Exclusif-Discover va permettre le suivi des achats chez les détaillants d'armes à feu à partir d'avril

Cette décision intervient après que l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui décide de la classification des catégories de commerçants utilisées par les cartes de paiement, a approuvé en septembre le lancement d'un code dédié aux détaillants d'armes à feu.

Les partisans de cette mesure, notamment les activistes du contrôle des armes à feu et les politiciens démocrates, affirment qu'elle permettra aux institutions financières de mieux aider les autorités à enquêter sur les crimes impliquant la violence armée aux États-Unis.

L'incertitude règne autour de la mise en œuvre, Visa Inc, Mastercard Inc et American Express Co n'ayant pas encore dévoilé de calendrier pour l'adoption du changement. Bien que les codes ne montreront pas les articles spécifiques achetés, certains politiciens républicains se sont prononcés contre cette mesure, affirmant qu'elle pourrait violer la vie privée des citoyens américains qui achètent légalement des armes à feu.

Discover a déclaré qu'elle inclura le nouveau code dans sa prochaine mise à jour de la politique et des produits destinée aux commerçants et aux partenaires de paiement, en avril.

"Nous restons concentrés sur la poursuite de la protection et du soutien des achats légaux sur notre réseau tout en protégeant la vie privée des titulaires de cartes", a déclaré Discover dans sa déclaration à Reuters.

Un représentant de Visa a refusé de commenter son calendrier pour le nouveau code. Les représentants de Mastercard et d'American Express n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur leurs plans. L'automne dernier, les sociétés ont déclaré qu'elles travailleraient à la mise en œuvre du code tout en respectant les droits à la vie privée.

Un représentant de la société ISO, basée à Genève, a déclaré que le nouveau code, baptisé "5723 - Magasins d'armes et de munitions", serait disponible pour les institutions financières d'ici la fin février.

"La décision d'utiliser le nouveau code de catégorie de commerçant est finalement laissée aux utilisateurs de l'industrie", a déclaré le représentant de l'ISO.

Discover a traité 2 % des 9,56 billions de dollars achetés sur des cartes de crédit et de débit américaines en 2022, selon le chercheur du secteur Nilson Report. Le leader du secteur, Visa, avait une part de 61 %, Mastercard 26 % et American Express 11 %.