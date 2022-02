Exclusif - Des fonds de rachat entourent la société allemande Transporeon en vue d'une vente de 1,1 milliard de dollars - sources

Hg, qui a acheté Transporeon en 2019, veut capitaliser sur le boom de la demande de commerce électronique pendant la pandémie, où les détaillants en sont venus à compter de plus en plus sur les logiciels de fret pour gérer des volumes records de commandes en ligne, ont indiqué les sources.

Transporeon est spécialisée dans la technologie logistique basée sur le cloud et pourrait être valorisée à environ 1 milliard d'euros (1,14 milliard de dollars) par les acheteurs potentiels, ont précisé les sources.

Les fonds d'investissement privés européens, dont Permira, Cinven et Astorg, sont susceptibles de prendre part à un processus de vente aux enchères, a indiqué l'une des sources.

Hg n'a pas encore engagé de conseillers et aucune décision finale n'a été prise concernant la vente de l'entreprise, ont précisé les sources.

Hg, KKR, Hellman & Friedman, Blackstone, Permira et Cinven ont refusé de commenter. Astorg n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Avec un chiffre d'affaires de près de 280 milliards en 2018, l'Allemagne possède le plus grand marché de la logistique en Europe - plus grand que la France et le Royaume-Uni réunis. L'Allemagne est également le troisième plus grand exportateur et importateur de marchandises au monde, selon les données de Germany Trade & Invest (GTAI).

Le pays a connu une prolifération de fournisseurs de logiciels de fret, les investisseurs rivalisant pour injecter des fonds dans les jeunes entreprises locales.

L'année dernière, Softbank a mené un tour de table de 240 millions de dollars pour la start-up allemande Forto, spécialisée dans la technologie du fret, tandis que le transitaire numérique berlinois Sennder a levé 160 millions de dollars auprès d'investisseurs, ce qui valorise l'entreprise à plus d'un milliard de dollars.

Transporeon réalise un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros (136,86 millions de dollars) et pourrait être valorisée autour d'un milliard d'euros, ce qui représente un multiple d'environ 20 fois ses bénéfices de base de 35 millions d'euros, ont indiqué deux des sources.

La société, dirigée par le directeur général Stephan Sieber, s'attend à ce que ses revenus de 2021 augmentent bien au-delà de 12,7 %, qui était le taux de croissance divulgué dans les dépôts publics en 2020.

Sous la direction de Hg, Transporeon a procédé à une série d'acquisitions complémentaires, notamment l'achat de ControlPay, Sixfold et TNX Logistics.

Transporeon pourrait privilégier une transaction avec un fonds de rachat américain pour l'aider à stimuler sa croissance aux États-Unis, où elle est confrontée à la concurrence de la société de gestion de la chaîne logistique HighJump Software, a déclaré une source.

Transporeon compte plus de 1 000 employés et environ 120 000 transporteurs connectés, selon son site web.

(1 $ = 0,8778 euros)