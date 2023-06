L'ancien président américain Donald Trump, admirateur de longue date du président russe Vladimir Poutine, a déclaré jeudi que ce dernier avait été "quelque peu affaibli" par une mutinerie avortée et que le moment était venu pour les États-Unis d'essayer de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

"Je veux que les gens arrêtent de mourir à cause de cette guerre ridicule", a déclaré M. Trump lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

S'exprimant largement sur la politique étrangère, le favori des sondages d'opinion pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024 a également déclaré que la Chine devrait se voir accorder un délai de 48 heures pour se retirer de ce que des sources familières avec la question disent être une capacité d'espionnage chinoise sur l'île de Cuba à 90 miles (145 km) des côtes américaines.

En ce qui concerne l'Ukraine, M. Trump n'a pas exclu que le gouvernement de Kiev doive concéder certains territoires à la Russie afin de mettre un terme à la guerre, qui a débuté avec l'invasion de l'Ukraine par les forces russes il y a 16 mois. Il a déclaré que tout serait "sujet à négociation" s'il était président, mais que les Ukrainiens qui ont mené un combat vigoureux pour défendre leur pays avaient "beaucoup de mérite".

"Je pense qu'ils auraient le droit de conserver une grande partie de ce qu'ils ont gagné et je pense que la Russie serait d'accord avec cela. Vous avez besoin du bon médiateur, ou négociateur, et nous ne l'avons pas pour l'instant", a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden et les alliés de l'OTAN souhaitent que la Russie se retire des territoires qu'elle a saisis dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a lancé une contre-offensive qui a permis de réaliser de petites avancées en repoussant les forces russes.

L'année dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a proposé un plan de paix en dix points, qui appelle la Russie à retirer toutes ses troupes.

"Je pense que la chose la plus importante que les États-Unis devraient faire en ce moment est de faire la paix - réunir la Russie et l'Ukraine et faire la paix. Vous pouvez le faire", a déclaré M. Trump. "C'est le moment de le faire, de réunir les deux parties pour forcer la paix.

En tant que président, M. Trump a développé des relations amicales avec M. Poutine, dont M. Biden a déclaré mercredi qu'il était "devenu un peu un paria dans le monde" pour avoir envahi l'Ukraine.

M. Trump a déclaré que M. Poutine avait été mis à mal par le soulèvement des mercenaires russes du groupe Wagner et de leur chef, Evgeniy Prigozhin, le week-end dernier.

"On peut dire qu'il (Poutine) est toujours là, qu'il est toujours fort, mais il a certainement été, je dirais, quelque peu affaibli, du moins dans l'esprit de beaucoup de gens", a-t-il déclaré.

Toutefois, si M. Poutine n'était plus au pouvoir, "vous ne savez pas quelle serait l'alternative. Cela pourrait être mieux, mais cela pourrait être bien pire", a déclaré M. Trump.

Quant aux accusations de crimes de guerre portées contre M. Poutine par la Cour pénale internationale en mars dernier, M. Trump a déclaré que le sort de M. Poutine devrait être discuté lorsque la guerre sera terminée, "parce que pour l'instant, si vous abordez ce sujet, vous ne ferez jamais la paix, vous ne parviendrez jamais à un règlement".

M. Trump s'est catégoriquement opposé à la base d'espionnage chinoise à Cuba et a déclaré que si Pékin refusait d'accepter sa demande de fermeture dans les 48 heures, une administration Trump imposerait de nouveaux droits de douane sur les produits chinois.

En tant que président, M. Trump a adopté une position plus dure à l'égard de la Chine, tout en revendiquant de bonnes relations avec le président chinois Xi Jinping, qui se sont détériorées à la suite de la pandémie de coronavirus.

"Je leur donnerais 48 heures pour sortir. Et s'ils ne partent pas, je leur imposerais des droits de douane de 100 % sur tout ce qu'ils vendent aux États-Unis, et ils partiraient dans les deux jours. Ils seraient partis en moins d'une heure", a déclaré M. Trump.

M. Trump n'a pas dit si les États-Unis soutiendraient militairement Taïwan si la Chine envahissait l'île autonome que Pékin revendique comme sienne.

"Je n'en parle pas. Et si je n'en parle pas, c'est parce que cela nuirait à ma position de négociation", a-t-il déclaré. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant quatre ans, il n'y a pas eu de menace. Et cela ne se produirait pas si j'étais président".