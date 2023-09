L'administration Biden est en pourparlers avec le Vietnam sur un accord pour le plus grand transfert d'armes de l'histoire entre les anciens adversaires de la guerre froide, selon deux personnes familières avec un accord qui pourrait irriter la Chine et mettre à l'écart la Russie.

L'accord, qui pourrait être conclu au cours de l'année prochaine, pourrait concrétiser le nouveau partenariat entre Washington et Hanoï par la vente d'une flotte d'avions de chasse américains F-16, alors que le pays d'Asie du Sud-Est est confronté à des tensions avec Pékin dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale, a déclaré l'une de ces personnes.

L'accord n'en est qu'à ses débuts, les termes exacts n'ayant pas encore été définis, et il est possible qu'il ne se concrétise pas. Mais il a été l'un des principaux sujets des discussions officielles entre le Viêt Nam et les États-Unis à Hanoï, New York et Washington au cours du mois dernier.

Washington envisage de structurer des conditions de financement spéciales pour l'équipement coûteux qui pourrait aider Hanoi, à court d'argent, à s'éloigner de sa dépendance traditionnelle à l'égard des armes moins coûteuses fabriquées par la Russie, selon l'autre source, qui a refusé d'être nommée.

Les porte-parole de la Maison Blanche et du ministère vietnamien des affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Nous avons des relations très productives et prometteuses avec les Vietnamiens en matière de sécurité et nous constatons un intérêt de leur part pour certains systèmes américains, en particulier tout ce qui peut les aider à mieux surveiller leur domaine maritime, peut-être des avions de transport et d'autres plateformes", a déclaré un responsable américain.

"Une partie de ce à quoi nous travaillons en interne en tant que gouvernement américain est d'être créatif sur la façon dont nous pourrions essayer de fournir de meilleures options de financement au Vietnam afin de leur fournir des choses qui pourraient être vraiment utiles pour eux.

Un important contrat d'armement entre les États-Unis et le Viêt Nam pourrait aggraver la situation de la Chine, le plus grand voisin du Viêt Nam, qui se méfie des efforts déployés par l'Occident pour faire plier Pékin. Le conflit territorial entre le Viêt Nam et la Chine, qui couve depuis longtemps, s'intensifie en mer de Chine méridionale et explique pourquoi le Viêt Nam cherche à renforcer ses défenses maritimes.

"Ils développent des capacités défensives asymétriques, mais (veulent) le faire sans déclencher de réponse de la part de la Chine", a déclaré Jeffrey Ordaniel, professeur associé d'études sur la sécurité internationale à l'université internationale de Tokyo et directeur de la sécurité maritime au Pacific Forum International, un groupe de réflexion. "Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat.

Selon M. Ordaniel, Washington devrait transférer les fonds réservés au financement des armées au Moyen-Orient vers la région indo-pacifique "afin que des partenaires comme le Viêt Nam, les Philippines et Taïwan puissent s'offrir les armes dont ils ont besoin pour résister à Pékin".

L'administration Biden a déclaré qu'elle essayait de trouver un équilibre entre la concurrence géopolitique avec la Chine, y compris dans le Pacifique, et la gestion responsable des relations entre les deux superpuissances.

Au début du mois, lors de la visite du président américain Joe Biden, le Viêt Nam a accordé à Washington le statut diplomatique le plus élevé de Hanoi, aux côtés de la Chine et de la Russie.

Ce revirement diplomatique marque un tournant décisif près d'un demi-siècle après la fin de la guerre du Viêt Nam.

Depuis la levée d'un embargo sur les armes en 2016, les exportations de défense des États-Unis vers le Viêt Nam se sont limitées à des navires de garde-côtes et à des avions d'entraînement, tandis que la Russie a fourni environ 80 % de l'arsenal du pays.

Le Viêt Nam dépense environ 2 milliards de dollars par an en importations d'armes, et Washington est optimiste quant à la possibilité de transférer une partie de ce budget à long terme vers des armes provenant des États-Unis ou de ses alliés et partenaires, en particulier la Corée du Sud et l'Inde.

Le coût de l'armement américain est un obstacle majeur, tout comme la formation à cet équipement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le pays a reçu moins de 400 millions de dollars d'armes américaines au cours de la dernière décennie.

"Les autorités vietnamiennes sont bien conscientes qu'elles doivent répartir les richesses", a déclaré le fonctionnaire américain. "Nous devons prendre l'initiative d'aider le Viêt Nam à obtenir ce dont il a besoin.

Entre-temps, la guerre en Ukraine a compliqué les relations de longue date de Hanoi avec Moscou, rendant les fournitures et les pièces détachées pour les armes fabriquées en Russie plus difficiles à acquérir. Néanmoins, le Viêt Nam est également en pourparlers avec Moscou sur un nouveau contrat de fourniture d'armes qui pourrait déclencher des sanctions américaines, selon Reuters.