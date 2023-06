Exxon Mobil Corp et la Guyane sont en pourparlers pour déterminer quelles zones offshore non explorées seront restituées au gouvernement, selon des personnes proches des discussions, alors que le pays pétrolier naissant cherche à attirer de nouveaux opérateurs dans le pays.

Le consortium dirigé par Exxon, qui contrôle la production offshore en Guyane cette année, devait restituer 20 % des zones inexplorées, conformément au contrat de production initial de 2016.

Les acres comprendront des parties de son joyau de la couronne, le bloc Stabroek de 6,6 millions d'acres (26 800 km²), ainsi que deux autres blocs qui ne sont pas encore en production.

La Guyane souhaite commercialiser ces terres à d'autres afin d'accélérer le développement économique du pays et de réduire la domination du groupe Exxon sur sa production d'énergie. Les autorités cherchent à stimuler la production de pétrole et de gaz avant les exigences de réduction des émissions de carbone à zéro nettes d'ici à 2050.

Exxon se conforme à la législation locale et "poursuit ses discussions avec le gouvernement concernant ces exigences, tant en ce qui concerne le calendrier que la zone", a déclaré un porte-parole.

Exxon et ses partenaires Hess et CNOOC produisent environ 375 000 barils de pétrole par jour à partir de deux navires offshore. Le groupe a approuvé un total de 45 milliards de dollars de dépenses pour tripler sa production d'ici 2027 à partir de cinq plateformes pétrolières.

FORCE MAJEURE CONTRACTUELLE

La date limite de renonciation à la portion inexplorée de 20 % du bloc Stabroek est prévue pour octobre, a déclaré l'une des personnes concernées. Le gouvernement a accepté une prolongation d'un an, invoquant les difficultés rencontrées lors de la pandémie de COVID-19 qui a empêché certains travaux.

Le ministère guyanais de l'énergie et Exxon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le consortium pourrait restituer certaines zones dès le troisième trimestre de cette année, selon les personnes interrogées.

Le groupe vise également à accélérer le démarrage du troisième navire de production pétrolière, Prosperity, dès septembre, ce qui portera la production totale à 600 000 barils de pétrole et de gaz par jour au début de 2024, selon les personnes interrogées.

La Guyane et le groupe américano-chinois négocient également la restitution d'environ 20 % des zones inexplorées des deux autres blocs du groupe, Kaieteur et Canje, qui n'ont pas encore commencé à produire.

Les zones restituées pourraient faire l'objet d'une vente aux enchères concurrentielle ou être directement négociées avec d'autres gouvernements dans le cadre d'accords bilatéraux pour l'exploration pétrolière, a déclaré l'une des personnes interrogées.

L'accord de production et de partage signé entre la Guyane et le groupe dirigé par Exxon en 2016 permet d'étendre les licences de prospection. Mais il exige qu'au moins 20 % des zones non explorées ou non développées soient restituées lors du renouvellement.

La Guyane prévoit d'organiser sa première vente aux enchères concurrentielle de blocs pétroliers en août, ce qui devrait attirer de nouveaux opérateurs dans le pays. Elle proposera 14 blocs offshore en dehors des domaines du groupe Exxon.