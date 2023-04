Pas plus tard qu'en février, l'IA générative ne figurait pas en bonne place dans les projets des parlementaires de l'UE visant à réglementer les technologies d'intelligence artificielle (IA) générative telles que ChatGPT.

La proposition de 108 pages de la loi sur l'IA, publiée deux ans plus tôt, ne comportait qu'une seule mention du mot "chatbot". Les références au contenu généré par l'IA se rapportaient principalement aux "deepfakes" : des images ou des sons conçus pour se faire passer pour des êtres humains.

Toutefois, à la mi-avril, les membres du Parlement européen se sont empressés de mettre à jour ces règles pour faire face à l'explosion de l'intérêt pour l'IA générative, qui a suscité crainte et anxiété depuis qu'OpenAI a dévoilé le ChatGPT il y a six mois.

Cette course a culminé jeudi avec un nouveau projet de législation qui identifie la protection des droits d'auteur comme une pièce maîtresse de l'effort de contrôle de l'IA.

Des entretiens avec quatre parlementaires et deux autres sources proches des discussions révèlent pour la première fois comment, en 11 jours seulement, ce petit groupe de politiciens a martelé ce qui pourrait devenir une législation historique, remodelant le paysage réglementaire pour OpenAI et ses concurrents.

Le projet de loi n'est pas définitif et les avocats affirment qu'il faudra probablement des années pour qu'il entre en vigueur.

La rapidité de leur travail est cependant un rare exemple de consensus à Bruxelles, qui est souvent critiquée pour la lenteur de son processus décisionnel.

CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE

Depuis son lancement en novembre, ChatGPT est devenue l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire, et a suscité une vague d'activité de la part des concurrents de la Big Tech et des investissements dans des startups d'IA générative telles qu'Anthropic et Midjourney.

La popularité fulgurante de ces applications a conduit Thierry Breton, chef de l'industrie européenne, et d'autres à appeler à une réglementation des services de type ChatGPT.

Une organisation soutenue par Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla Inc et de Twitter, est montée d'un cran en publiant une lettre mettant en garde contre le risque existentiel de l'IA et appelant à une réglementation plus stricte.

Le 17 avril, la douzaine de députés européens impliqués dans la rédaction de la législation ont signé une lettre ouverte approuvant certaines parties de la lettre de Musk et exhortant les dirigeants mondiaux à organiser un sommet pour trouver des moyens de contrôler le développement de l'IA avancée.

Le même jour, cependant, deux d'entre eux - Dragos Tudorache et Brando Benifei - ont proposé des changements qui obligeraient les entreprises disposant de systèmes d'IA générative à divulguer tout matériel protégé par le droit d'auteur utilisé pour entraîner leurs modèles, selon quatre sources présentes aux réunions, qui ont demandé l'anonymat en raison du caractère sensible des discussions.

Cette nouvelle proposition sévère a reçu le soutien de tous les partis, ont indiqué les sources.

Une proposition de l'eurodéputé conservateur Axel Voss - obligeant les entreprises à demander l'autorisation des détenteurs de droits avant d'utiliser les données - a été rejetée comme étant trop restrictive et susceptible d'entraver l'industrie émergente.

Après avoir réglé les détails au cours de la semaine suivante, l'Union européenne a présenté des propositions législatives qui pourraient imposer un niveau de transparence inconfortable à un secteur notoirement secret.

"Je dois admettre que j'ai été positivement surpris de voir à quel point nous avons convergé assez facilement sur ce qui devrait figurer dans le texte sur ces modèles", a déclaré M. Tudorache à Reuters vendredi.

"Cela montre qu'il y a un fort consensus, et une compréhension partagée sur la façon de réglementer en ce moment".

Le comité se prononcera sur l'accord le 11 mai et, s'il est adopté, il passera à l'étape suivante des négociations, le trilogue, où les États membres de l'UE débattront du contenu avec la Commission européenne et le Parlement.

"Nous attendons de voir si l'accord tient jusque-là", a déclaré une source au fait du dossier.

BIG BROTHER VS. LE TERMINATEUR

Jusqu'à récemment, les députés européens n'étaient pas convaincus que l'IA générative méritait une attention particulière.

En février, M. Tudorache a déclaré à Reuters que l'IA générative n'allait pas être traitée en profondeur. "C'est une autre discussion que je ne pense pas que nous allons traiter dans ce texte", a-t-il déclaré.

Citant les risques pour la sécurité des données face aux avertissements d'une intelligence de type humain, il a déclaré : "J'ai plus peur de Big Brother que de Terminator".

Toutefois, M. Tudorache et ses collègues s'accordent désormais sur la nécessité d'adopter des lois ciblant spécifiquement l'utilisation de l'IA générative.

Selon les nouvelles propositions visant les "modèles de base", les entreprises comme OpenAI, qui est soutenue par Microsoft Corp, devraient divulguer tout matériel protégé par des droits d'auteur - livres, photographies, vidéos et autres - utilisé pour former leurs systèmes.

Ces derniers mois, les entreprises d'intelligence artificielle se sont heurtées à des accusations de violation des droits d'auteur, Getty Images ayant poursuivi Stable Diffusion pour avoir utilisé des photos protégées par des droits d'auteur pour entraîner ses systèmes. L'OpenAI a également été critiquée pour avoir refusé de partager les détails de l'ensemble des données utilisées pour entraîner son logiciel.

"Il y a eu des appels de l'extérieur et de l'intérieur du Parlement en faveur d'une interdiction ou d'une classification du ChatGPT comme étant à haut risque", a déclaré l'eurodéputée Svenja Hahn. Le compromis final est favorable à l'innovation car il ne classifie pas ces modèles comme "à haut risque", mais fixe des exigences en matière de transparence et de qualité.