Deux militants vietnamiens qui, selon l'administration Biden, ont été détenus à tort par le gouvernement communiste du pays, vont s'installer aux États-Unis en vertu d'un accord négocié avant la récente visite du président à Hanoï, ont déclaré des responsables américains à l'agence Reuters. Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme qui a fait campagne pour que les auteurs d'abus policiers rendent des comptes, un paroissien catholique expulsé de son domicile et leurs familles quittent le Viêt Nam pour les États-Unis, a déclaré l'un des responsables.

Aux États-Unis, les familles devraient demander à être réinstallées dans le cadre du programme de réfugiés "Priorité 1". Les militants n'ont pas été emprisonnés, mais il leur a été interdit de quitter le Viêt Nam.

Le gouvernement vietnamien a également accepté de libérer deux militants vietnamiens emprisonnés recherchés par les États-Unis avant la visite de M. Biden la semaine dernière, a déclaré un responsable américain, et a signé un accord privé pour progresser sur la liberté religieuse, les opérations des organisations non gouvernementales (ONG) dans le pays, les conditions carcérales et le droit du travail, a déclaré l'un des responsables.

Les thèmes de l'accord privé, que Reuters n'a pas examiné de manière indépendante, n'avaient pas été signalés auparavant. Ces accords ont été signés alors que le Viêt Nam a accepté d'accorder à Washington le statut diplomatique le plus élevé, aux côtés de la Chine et de la Russie, lors d'un voyage au cours duquel Joe Biden a approuvé la vision du pays en tant que leader dans le domaine de la haute technologie.

Ces accords interviennent alors que l'administration Biden doit faire face à des critiques concernant sa diplomatie avec le Viêt Nam, l'Inde et l'Arabie saoudite, dont les gouvernements refusent les libertés politiques dont jouit l'Occident, et concernant ses négociations autour d'un échange de prisonniers avec l'Iran.

Parmi les prisonniers vietnamiens figuraient un juriste spécialisé dans les questions religieuses, qui a été libéré en Allemagne, et un autre individu condamné pour fraude fiscale dans le cadre de son ONG.

Les fonctionnaires n'ont pas voulu identifier les quatre personnes, invoquant des considérations diplomatiques et de sécurité, mais les noms des deux ex-prisonniers sont connus. L'avocat Nguyen Bac Truyen a confirmé sa libération et son voyage avec sa femme en Allemagne au début du mois. La libération du journaliste indépendant Mai Phan Loi a également été confirmée au début du mois.

DES REPRÉSENTANTS D'UN GROUPE BEAUCOUP PLUS LARGE

La communauté vietnamienne des droits de l'homme considère que la situation est désastreuse.

Le Vietnam détient au moins 159 prisonniers politiques et 22 autres sont en détention, a déclaré Human Rights Watch au début du mois. Ils ont condamné 15 personnes à de longues peines de prison sans procès équitable cette année, a déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme.

Le Viêt Nam élabore également de nouvelles règles qui limiteraient la liberté d'expression en ligne, en interdisant les utilisateurs de médias sociaux qui publient des contenus liés à l'actualité sans être enregistrés en tant que journalistes, selon des personnes familières avec ces projets.

"Il est scandaleux que le président Biden ait choisi de renforcer les liens diplomatiques avec le Viêt Nam à un moment où l'État à parti unique est en pleine répression brutale de l'activisme, de la dissidence et de la société civile", a déclaré Ben Swanton, codirecteur de Project 88, une organisation de défense des droits qui se concentre sur le Viêt Nam.

Le Viêt Nam libère souvent ces prisonniers avant les visites présidentielles. Les fonctionnaires de l'administration Biden ont insisté pour que les visas de sortie soient une étape supplémentaire lors des négociations finales sur la déclaration commune et la logistique du voyage, selon l'un des fonctionnaires américains.

Ces personnes sont "représentatives d'un groupe beaucoup plus large dont nous pensons qu'il devrait être libre", a déclaré le fonctionnaire américain.

"Même si nous aurions aimé pouvoir faire sortir beaucoup plus de personnes avant la visite du président, nous pensons que ce partenariat accru et ces relations renforcées nous donnent les moyens et les processus dont nous avons besoin pour continuer à travailler sur ces questions avec nos amis vietnamiens.

Les fonctionnaires américains ont dit qu'ils espéraient que ces conversations auraient lieu à la fois dans les dialogues annuels sur les droits avec les Vietnamiens - qui ont parfois été rejetés par certains militants des droits et fonctionnaires comme un échange insignifiant de points de discussion - ainsi que dans les discussions en cours entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue vietnamien, Bui Thanh Son.