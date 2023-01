Exclusif : Des biens de la famille du chef de la junte du Myanmar découverts lors d'un raid antidrogue en Thaïlande - document

Des titres de propriété et des livrets bancaires appartenant à la fille et au fils de Min Aung Hlaing ont été trouvés au domicile de Tun Min Latt, 53 ans, lorsqu'il a été arrêté dans la capitale thaïlandaise en septembre dernier avec trois ressortissants thaïlandais pour conspiration en vue du trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.

Tun Min Latt, qui a des intérêts dans l'hôtellerie, l'énergie et l'exploitation minière, est un proche associé de Min Aung Hlaing, qui a pris le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu en février 2021, ont déclaré l'année dernière à Reuters trois sources ayant connaissance de l'affaire. Il s'est procuré des fournitures pour l'armée, ont ajouté les sources. Des photos accessibles au public les montrent ensemble lors d'une foire aux armes en 2019.

Tun Min Latt est en détention provisoire ; son avocat n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les deux enfants de Min Aung Hlaing ne risquent aucune action en justice concernant les actifs, selon les deux personnes ayant connaissance du dossier. Elles ont ajouté que les autorités thaïlandaises ne les considéraient pas comme pertinents pour l'enquête contre Tun Min Latt.

Le fils de Min Aung Hlaing, Aung Pyae Sone, et sa fille Khin Thiri Thet Mon, qui ont été sanctionnés avec leur père par les États-Unis et le Canada, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les États-Unis ont déclaré qu'elles avaient des entreprises qui "bénéficiaient directement de la position et de l'influence maligne de leur père".

Leur père n'a pas non plus pu être joint pour un commentaire, et les messages adressés à la junte militaire du Myanmar sont restés sans réponse.

La découverte des documents indique des liens étroits entre Tun Min Latt et la famille du chef de la junte du Myanmar.

Un porte-parole du groupe militant Justice for Myanmar a déclaré que la découverte indiquait également que la famille de Min Aung Hlaing cachait des actifs en Thaïlande et a exhorté le gouvernement thaïlandais à prendre "des mesures urgentes pour éviter que le pays ne devienne un refuge pour les criminels de guerre du Myanmar en empêchant la junte illégitime du Myanmar et ses membres d'accéder aux banques et aux biens thaïlandais, et en gelant les actifs volés qui appartiennent au peuple du Myanmar".

Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Anucha Burapachaisri, a refusé de commenter et a renvoyé les questions de Reuters aux forces de l'ordre, qui n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

VOITURES, MONTRES ET ARGENT LIQUIDE

Lors de la descente de septembre dans l'appartement de Tun Min Latt dans le condominium Belle Grand Rama 9 à Bangkok, la police a déclaré avoir saisi des biens d'une valeur de 8,96 millions de dollars, notamment des voitures de luxe, des montres et des sacs coûteux, ainsi que 239 091 dollars en espèces.

Selon un procès-verbal officiel de saisie d'actifs daté du 17 septembre 2022, ils ont également découvert des titres de propriété et un contrat d'achat datant de 2017 d'une unité de quatre chambres dans le même condominium au nom d'Aung Pyae Sone, ainsi que deux livrets bancaires de la Siam Commercial Bank (SCB) pour des comptes au nom de Khin Thiri Thet Mon.

Le document a été obtenu par Justice for Myanmar et vérifié indépendamment par Reuters auprès de deux sources ayant connaissance de l'affaire.

Depuis le coup d'État, les forces de Min Aung Hlaing ont lancé une répression sanglante de la dissidence, tuant des milliers d'opposants, selon les Nations unies, qui accusent les troupes du Myanmar de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les militaires affirment qu'ils mènent une guerre contre les "terroristes".

La Thaïlande, qui partage une frontière terrestre de plus de 2 000 km avec le Myanmar, s'est abstenue de critiquer ouvertement la junte et a invité le mois dernier les ministres de la junte à participer à un sommet régional, qui a été boycotté par plusieurs nations en raison de leur présence.

Les deux personnes ayant connaissance de l'affaire, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias, ont confirmé que les biens appartenant aux enfants de Min Aung Hlaing avaient été trouvés lors du raid.

Reuters a confirmé que le compte bancaire de Khin Thiri Thet Mon avait été fermé depuis, mais n'a pas pu déterminer qui l'avait fermé ni quand. La SCB et le condominium Belle Grand Rama 9 n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La police thaïlandaise, l'Office of the Narcotics Control Board (ONCB) et l'Anti-Money Laundering Office (AMLO) n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.