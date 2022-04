Exclusif - Des photos montrent les attaques russes sur le stockage des céréales en Ukraine - Un fonctionnaire américain.

Les deux images en noir et blanc montrent de longs bâtiments rectangulaires dans l'est de l'Ukraine, vus d'abord intacts en janvier, puis avec des toits endommagés et ce qu'une clé appelle des "cratères d'impact" en mars.

Le responsable américain, commentant les images non classifiées, a déclaré que les États-Unis disposent d'informations selon lesquelles les forces russes endommagent à plusieurs reprises des installations de stockage de céréales dans l'est de l'Ukraine.

"À la fin du mois de mars, au moins six installations de stockage de céréales avaient été endommagées à la suite de ces attaques", a déclaré le fonctionnaire.

Ce développement intervient alors que les responsables du monde entier s'inquiètent des retombées sur l'approvisionnement alimentaire mondial de l'invasion de l'Ukraine, quatrième exportateur mondial de céréales pour la saison 2020/21.

"L'endommagement irréfléchi de ces silos à grains par la Russie est un exemple clair et net de la façon dont la guerre de Poutine affecte directement les civils en Ukraine et menace la sécurité alimentaire dans le monde entier", a déclaré le responsable.

"Avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui dépendent des exportations de blé ukrainien, la destruction de ces stocks alimentaires et des installations de stockage pourrait entraîner des pénuries et faire grimper les prix dans des économies déjà vulnérables", a ajouté le fonctionnaire.

Le président russe Vladimir Poutine décrit l'invasion de l'Ukraine par son pays le 24 février comme une "opération militaire spéciale" visant à détruire l'infrastructure militaire de l'Ukraine.

L'administration Biden a, à plusieurs reprises, partagé publiquement ses renseignements pour faire pression sur Poutine au sujet de son invasion de l'Ukraine.

La secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine mardi, a déclaré que la Russie avait bombardé au moins trois navires civils transportant des marchandises des ports de la mer Noire vers le reste du monde, dont un affrété par une société agroalimentaire.

M. Sherman a déclaré que l'Ukraine avait indiqué à ses homologues que "la Russie cible activement les silos à grains et les installations de stockage de nourriture."

La mer Noire est une importante route maritime pour les céréales, le pétrole et les produits pétroliers. Ses eaux sont partagées par la Bulgarie, la Roumanie, la Géorgie et la Turquie, ainsi que par l'Ukraine et la Russie.

Selon M. Sherman, la marine russe bloque l'accès aux ports ukrainiens, ce qui a pour effet de couper les exportations de céréales et empêcherait environ 94 navires transportant des denrées alimentaires destinées au marché mondial d'atteindre la Méditerranée.

"Il n'est pas étonnant que de nombreux expéditeurs hésitent désormais à envoyer des navires dans la mer Noire, même vers les ports russes, étant donné le danger que représentent les forces russes", a-t-elle déclaré.

L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, a réfuté la déclaration de Sherman. Il a accusé les troupes ukrainiennes et les "nationalistes" de tirer sur les civils en fuite, puis a ajouté : "Et pourtant, on nous dit aujourd'hui que nous bombarderions des navires transportant des céréales ainsi que des entrepôts de stockage de céréales."

Mercredi, l'Ukraine a accusé la Russie de poser des mines dans la mer Noire et a déclaré que certaines de ces munitions devaient être désamorcées au large de la Turquie et de la Roumanie, alors que les risques pour la navigation marchande vitale dans la région augmentent.