Exclusif-General Atlantic prévoit un investissement de 2 milliards de dollars en Inde et en Asie du Sud-Est

General Atlantic est en pourparlers d'investissement de départ avec une quinzaine d'entreprises dans des secteurs tels que la technologie, les services financiers, le commerce de détail et les biens de consommation, a déclaré Sandeep Naik, le responsable de ses activités en Inde et en Asie du Sud-Est, dans une interview.

Le marché des startups, en particulier en Inde, traverse une mauvaise passe. Après avoir levé un montant record de 35 milliards de dollars en 2021, les fondateurs ont du mal à attirer des liquidités, faisant craindre une baisse des valorisations et obligeant certains à supprimer des emplois.

Après avoir investi seulement 190 millions de dollars dans les startups indiennes en 2021, son chiffre annuel le plus bas, General Atlantic est maintenant prêt à délier les cordons de sa bourse, a déclaré Naik dans une interview au Forum économique mondial dans la station de ski suisse de Davos.

"Le réalisme est en train de s'installer. Nous attendions que la création de valeur se produise. Nous sommes maintenant prêts", a déclaré M. Naik à propos des projets de General Atlantic en Inde et en Asie du Sud-Est. L'entreprise a investi plus de 4,5 milliards de dollars, principalement en Inde.

"Nous sommes très optimistes en ce qui concerne l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam", a ajouté Naik, tout en refusant de nommer les entreprises qu'elle envisage.

Les investissements indiens actuels de General Atlantic comprennent des entreprises de technologie de l'éducation telles que Byju's, qui propose des cours particuliers en ligne dans un pays où l'utilisation d'Internet et des smartphones est en plein essor et qui est évalué à environ 22 milliards de dollars.

Elle a également investi dans Reliance Retail, le plus grand détaillant indien, et en Asie du Sud-Est, son portefeuille comprend le détaillant indonésien de produits alimentaires et de boissons PT MAP Boga Adiperkasa et la plateforme de divertissement social Kumu aux Philippines.

De nombreuses entreprises technologiques dans le monde ont souffert ces dernières semaines, le conflit en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt ayant affecté le sentiment des investisseurs. La société japonaise SoftBank a annoncé une perte record de 26,2 milliards de dollars pour sa branche d'investissement Vision Fund.

Compte tenu de l'environnement de marché difficile et de la baisse des valorisations, General Atlantic conseille à toutes les sociétés de son portefeuille d'étudier les possibilités de consolidation.

"C'est maintenant le meilleur moment pour consolider .... Les forts deviennent plus forts", a déclaré Naik.