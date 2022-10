Exclusif-Des milliers de travailleurs expulsés dans la capitale du Qatar avant la Coupe du monde de football

Ils ont déclaré que plus d'une douzaine de bâtiments avaient été évacués et fermés par les autorités, obligeant les travailleurs, principalement asiatiques et africains, à chercher un abri comme ils le pouvaient, y compris à se coucher sur le trottoir devant l'une de leurs anciennes maisons.

Cette mesure intervient moins de quatre semaines avant le début du tournoi de football mondial, le 20 novembre, qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur le traitement des travailleurs étrangers par le Qatar et sur ses lois sociales restrictives.

Dans un bâtiment qui, selon les résidents, abritait 1 200 personnes dans le quartier Al Mansoura de Doha, les autorités ont dit aux gens vers 20 heures mercredi qu'ils n'avaient que deux heures pour partir.

Les fonctionnaires municipaux sont revenus vers 22h30, ont forcé tout le monde à sortir et ont verrouillé les portes du bâtiment, ont-ils dit. Certains hommes n'ont pas pu revenir à temps pour récupérer leurs affaires.

"Nous n'avons nulle part où aller", a déclaré un homme à Reuters le lendemain, alors qu'il se préparait à passer une deuxième nuit dehors avec une dizaine d'autres hommes, certains torse nu dans la chaleur et l'humidité automnales de l'État arabe du Golfe.

Lui, et la plupart des autres travailleurs qui ont parlé à Reuters, ont refusé de donner leur nom ou des détails personnels par crainte de représailles de la part des autorités ou des employeurs.

À proximité, cinq hommes chargeaient un matelas et un petit réfrigérateur à l'arrière d'un pick-up. Ils ont dit avoir trouvé une chambre à Sumaysimah, à environ 40 km (25 miles) au nord de Doha.

Un responsable du gouvernement qatari a déclaré que les expulsions n'étaient pas liées à la Coupe du monde et qu'elles étaient conçues "conformément aux plans globaux et à long terme en cours pour réorganiser les zones de Doha."

"Tous ont depuis été relogés dans des logements sûrs et appropriés", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que les demandes d'évacuation "auraient été effectuées avec un préavis approprié".

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, n'a pas répondu à une demande de commentaire et les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar ont adressé leurs questions au gouvernement.

" GHETTOÏSATION DÉLIBÉRÉE "

Environ 85 % des trois millions d'habitants du Qatar sont des travailleurs étrangers. Beaucoup de ceux qui ont été expulsés travaillent comme chauffeurs, journaliers ou ont des contrats avec des entreprises mais sont responsables de leur propre logement - contrairement à ceux qui travaillent pour les grandes entreprises de construction qui vivent dans des camps abritant des dizaines de milliers de personnes.

Un travailleur a déclaré que les expulsions visaient les hommes célibataires, alors que les travailleurs étrangers avec des familles n'étaient pas touchés.

Un journaliste de Reuters a vu plus d'une douzaine de bâtiments où les résidents ont déclaré que des personnes avaient été expulsées. L'électricité était coupée dans certains bâtiments.

La plupart se trouvaient dans des quartiers où le gouvernement a loué des bâtiments pour loger les supporters de la Coupe du monde. Le site Web des organisateurs répertorie des bâtiments à Al Mansoura et dans d'autres quartiers où des appartements sont annoncés pour des prix allant de 240 à 426 dollars par nuit.

Le fonctionnaire qatari a déclaré que les autorités municipales ont appliqué une loi qatarie de 2010 qui interdit les "camps de travailleurs dans les zones résidentielles familiales" - une désignation englobant la majeure partie du centre de Doha - et leur donne le pouvoir d'expulser les gens.

Certains des travailleurs expulsés ont dit qu'ils espéraient trouver un endroit où vivre dans des logements pour travailleurs construits à cet effet dans et autour de la zone industrielle de la périphérie sud-ouest de Doha ou dans des villes périphériques, à une longue distance de leur travail.

Les expulsions "maintiennent la façade clinquante et riche du Qatar sans reconnaître publiquement la main-d'œuvre bon marché qui la rend possible", a déclaré Vani Saraswathi, directrice de projets à Migrant-Rights.org, qui fait campagne pour les travailleurs étrangers au Moyen-Orient.

"Il s'agit d'une ghettoïsation délibérée dans le meilleur des cas. Mais les expulsions avec à peine un préavis sont inhumaines au-delà de tout entendement."

Certains travailleurs ont dit avoir vécu des expulsions en série.

L'un d'entre eux a déclaré avoir été contraint de changer de bâtiment à Al Mansoura à la fin du mois de septembre, pour être déplacé 11 jours plus tard, sans préavis, avec quelque 400 autres personnes. "En une minute, nous avons dû déménager", a-t-il dit.

Mohammed, un chauffeur originaire du Bangladesh, a déclaré qu'il vivait dans le même quartier depuis 14 ans jusqu'à mercredi, lorsque la municipalité lui a dit qu'il avait 48 heures pour quitter la villa qu'il partageait avec 38 autres personnes.

Il a déclaré que les ouvriers qui ont construit les infrastructures permettant au Qatar d'accueillir la Coupe du monde étaient mis de côté à l'approche du tournoi.

"Qui a fait les stades ? Qui a fait les routes ? Qui a tout fait ? Les Bengalis, les Pakistanais. Des gens comme nous. Maintenant, ils nous font tous sortir."