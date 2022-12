Exclusif-Goldman Sachs à la recherche d'entreprises de crypto à bon marché après le fiasco de FTX

L'implosion de FTX a renforcé le besoin d'acteurs de cryptomonnaies plus dignes de confiance et réglementés, et les grandes banques y voient une opportunité de reprendre des activités, a déclaré à Reuters Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman.

Goldman effectue des contrôles préalables sur un certain nombre de sociétés de crypto-monnaies différentes, a-t-il ajouté, sans donner de détails.

"Nous voyons des opportunités vraiment intéressantes, à des prix beaucoup plus raisonnables", a déclaré McDermott dans une interview le mois dernier.

FTX s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis le 11 novembre après son effondrement spectaculaire, suscitant des craintes de contagion et amplifiant les appels à une plus grande régulation des crypto-monnaies.

"Cela a définitivement fait reculer le marché en termes de sentiment, il n'y a absolument aucun doute là-dessus", a déclaré McDermott. "FTX était un enfant-vedette dans de nombreuses parties de l'écosystème. Mais pour réitérer, la technologie sous-jacente continue d'être performante."

Bien que le montant que Goldman pourrait potentiellement investir ne soit pas important pour le géant de Wall street, qui a gagné 21,6 milliards de dollars l'année dernière, sa volonté de continuer à investir au milieu des secousses du secteur montre qu'il sent une opportunité à long terme.

Son PDG David Solomon a déclaré à CNBC le 10 novembre, alors que le drame de FTX se déroulait, que s'il considère les cryptomonnaies comme "hautement spéculatives", il voit beaucoup de potentiel dans la technologie sous-jacente à mesure que son infrastructure devient plus formelle.

Ses rivaux sont plus sceptiques.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mode ou d'une disparition, mais je ne peux pas lui attribuer une valeur intrinsèque", a déclaré James Gorman, PDG de Morgan Stanley, lors de la conférence Reuters NEXT du 1er décembre.

Le PDG de HSBC, Noel Quinn, a quant à lui déclaré lors d'une conférence bancaire à Londres la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention de se lancer dans le commerce ou l'investissement de crypto-monnaies pour les clients de détail.

Goldman a investi dans 11 sociétés d'actifs numériques qui fournissent des services tels que la conformité, les données sur les cryptomonnaies et la gestion des blockchains.

McDermott, qui participe à des triathlons pendant son temps libre, a rejoint Goldman en 2005 et s'est élevé à la tête de son activité d'actifs numériques après avoir été responsable du financement des actifs croisés.

Son équipe s'est agrandie et compte désormais plus de 70 personnes, dont un bureau de négociation d'options et de produits dérivés sur crypto, composé de sept personnes.

Goldman Sachs a également lancé, en collaboration avec MSCI et Coin Metrics, le service de données datonomy, qui vise à classer les actifs numériques en fonction de leur utilisation.

La firme est également en train de construire sa propre technologie privée de grand livre distribué, a déclaré McDermott.

DES ACTEURS "DE CONFIANCE

Le marché mondial des cryptomonnaies a atteint un pic de 2 900 milliards de dollars fin 2021, selon le site de données CoinMarketCap, mais a perdu environ 2 000 milliards de dollars cette année, suite au resserrement du crédit par les banques centrales et à une série de faillites d'entreprises très médiatisées. Il s'élevait pour la dernière fois à 865 milliards de dollars le 5 décembre.

Les effets d'entraînement de l'effondrement de FTX ont stimulé les volumes de transactions de Goldman, a déclaré McDermott, car les investisseurs ont cherché à négocier avec des contreparties réglementées et bien capitalisées.

"Ce qui a augmenté, c'est le nombre d'institutions financières qui veulent négocier avec nous", a-t-il dit. "Je soupçonne qu'un certain nombre d'entre elles ont négocié avec FTX, mais je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue."

Goldman voit également des opportunités de recrutement alors que les entreprises de crypto et de technologie licencient du personnel, a déclaré McDermott, bien que la banque soit satisfaite de la taille de son équipe pour le moment.

D'autres voient également l'effondrement de la crypto comme une chance de développer leurs activités.

Britannia Financial Group développe ses services liés aux cryptomonnaies, a déclaré son directeur général Mark Bruce à Reuters.

La société basée à Londres vise à servir les clients qui sont désireux de se diversifier dans les monnaies numériques, mais qui ne l'ont jamais fait auparavant, a déclaré Bruce. Elle s'adressera également aux investisseurs qui sont très familiers avec les actifs, mais qui sont devenus nerveux à l'idée de stocker des fonds sur des bourses de crypto-monnaies depuis l'effondrement de FTX.

Britannia est en train de demander plus de licences pour fournir des services de crypto, comme faire des transactions pour des personnes fortunées, a-t-il dit.

"Nous avons constaté un plus grand intérêt des clients depuis la disparition de FTX", a-t-il déclaré. "Les clients ont perdu confiance dans certaines des jeunes entreprises du secteur qui font purement de la crypto, et recherchent des contreparties plus fiables."