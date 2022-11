Exclusif - Des Russes et des Ukrainiens se sont rencontrés aux EAU pour discuter d'un échange de prisonniers et d'ammoniac, selon des sources.

Les sources ont indiqué que les pourparlers étaient menés par l'État arabe du Golfe et n'incluaient pas les Nations unies, malgré le rôle central de ces dernières dans la négociation de l'initiative en cours visant à exporter des produits agricoles à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire. L'ammoniac est utilisé pour fabriquer des engrais.

Toutefois, les pourparlers visent à lever les derniers obstacles à l'initiative prolongée la semaine dernière et à atténuer les pénuries alimentaires mondiales en débloquant les exportations ukrainiennes et russes, ont-ils ajouté.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées afin de pouvoir discuter librement de sujets sensibles.

Les représentants russes et ukrainiens se sont rendus dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, le 17 novembre, où ils ont discuté de la possibilité de permettre à la Russie de reprendre ses exportations d'ammoniac en échange d'un échange de prisonniers qui libérerait un grand nombre de prisonniers ukrainiens et russes, ont indiqué les sources.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir immédiatement quels progrès ont été réalisés lors des discussions.

L'ambassadeur ukrainien en Turquie, Vasyl Bodnar, a déclaré à Reuters que "la libération de nos prisonniers de guerre fait partie des négociations sur l'ouverture des exportations russes d'ammoniac", ajoutant "Bien sûr, nous cherchons des moyens de le faire à chaque occasion". M. Bodnar a déclaré qu'il ne savait pas si une réunion avait eu lieu aux EAU.

M. Poutine a déclaré mercredi que les responsables russes s'efforceraient de débloquer les engrais russes bloqués dans les ports européens et de reprendre les exportations d'ammoniac.

Le ministère des affaires étrangères des EAU, les ministères de la défense et des affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

A la question de savoir si les Nations Unies étaient impliquées dans les pourparlers, un porte-parole de l'organisation s'est refusé à tout commentaire.

L'exportation d'ammoniac russe se ferait via un pipeline existant vers la mer Noire.

Le pipeline a été conçu pour pomper jusqu'à 2,5 millions de tonnes de gaz ammoniac par an depuis la région russe de la Volga jusqu'au port ukrainien de la mer Noire de Pivdennyi, connu sous le nom de Yuzhny en russe, près d'Odesa, pour l'expédier ensuite aux acheteurs internationaux. Il a été fermé après que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février.

L'exportation d'ammoniac ne faisait pas partie du renouvellement de l'accord sur le corridor céréalier soutenu par l'ONU qui a rétabli la navigation commerciale depuis l'Ukraine.

La semaine dernière, Rebeca Grynspan, secrétaire générale de l'agence des Nations unies CNUCED, qui dirige les négociations sur les engrais, a déclaré qu'elle était optimiste quant à la possibilité pour la Russie et l'Ukraine de se mettre d'accord sur les conditions d'exportation de l'ammoniac russe via le pipeline, sans donner de détails.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a publiquement posé plusieurs conditions avant de permettre à la Russie de reprendre ses exportations d'ammoniac via le pipeline, notamment un échange de prisonniers et la réouverture du port de Mykolaiv en mer Noire.

Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont publié de chiffres officiels sur le nombre de prisonniers de guerre qu'elles ont fait depuis l'invasion russe en février. Le 29 octobre, le président ukrainien Volodymr Zelenskiy a déclaré que depuis mars, la Russie avait libéré un total de 1 031 prisonniers.

La Russie et l'Ukraine ont divulgué peu de détails sur les rencontres directes entre les représentants des deux pays après l'abandon des pourparlers de cessez-le-feu dans les premières semaines suivant l'invasion de Moscou le 24 février.

Les efforts d'Abu Dhabi suivent les traces de l'Arabie saoudite, qui a remporté une victoire diplomatique en décrochant la liberté des combattants étrangers capturés en Ukraine en septembre.

Les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, sont membres de l'alliance pétrolière OPEP+ qui inclut la Russie. Ils ont également maintenu de bonnes relations avec Moscou malgré les pressions occidentales pour contribuer à isoler la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, que Moscou appelle son "opération militaire spéciale".

Le président des EAU Mohammed bin Zayed al-Nahyan s'est rendu à Moscou le mois dernier où il a discuté avec le président Vladimir Poutine de la possibilité qu'Abu Dhabi serve de médiateur pour un accord sur l'ammoniac, ont indiqué deux des sources.

L'Ukraine est un important producteur de céréales et d'oléagineux. La Russie est le premier exportateur de blé au monde et un fournisseur majeur d'engrais sur les marchés mondiaux.

Depuis juillet, Moscou a déclaré à plusieurs reprises que ses expéditions de céréales et d'engrais, bien qu'elles ne soient pas directement visées par les sanctions, sont limitées parce que les sanctions rendent plus difficile pour les exportateurs de traiter les paiements ou d'obtenir des navires et des assurances.