Des milliers d'hommes ayant travaillé comme agents de renseignement sous l'ancien président Omar el-Béchir et ayant des liens avec son mouvement islamiste combattent aux côtés de l'armée dans la guerre du Soudan, selon trois sources militaires et une source des services de renseignement, ce qui complique les efforts visant à mettre un terme à l'effusion de sang.

L'armée et une force paramilitaire s'affrontent à Khartoum, au Darfour et ailleurs depuis dix semaines dans le troisième pays d'Afrique par sa superficie, déplaçant 2,5 millions de personnes, provoquant une crise humanitaire et menaçant de déstabiliser la région. Des renforts pour l'une ou l'autre des parties pourraient aggraver le conflit.

L'armée nie depuis longtemps les accusations de ses rivaux des Forces de soutien rapide (FSR) selon lesquelles elle dépendrait de loyalistes discrédités de M. Bashir, un islamiste longtemps rejeté par l'Occident, qui a été renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019.

En réponse à une question de Reuters pour cet article, un responsable de l'armée a déclaré : "L'armée soudanaise n'a aucune relation avec un parti politique ou un idéologue. C'est une institution professionnelle."

Pourtant, les trois sources militaires et une source des services de renseignement ont déclaré que des milliers d'islamistes combattaient aux côtés de l'armée.

"Environ 6 000 membres des services de renseignement ont rejoint l'armée plusieurs semaines avant le conflit", a déclaré un responsable militaire connaissant bien les opérations de l'armée, sous couvert d'anonymat.

"Ils se battent pour sauver le pays.

D'anciens responsables du Service national de renseignement et de sécurité (NISS), une institution puissante composée principalement d'islamistes, aujourd'hui dissoute, ont confirmé ces chiffres.

Une résurgence des islamistes au Soudan pourrait compliquer la manière dont les puissances régionales traitent avec l'armée, entraver toute évolution vers un régime civil et, en fin de compte, mettre le pays, qui a autrefois accueilli le fondateur d'Al-Qaïda Oussama ben Laden, sur la voie d'une aggravation des conflits internes et d'un isolement international.

Pour cet article, Reuters s'est entretenu avec dix sources, dont des sources militaires et des services de renseignement, ainsi que plusieurs islamistes.

Un combattant islamiste du nom de Mohammed al-Fadl a été tué ce mois-ci lors d'affrontements entre les forces du RSF et l'armée, ont déclaré des membres de sa famille et des islamistes, ce qui témoigne de l'implication des islamistes. Il s'était battu aux côtés de l'armée, ont-ils précisé.

Ali Karti, secrétaire général de la principale organisation islamique du Soudan, a présenté ses condoléances à Mohammed al-Fadl.

NOTRE IDENTITÉ ET NOTRE RELIGION

"Nous combattons et soutenons l'armée pour protéger notre pays des interventions extérieures et conserver notre identité et notre religion", a déclaré un islamiste combattant aux côtés de l'armée.

Le Parti du congrès national, ancien parti au pouvoir de M. Bashir, a déclaré dans un communiqué qu'il n'avait aucun lien avec les combats et qu'il ne soutenait l'armée que sur le plan politique.

L'armée a accusé le RSF de promouvoir des islamistes et des fidèles de l'ancien régime dans ses rangs, ce que le RSF a démenti. Le chef de l'armée, Abdel Fattah Burhan, que les analystes considèrent comme un militaire non idéologique, a publiquement rejeté les allégations selon lesquelles les islamistes aideraient ses forces. Dans une vidéo publiée en mai, il s'est écrié "Où sont-ils ?" devant des troupes en liesse.

L'armée, qui comptait de nombreux officiers islamistes sous le régime de M. Bashir, a été une force dominante au Soudan pendant des décennies, organisant des coups d'État, menant des guerres internes et accumulant des avoirs économiques.

Mais après le renversement de M. Bashir, M. Burhan a noué de bonnes relations avec des États qui ont lutté contre les islamistes dans la région, notamment les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et l'Égypte. Les États du Golfe ont fourni à Khartoum une aide importante.

Aujourd'hui, d'anciens officiers du NISS aident également l'armée en collectant des renseignements sur ses ennemis dans le dernier conflit. Le NISS a été remplacé par le General Intelligence Service (GIS) après le renversement de M. Bashir, et dépouillé de son unité armée "opérations", conformément à un accord constitutionnel.

La plupart des hommes de cette unité se sont rangés du côté de l'armée, mais certains anciens membres de l'unité d'opérations et des islamistes ayant servi sous le régime de M. Bashir sont entrés dans les rangs de la RSF, ont indiqué une source de l'armée et une source des services de renseignement.

"Nous travaillons dans une situation très difficile sur le terrain pour soutenir l'armée, en particulier avec des informations sur les troupes de la RSF et leur déploiement", a déclaré un fonctionnaire du GIS.

LES VÉTÉRANS DE L'ÈRE BASHIR

L'armée est plus nombreuse que les FSR au niveau national, mais les analystes estiment qu'elle a peu de capacités pour les combats de rue, car elle a confié les guerres précédentes dans les régions reculées à des milices. Ces milices comprennent les "Janjaweed" qui ont contribué à écraser une insurrection au Darfour et qui se sont ensuite transformées en FSR.

Des unités agiles des FSR ont occupé de vastes zones de Khartoum et ont pris cette semaine le contrôle de la base principale de la police centrale de réserve, une force que l'armée avait déployée pour combattre au sol dans la capitale. Elles ont saisi de grandes quantités d'armes.

Mais l'armée, qui dépend principalement des frappes aériennes et de l'artillerie lourde, pourrait bénéficier des compétences en matière de collecte de renseignements du SIG, affinées au fil des décennies, lorsqu'elle tentera d'éradiquer les RSF.

Le 7 juin, un incendie a ravagé le quartier général des services de renseignement dans une zone contestée du centre de Khartoum. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué le bâtiment.

Après que Burhan et le chef du FSR, le général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, ont mené un coup d'État en 2021 qui a fait dérailler la transition vers la démocratie, Hemedti a déclaré que cette décision était une erreur et a averti qu'elle encouragerait les islamistes à chercher à prendre le pouvoir.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, poids lourds de la région, avaient vu dans la transition du Soudan vers la démocratie un moyen de contrer l'influence des islamistes dans la région, qu'ils considèrent comme une menace.

Publiquement, l'armée a affirmé sa loyauté à l'égard du soulèvement qui a chassé M. Bashir en 2019.

Mais après avoir organisé un coup d'État en 2021 qui a provoqué une résurgence des manifestations de masse dans les rues, elle s'est appuyée sur les vétérans de l'ère Béchir pour faire fonctionner le pays. Un groupe de travail chargé de démanteler l'ancien système au pouvoir a été dissous.

Avant la flambée de violence, les partisans de M. Bashir avaient fait pression contre un plan de transition vers des élections sous un gouvernement civil. Des différends concernant la chaîne de commandement et la structure de l'armée dans le cadre de ce plan ont déclenché les combats.

Environ une semaine après le début des combats en avril, une vidéo diffusée sur les médias sociaux montrait une douzaine d'anciens agents des services de renseignement portant des uniformes de l'armée et s'annonçant comme membres des forces de réserve.

Cette vidéo n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante par Reuters.

Plusieurs fidèles de M. Béchir ont été libérés de prison à Bahri, de l'autre côté du Nil par rapport au centre de Khartoum, lors d'une évasion plus large au milieu des combats de la fin avril. Les circonstances de leur libération ne sont pas claires. M. Bashir se trouve dans un hôpital militaire.