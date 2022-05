Exclusif-Deux cadres supérieurs de Grab démissionnent alors que la société remanie l'unité pour endiguer les pertes - sources

Chris Yeo, qui dirige l'activité paiements et récompenses de Grab et travaille pour la société depuis près de six ans, quitte l'entreprise en même temps que Jeffrey Goh, qui dirige l'activité passerelles de paiement, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la question.

Yeo et Goh ont tous deux travaillé au sein de l'unité GrabFin du groupe financier Grab, qui fournit des paiements numériques, des financements, des assurances, des récompenses et des services de gestion de patrimoine, et constitue un élément important de la stratégie de croissance régionale de Grab.

Les derniers départs de cadres surviennent alors que les pertes de Grab ont augmenté à 3,6 milliards de dollars en 2021, contre 2,7 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que les revenus ont augmenté de 44 %, les investisseurs se concentrant sur la façon dont la société prévoit d'endiguer les pertes.

Grab a réduit ses pertes au premier trimestre.

Depuis son introduction en bourse sur le Nasdaq en décembre après une fusion record de 40 milliards de dollars avec une entreprise à chèque en blanc, les actions de Grab ont perdu les trois quarts de leur valeur dans un contexte de chute des valeurs technologiques et de ses pertes continues.

"De nombreux groupes commerciaux au sein de GrabFin ont été mis en demeure avec des mesures de performance significatives", a déclaré l'une des sources. "Il y a une concentration intense pour atteindre la rentabilité".

Yeo et Goh, directeurs généraux de Grab, qui compte le Vision Fund de SoftBank Group Corp et Uber parmi ses principaux actionnaires, sont en train de purger leur période de préavis, ont déclaré les sources, refusant d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La nouvelle de leurs départs et du remaniement de GrabFin n'a pas été rendue publique auparavant.

Les départs chez GrabFin surviennent un mois après le départ du responsable des prêts de Grab, l'ancien banquier Ankur Mehrotra, qui a joué un rôle clé dans l'expansion de l'unité fintech, après un passage de six ans.

Cette année, l'un des cadres supérieurs techniques de Grab a également quitté son poste pour diriger une société de jeux en cryptomonnaie, tandis que le responsable de l'assurance et du patrimoine de Grab a quitté son poste pour créer une startup.

Grab a refusé de commenter spécifiquement les départs des cadres. Yeo et Goh n'ont pas répondu immédiatement à une demande de Reuters.

Dans une réponse par e-mail à Reuters, Grab a déclaré qu'elle se concentrait sur l'expansion de son écosystème fintech régional et qu'elle voyait des opportunités importantes en Asie du Sud-Est dans toutes ses activités.

Elle a déclaré que ses opérations fintech seraient désormais dirigées par ses équipes nationales.

POTENTIEL DE CROISSANCE

La semaine dernière, Grab prévoyait un rebond de ses activités principales de covoiturage et de livraison de nourriture, les économies d'Asie du Sud-Est se remettant d'un effondrement dû à une pandémie.

Anthony Tan, cofondateur et PDG de Grab, a déclaré aux analystes que Grab se dirigeait vers la rentabilité grâce à une gestion disciplinée des coûts.

GrabFin a rationalisé ses équipes régionales et nationales en vue de se concentrer sur les zones lucratives, selon les sources. L'une des sources a déclaré que la société cherchait à réduire les pertes dans les nombreuses régions où GrabFin opère.

Grab, qui opère dans 480 villes de huit pays d'Asie du Sud-Est, compte plus de cinq millions de conducteurs inscrits et plus de deux millions de commerçants sur sa plate-forme. L'entreprise considère GFG comme une activité à fort potentiel de croissance.

L'activité bancaire numérique régionale de Grab, qui comprend une coentreprise bancaire numérique à Singapour et en Malaisie, fait également partie de GFG. Cette année, Grab a également acquis une participation minoritaire dans une banque indonésienne.