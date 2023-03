L'armée mexicaine a considérablement revu à la hausse le nombre de descentes de laboratoires de drogue qu'elle dit avoir menées sous la présidence d'Andres Manuel Lopez Obrador, selon des données gouvernementales et des documents militaires ayant fait l'objet d'une fuite, examinés par Reuters.

Les documents, trouvés dans un ensemble de millions de courriels divulgués l'année dernière par le groupe de pirates informatiques Guacamaya, montrent que la révision à la hausse est due au fait que l'armée a inclus rétroactivement des centaines de laboratoires inactifs dans sa liste de saisies sous la présidence de M. Lopez Obrador. Les chiffres des années précédentes n'ont pas été modifiés.

L'armée mexicaine, dans une réponse à une demande de liberté d'information en février, déclare maintenant avoir saisi 635 laboratoires de drogues synthétiques en 2019, 2020 et 2021 - les trois premières années de l'administration de Lopez Obrador - en plus des 104 saisies qu'elle avait précédemment déclarées pour la même période.

L'armée a également déclaré avoir saisi près de 500 laboratoires en 2022, selon une réponse militaire à une demande de Reuters en janvier, ce qui est de loin le chiffre annuel le plus élevé de ce siècle.

GRAPHIQUE : Laboratoires de fabrication de drogue saisis par l'armée mexicaine, https://www.reuters.com/graphics/MEXICO-DRUGS/klpygqedjpg/chart.png

Ces chiffres revus à la hausse ne sont pas crédibles, affirment deux anciens hauts responsables des forces de l'ordre au Mexique et aux États-Unis, ainsi que deux sources sécuritaires mexicaines en activité.

"Ces chiffres sont scandaleux et ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits", a déclaré Matthew Donahue, ancien directeur régional de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, qui était auparavant basé au Mexique et qui a pris sa retraite l'année dernière, lorsqu'il a pris connaissance de l'analyse des données réalisée par Reuters.

Selon lui, ces chiffres visaient à "apaiser les États-Unis et à donner l'impression qu'ils font quelque chose, alors que ce n'est manifestement pas le cas".

M. Donahue a déclaré que ses allégations étaient fondées sur son expérience de travail au Mexique, bien que Reuters n'ait pas été en mesure de les vérifier de manière indépendante.

La description des drogues que les Mexicains disent avoir décrochées dans les laboratoires soulève également des questions sur l'exactitude des données des laboratoires, ont déclaré deux des sources de sécurité. Dans les ensembles de données examinés par Reuters, presque tous les laboratoires perquisitionnés sont étiquetés comme des laboratoires de méthamphétamine et aucun n'est étiqueté comme produisant du fentanyl, un opioïde synthétique à l'origine d'un nombre record de décès par overdose aux États-Unis.

L'absence de raids dans les laboratoires de fentanyl est hautement improbable, car les syndicats du crime mexicains avaient depuis longtemps pivoté vers la production de masse de la drogue sur le sol national, selon les deux sources de sécurité, une tendance qui s'est accélérée après que la Chine a classé le fentanyl comme une substance contrôlée en 2019.

En réponse aux questions détaillées de Reuters sur les chiffres révisés des laboratoires, le ministère mexicain de la Défense (SEDENA) a déclaré qu'il "ne disposait pas d'informations répondant à la demande". Le SEDENA, qui supervise l'armée, n'a pas non plus répondu aux questions supplémentaires concernant les allégations selon lesquelles il incluait des laboratoires "inactifs" dans les listes de saisie et que les chiffres manquaient de crédibilité.

La présidence n'a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires sur les modifications apportées aux données. Jeudi, le président Lopez Obrador a déclaré lors d'une conférence de presse matinale : "Nous détruisons constamment des laboratoires".

La Maison Blanche et la DEA ont refusé de commenter les conclusions de Reuters. Un porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis soutenaient les efforts du Mexique pour "saisir et enquêter efficacement sur les laboratoires clandestins de fabrication de drogue" et qu'ils travaillaient avec les agences mexicaines de lutte contre les stupéfiants pour "établir des protocoles" afin de signaler ces saisies.

FENTANYL OU PAS ?

Les saisies de laboratoires, souvent situés dans des zones montagneuses difficiles d'accès, ont toujours été un indicateur clé de l'activité des forces de sécurité mexicaines dans leur lutte contre les groupes de trafiquants de drogue.

Selon les documents examinés par Reuters, les révisions des données ont eu lieu quelques semaines avant la visite de M. Lopez Obrador à la Maison Blanche, en juillet 2022, dans un contexte d'intensification des pressions américaines pour que le Mexique fasse davantage pour lutter contre la production et le trafic de fentanyl. Le Mexique nie que du fentanyl y soit produit.

Mercredi, lors de la conférence de presse quotidienne du président, les autorités mexicaines ont une nouvelle fois contesté les affirmations des États-Unis selon lesquelles le fentanyl est produit au Mexique et ont présenté une vidéo indiquant que l'administration actuelle avait perquisitionné 153 % de laboratoires de drogue de plus que l'administration précédente.

Le 13 mars, le ministère mexicain des affaires étrangères a déclaré que ses services de sécurité n'avaient "aucune trace" de production de fentanyl dans le pays, contredisant ainsi les affirmations de la DEA selon lesquelles les cartels mexicains dominent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale en fentanyl.

Les récentes saisies de fentanyl effectuées par les autorités américaines à la frontière sud avec le Mexique ont battu des records d'année en année. Selon l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières, les autorités américaines ont intercepté 14 104 livres (6 397 kg) de fentanyl au cours de l'année fiscale 2022, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.

Le ministère mexicain des affaires étrangères a répondu aux questions de Reuters sur les données des descentes de laboratoire en transmettant les déclarations du ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard sur le trafic de fentanyl, dans lesquelles il déclarait que le fentanyl était pressé dans des pilules au Mexique, mais que la drogue elle-même n'était pas fabriquée dans ce pays.

M. Ebrard a déclaré que la drogue était importée au Mexique en provenance des États-Unis et de "pays asiatiques" non spécifiés.

Les relations entre les États-Unis et le Mexique ont été tendues sous Lopez Obrador, qui a décroché la coopération en matière de sécurité et fustigé la conduite des agents de la DEA au Mexique, les accusant de piétiner la souveraineté du pays.

Le mois dernier, Anne Milgram, chef de la DEA, a déclaré au Congrès américain que l'agence était "très préoccupée par les laboratoires clandestins au Mexique", ajoutant que "la quasi-totalité" du fentanyl saisi aux États-Unis était produite dans ce pays.

"LABORATOIRES "INACTIFS

Bien que l'armée ait rendu publics les chiffres plus élevés concernant les descentes de laboratoires dans les récents rapports mensuels sur la sécurité, elle n'a proposé aucune explication publique pour les changements de données, et l'inclusion des laboratoires inactifs n'a jamais été signalée auparavant.

Outre Donahue, l'ancien directeur régional de la DEA, trois autres sources de sécurité mexicaines et étrangères ont déclaré qu'elles doutaient de la véracité des chiffres relatifs aux saisies de laboratoires.

Les modifications apportées aux données sont une "moquerie", a déclaré l'une d'entre elles, Guillermo Valdes, chef de l'espionnage civil du Mexique entre 2007 et 2011, lorsque Reuters lui a montré les données. "Il est honteux que l'armée soit prête à faire cela et à jouer avec sa crédibilité.

Des documents militaires internes trouvés parmi les millions de courriels de l'armée divulgués par le groupe de pirates informatiques Guacamaya montrent qu'en juin 2022, l'armée a commencé à inclure les laboratoires "inactifs abandonnés" dans son décompte des saisies.

Dans un projet de rapport de statistiques sur la lutte contre la criminalité joint à un courriel daté du 30 mai, l'armée a déclaré que 232 laboratoires avaient été saisis sous Lopez Obrador (y compris en 2019, 2020, 2021 et une partie de 2022). Une semaine plus tard, dans une version révisée du même rapport envoyée le 7 juin, l'armée a augmenté ce total à 873, expliquant que 232 étaient des laboratoires actifs, tandis que les autres étaient des laboratoires "inactifs et abandonnés".

Les quatre responsables de la sécurité, anciens ou en poste, avec lesquels Reuters s'est entretenu affirment qu'il n'y a pas de raison évidente de placer des laboratoires inactifs, qui peuvent être abandonnés depuis des années, sur la liste des saisies de l'armée.

Un ensemble de données de l'armée, fourni en réponse à une demande de liberté d'information en août 2022, montre que 14 descentes ont été effectuées dans des laboratoires en une seule journée en juin 2022 et que 12 laboratoires ont été démantelés deux jours plus tard, soit plus que ce que l'armée avait réussi à faire pendant toute l'année 2021 selon l'ancienne méthode de comptage.

Le bureau du procureur général du Mexique (FGR) comptabilise également les descentes de laboratoires et ses chiffres incluent les saisies effectuées par d'autres agences de sécurité. Les données du FGR ont toujours été légèrement plus élevées que les chiffres fournis par l'armée, qui est responsable de la grande majorité des perquisitions, bien qu'elles soient largement en phase avec ces derniers.

Pour 2021, le FGR a enregistré 23 saisies de laboratoires, alors que l'armée affirme désormais en avoir effectué 217 (contre 21 dans les données précédentes).

En 2022, le FGR a fait état de 18 descentes de laboratoires effectuées par l'ensemble des agences de sécurité, alors que l'armée en dénombre 492.

Le FGR n'a pas répondu à une demande de commentaire.