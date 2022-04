Exclusif-Ex-Sri Lanka cenbanker Weerasinghe dit qu'il accepte la proposition de devenir le nouveau gouverneur.

"Le président m'a appelé pour me proposer cette offre et j'ai accepté", a déclaré Weerasinghe à Reuters.

Weerasinghe, qui a quitté la CBSL en septembre en tant que premier gouverneur adjoint, a déclaré qu'il arriverait au Sri Lanka en provenance d'Australie cette semaine pour accepter officiellement le poste.

La CBSL n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le gouverneur de la CBSL, Ajith Nivard Cabraal, a déclaré plus tôt lundi qu'il avait proposé sa démission alors que le président Gotabaya Rajapaksa cherchait à former un gouvernement d'unité et à trouver une issue à la pire crise économique du Sri Lanka depuis des décennies.

Rajapaksa a également laissé tomber son frère, Basil Rajapaksa, en tant que ministre des finances et a nommé le ministre de la justice du pays, Ali Sabry, à sa place.

La nation insulaire de 22 millions d'habitants, criblée de dettes, a du mal à payer ses importations en raison de la rareté des devises étrangères, ce qui entraîne des coupures d'électricité pendant des heures et une pénurie de produits de première nécessité.

Le Sri Lanka doit entamer des discussions avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage dans le courant du mois.