, ont déclaré d'anciens employés de Binance.

Lorsque FTX, en mai 2021, a demandé une licence à Gibraltar pour une filiale, elle a dû soumettre des informations sur ses principaux actionnaires, mais Binance a fait obstruction aux demandes d'aide de FTX, selon des messages et des e-mails entre les échanges vus par Reuters.

Entre mai et juillet, les avocats et conseillers de FTX ont écrit à Binance au moins 20 fois pour obtenir des détails sur les sources de richesse de Zhao, ses relations bancaires et la propriété de Binance, montrent les messages.

En juin 2021, cependant, un avocat de FTX a dit au directeur financier de Binance que Binance ne "s'engageait pas correctement avec nous" et qu'ils risquaient de "perturber gravement un projet important pour nous". Un responsable juridique de Binance a répondu à FTX pour dire qu'elle essayait d'obtenir une réponse de l'assistant personnel de Zhao, mais que les informations demandées étaient "trop générales" et qu'ils pourraient ne pas tout fournir.

En juillet de cette année-là, Bankman-Fried en avait assez d'attendre. Il a racheté la participation de Zhao dans FTX pour environ 2 milliards de dollars, selon la personne ayant une connaissance directe de la transaction. Deux mois plus tard, Binance n'étant plus impliqué, le régulateur de Gibraltar a accordé une licence à FTX.

Cette somme a été versée à Binance, en partie, dans la propre monnaie de FTX, le FTT, a déclaré Zhao dimanche dernier - une participation qu'il ordonnera plus tard à Binance de vendre, précipitant ainsi la crise chez FTX.

GRAPHIQUE : La domination de Binance

"ESSAYER DE S'EN PRENDRE À NOUS"

En mai et juin derniers, la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, a subi une série de pertes liées à des transactions, selon trois personnes familières avec ses opérations. Il s'agissait notamment d'un accord de prêt de 500 millions de dollars avec le créancier de crypto-monnaies en faillite Voyager Digital, selon deux de ces personnes. Voyager s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le mois suivant, et la branche américaine de FTX a payé 1,4 milliard de dollars pour ses actifs lors d'une vente aux enchères en septembre. Reuters n'a pas pu déterminer l'ampleur des pertes subies par Alameda.

Cherchant à soutenir Alameda, qui détenait près de 15 milliards de dollars d'actifs, Bankman-Fried a transféré au moins 4 milliards de dollars de fonds FTX, décrochés par des actifs comprenant le FTT et des actions de la plateforme de négociation Robinhood Markets Inc, ont déclaré les personnes. Alameda avait divulgué une part de 7,6 % dans Robinhood en mai dernier.

Une partie de ces fonds FTX étaient des dépôts de clients, ont dit deux des personnes, bien que Reuters n'ait pas pu déterminer leur valeur.

Bankman-Fried n'a pas informé les autres cadres de FTX de la décision de soutenir Alameda, ont dit les personnes, ajoutant qu'il avait peur d'une fuite.

Le 2 novembre, cependant, un rapport du média CoinDesk a détaillé une fuite de bilan qui aurait montré qu'une grande partie des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda étaient détenus en FTT. La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a tweeté que le bilan ne concernait qu'un "sous-ensemble de nos entités corporatives", plus de 10 milliards de dollars d'actifs n'étant pas reflétés. Ellison n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Cela n'a pas réussi à éteindre la spéculation croissante sur ce que la santé financière d'Alameda pourrait signifier pour FTX.

Ensuite, Zhao a déclaré que Binance allait vendre la totalité de sa part dans le jeton, FTT, d'une valeur d'au moins 580 millions de dollars, "en raison des récentes révélations qui ont été faites." Le prix du jeton s'est effondré de 80 % au cours des deux jours suivants et un torrent de sorties de la bourse s'est accéléré, selon les données de la blockchain.

FLAMBÉE DES RETRAITS

Dans son message au personnel cette semaine, Bankman-Fried a déclaré que l'entreprise a connu une "vague de retraits géants", les utilisateurs s'étant précipités pour retirer 6 milliards de dollars en jetons de crypto-monnaie de FTX en seulement 72 heures. Les retraits quotidiens s'élèvent normalement à des dizaines de millions de dollars, a déclaré Bankman-Fried à ses employés.

Après le tweet de Zhao annonçant que Binance allait vendre sa participation dans FTX, Bankman-Fried s'est dit confiant que FTX résisterait aux attaques de son rival. Il a dit au personnel sur Slack que les retraits étaient "sans surprise, en forte hausse", mais qu'ils étaient en mesure de traiter les demandes.

"Nous avançons à grands pas", a-t-il écrit. "De toute évidence, Binance essaie de s'en prendre à nous. Ainsi soit-il."

Mais dès lundi, la situation est devenue catastrophique. Incapable de trouver rapidement un bailleur de fonds, ou de vendre d'autres actifs illiquides à court terme, Bankman-Fried a contacté Zhao, selon une personne familière avec l'appel. Zhao a confirmé plus tard que Bankman-Fried l'avait appelé.

Bankman-Fried a signé une lettre d'intention non contraignante pour que Binance achète les actifs non américains de FTX. Cela valorisait FTX à plusieurs milliards de dollars, selon deux personnes familières avec la lettre - assez pour que la bourse couvre toutes les demandes de retrait mais une fraction de sa valorisation de janvier.

Zhao a annoncé l'accord potentiel quelques heures plus tard, Bankman-Fried tweetant "un énorme merci à CZ".

"Vivons pour combattre un autre jour", a dit Bankman-Fried à son personnel sur Slack.

Ses employés étaient choqués. Même les cadres étaient dans l'ignorance du manque à gagner et du plan de reprise d'Alameda jusqu'à ce que Bankman-Fried les informe ce matin-là, ont déclaré deux personnes travaillant avec lui. Les deux personnes ont dit qu'elles n'avaient pas conscience que la situation des retraits était si grave.

Puis vint l'annonce de Binance, mercredi, de l'abandon de la prise de contrôle. "Les problèmes sont hors de notre contrôle ou de notre capacité à aider", a déclaré Binance. Zhao a tweeté "Triste journée. Essayé," avec un emoji en pleurs.