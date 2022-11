Exclusif-Exxon se retire de la Guinée équatoriale dans le cadre d'un retrait progressif du pétrole brut en Afrique.

Ce départ reflète une démarche plus large des grands producteurs de pétrole visant à réduire la production de brut en Afrique de l'Ouest et à déplacer les investissements vers le développement de gaz naturel à plus faible teneur en carbone sur le continent, et vers des projets plus lucratifs en Amérique.

"C'est une région où les coûts sont élevés et où les émissions de carbone sont également un problème", a déclaré Gail Anderson, directrice de recherche pour l'Afrique subsaharienne chez le consultant en énergie Wood Mackenzie.

Exxon a réduit sa production dans le pays à moins de 15 000 barils de pétrole par jour (bpj) par le biais de l'unité de production existante Serpentina, a déclaré l'une des sources lundi sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations non publiques. Elle a évacué le personnel de la plate-forme de production offshore Zafiro cette année en raison de l'entrée d'eau dans le navire vieillissant.

L'Europe, qui a cherché d'autres fournisseurs de pétrole après l'imposition de sanctions contre la Russie cette année, est la principale destination des exportations de pétrole de la Guinée équatoriale.

DES CHAMPS PÉTROLIFÈRES VIEILLISSANTS

La production de pétrole d'Exxon en Guinée équatoriale, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a atteint un pic de plus de 300 000 bpj il y a huit ans et n'a cessé de décliner depuis. Exxon essaie de vendre son exploitation de Zafiro depuis 2020. L'année dernière, la société a pompé environ 45 000 bpj en Guinée équatoriale, sur une production totale du pays de 93 000 bpj.

L'Afrique a du mal à respecter les quotas de l'OPEP en raison du manque d'investissements dans la production de brut. La production de ses deux principaux producteurs, l'Angola et le Nigeria, membres de l'OPEP, a chuté d'un tiers à 2,1 millions de bpj en octobre, contre 3,2 millions de bpj en 2019. Depuis 2013, elle a diminué de 41 %.

La part de la région dans les flux de trésorerie pétroliers est également en baisse, selon une étude du cabinet de conseil Deloitte. Pour les producteurs de pétrole du Moyen-Orient et d'Afrique, les liquidités se sont réduites à 30 % des flux mondiaux au cours des deux dernières années, contre 50 % entre 2010 et 2020.

Les producteurs de pétrole étrangers Chevron Corp, Shell Plc et Exxon se sont retirés du Nigeria en raison des niveaux de vol de pétrole endémiques, vendant leurs actifs principalement à des entreprises locales.

La production du Nigeria est au plus bas depuis 32 ans et le pays a glissé cette année derrière l'Angola en tant que premier exportateur africain. TotalEnergies s'est également retiré de l'Angola plus tôt cette année.

DÉPLACEMENT VERS LES AMÉRIQUES

Alors que la production de brut en Afrique de l'Ouest diminue, la production des Amériques devrait atteindre 28 millions de bpj l'année prochaine, soit 2,3 millions de bpj de plus qu'avant la pandémie, selon les estimations de l'OPEP. Une grande partie de l'augmentation provient des États-Unis, du Canada, de la Guyane et du Brésil, quelques-uns des endroits où Exxon a augmenté ses dépenses de production de pétrole.

Exxon a décidé de mettre Zafiro hors service et de remorquer la plate-forme, a confirmé un porte-parole d'Exxon, refusant de faire d'autres commentaires.

Exxon pourrait récupérer une partie de la production de Zafiro et atteindre environ 25 000-30 000 bpj en ajoutant une troisième plate-forme appelée Jade, en attendant les approbations du gouvernement et de la société, a déclaré l'une des personnes.

LA NAMIBIE ET LE GAZ NATUREL

Alors que la production de pétrole brut diminue en Afrique de l'Ouest, l'avenir du gaz naturel liquéfié (GNL) du continent est en hausse et la production de combustibles fossiles pourrait augmenter ailleurs en Afrique. Les principaux producteurs investissent dans le gaz et le GNL alors que l'Europe cherche à remplacer l'approvisionnement provenant de la Russie bloquée par les sanctions.

La hausse de la demande mondiale pourrait entraîner une augmentation de 30 % de la production de gaz en Afrique d'ici la fin de la décennie, selon Deloitte.

Le Mozambique a exporté sa première cargaison de GNL au début du mois à partir du consortium de GNL flottant Coral South de 8 milliards de dollars, dirigé par la société pétrolière italienne Eni et Exxon. L'année dernière, Chevron a exporté la première cargaison de GNL du projet gazier Alen qu'elle exploite en Guinée équatoriale.

La Libye et l'Algérie produisent du pétrole à des niveaux de coûts inférieurs et pourraient continuer à attirer des investissements si elles prennent des mesures pour réduire les émissions de carbone des opérations actuelles, selon une étude du cabinet de conseil McKinsey and Company.

Des réserves prometteuses de pétrole et de gaz ont été découvertes en Namibie, et des puits d'évaluation devraient être forés au cours du premier semestre de l'année prochaine, a déclaré M. Anderson de Wood Mackenzie.

"Cela pourrait être le prochain Guyana", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la nation sud-africaine qui abrite la plus grande découverte de pétrole au monde au cours de la dernière décennie. "Les signaux sont très positifs".