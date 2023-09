par Trevor Hunnicutt et Nandita Bose

WASHINGTON, 23 septembre (Reuters) - L'administration Biden discute avec le Vietnam d'un accord portant sur le plus important transfert d'armements de l'histoire des deux anciens adversaires de la Guerre froide, ont dit à Reuters deux sources proches des discussions, susceptibles de contrarier la Chine et de marginaliser la Russie.

Le contrat, qui pourrait se matérialiser d'ici un an, serait une illustration du nouveau partenariat renforcé entre Washington et Hanoi, avec la vente d'une flotte d'avions de chasse américains F-16, alors que le pays d'Asie du Sud-Est connaît des tensions avec la Chine, son principal voisin, sur la question du contrôle de la mer de Chine méridionale, a dit une des sources.

Les discussions sur l'accord sont encore à un stade précoce, les termes exacts toujours en train d'être élaborés, et sans garantie que le processus aboutisse. Mais le dossier s'est trouvé au coeur des rencontres officielles entre le Vietnam et les Etats-Unis à Hanoi, New York et Washington sur le mois écoulé.

Washington envisage de structurer des termes financiers sur mesure pour aider le Vietnam, en situation financière tendue, à pouvoir acquérir les équipements militaires coûteux, et à réduire au passage sa dépendance traditionnelle à des armements russes plus low cost, a dit la deuxième source.

Des porte-parole de la Maison blanche et du ministère vietnamien des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Nous avons une relation de sécurité très productive et très prometteuse avec les Vietnamiens et nous observons vraiment de leur part des mouvements intéressants vers certains systèmes américains, en particulier tout ce qui peut aider à mieux surveiller leur domaine maritime, peut-être des avions de transport et quelques autres plateformes", a dit un officiel américain. (Trevor Hunnicutt et Nandita Bose, avec Francesco Guarascio à Hanoi et Mike Stone à Washington, Gilles Guillaume pour la version française.)