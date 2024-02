Les observateurs des sanctions des Nations Unies enquêtent sur des dizaines de cyberattaques présumées de la Corée du Nord qui ont rapporté 3 milliards de dollars pour l'aider à développer son programme d'armement nucléaire, selon des extraits d'un rapport non publié de l'ONU examiné par Reuters.

"La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a continué à bafouer les sanctions du Conseil de sécurité", a déclaré un groupe d'observateurs indépendants à un comité du Conseil de sécurité, en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.

"Elle a continué à développer des armes nucléaires et à produire des matières fissiles nucléaires, bien que son dernier essai nucléaire connu ait eu lieu en 2017", ont écrit les observateurs, qui ont également déclaré que Pyongyang avait poursuivi ses lancements de missiles balistiques, mis un satellite en orbite et ajouté un "sous-marin nucléaire tactique d'attaque" à son arsenal.

Le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, interdit depuis longtemps à la Corée du Nord de procéder à des essais nucléaires et à des tirs de missiles balistiques. Depuis 2006, elle fait l'objet de sanctions de l'ONU, que le Conseil a renforcées à plusieurs reprises pour tenter d'interrompre le financement de la mise au point d'armes de destruction massive (ADM).

"Le groupe enquête sur 58 cyberattaques présumées de la RPDC contre des entreprises liées à la crypto-monnaie entre 2017 et 2023, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars, qui aideraient à financer le développement d'ADM par la RPDC", écrivent les observateurs.

La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport des observateurs des sanctions. Pyongyang a précédemment nié les allégations de piratage informatique ou d'autres cyberattaques.

Le rapport de l'ONU devrait être rendu public à la fin du mois ou au début du mois prochain, selon les diplomates.

Les groupes de pirates informatiques nord-coréens subordonnés au Bureau général de reconnaissance (RGB) - la principale agence de renseignement étrangère de Pyongyang - auraient continué à mener un grand nombre de cyber-attaques, selon les observateurs des sanctions.

"Les tendances incluent le ciblage par la RPDC des entreprises de défense et des chaînes d'approvisionnement, ainsi que le partage croissant des infrastructures et des outils", selon les observateurs, qui font rapport deux fois par an au Conseil de sécurité, composé de 15 membres.

PRODUITS DE LUXE

Il est peu probable que le Conseil prenne de nouvelles mesures à l'encontre de la Corée du Nord, car il est dans l'impasse depuis plusieurs années sur cette question. La Chine et la Russie souhaitent au contraire un assouplissement des sanctions afin de convaincre Pyongyang de reprendre les pourparlers sur la dénucléarisation.

L'année dernière, Moscou et Pyongyang ont également promis d'approfondir leurs relations militaires. Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, ce que la Corée du Nord et la Russie ont démenti.

"Le groupe d'experts enquête sur les rapports des États membres concernant la fourniture par la RPDC d'armes et de munitions conventionnelles en violation des sanctions", écrivent les observateurs des sanctions.

La nation asiatique isolée a imposé un strict verrouillage lors de la pandémie de coronavirus qui a réduit ses échanges commerciaux et l'accès à l'aide, mais elle a lentement commencé à réapparaître l'année dernière.

"Le commerce continue de se rétablir. Le volume commercial global enregistré en 2023 a dépassé le total de 2022, accompagné par la réapparition d'une grande variété de biens de consommation étrangers, dont certains pourraient être classés comme articles de luxe", écrivent les contrôleurs des sanctions.

La vente ou le transfert d'articles de luxe à la Corée du Nord sont interdits depuis longtemps par le Conseil de sécurité. En vertu des sanctions imposées par l'ONU en 2017, tous les pays ont également été tenus de rapatrier les Nord-Coréens travaillant à l'étranger afin de les empêcher de gagner des devises étrangères pour le gouvernement du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

"Le groupe d'experts a enquêté sur des rapports faisant état de nombreux ressortissants de la RPDC travaillant à l'étranger et gagnant des revenus en violation des sanctions, notamment dans les secteurs des technologies de l'information, de la restauration et de la construction", ont écrit les contrôleurs des sanctions.

Ils ont également déclaré que la Corée du Nord continuait à accéder au système financier international et à se livrer à des opérations financières illicites en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.